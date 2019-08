Gegentribüne: Warum dem FC St.Gallen einiges zugetraut werden darf

Der ewig unterschätzte Marcel Koller. Wer hätte ihm im Sommer 1999 den Titel mit dem FC St. Gallen ein Jahr später zugetraut und noch ein Jahr später das Husarenstück gegen Chelsea. Den VfL Bochum rettete er mehr als einmal in aussichtsloser Position und als sicheren Abstiegskandidaten vor dem Fall in die 2. Bundesliga. In Österreich rümpfte männiglich die Nase, als er zum Nationalcoach berufen wurde, wo er aber das Nationalteamnach diversen Widerständen zum Trotz aus der Talsohle hervorholte.

Noch mehr erstaunt, dass dem Zürcher auch in Basel bis zum heutigen Tag, oder vielleicht doch nur bis gestern vor Spielbeginn gegen Eindhoven, Missbehagen entgegengebracht wurde. Gegen die Holländer war seiner Mannschaft ebenfalls schon von verschiedener Seite das sichere Ausscheiden prophezeit worden. Das alles ist schwer verständlich, weil der FC Basel mit Koller in 21 Super-League-Spielen hintereinander nur ein Spiel verloren hatte (1:3 bei YB), bei 15 Siegen und fünf Unentschieden - bis vergangenen Samstag der FC St. Gallen in Basel aufkreuzte. So ist es aber umgekehrt logisch, dass in sämtlichen mir bekannten Saisonvorschauen, alle Experten die Young Boys zum Dreifachmeister in Serie vorhergesagt haben.

In Basel werden Trainer selten alt. Acht Coaches in zehn Jahren – das ist gemessen an den Erfolgen auf nationaler und internationaler Ebene ein beschämend hoher Verschleiss. Fast entsteht der Eindruck, dass am Rheinknie - wie in Sion - Trainer nicht gross werden dürfen. Es sei denn, er heisst Christian Gross (Trainer von 1999 bis 2009). th