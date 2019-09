Gegentribüne: Fliegen ohne Flügel – die Gründe für St.Gallens Wandel +++ Die beleidigten Leberwürste im Espenblock

Das war fast ein antikes griechisches Drama, das sich am Samstag in der St.Galler Fussball-Arena abspielte: ein Familienkrieg auf höchster Ebene, glücklicherweise ohne Gewalt. Hier der schweigende harte Kern des Espenblocks hinter dem Tor. Dort als Gegnerschaft die grosse Mehrheit im weiten Rund, die mit ihm nichts mehr zu tun haben will und die jene fabelhafte Stimmung herbeizauberte, die in selbstherrlicher Art just die Chaoten für sich beanspruchen. Dazwischen die Mannschaft und ihre Betreuer, die nicht so recht wussten, wem sie ihre Empathie zeigen sollten und sich auch in den Interviews mächtig winden mussten. «Und ihr wollt St.Galler sein?», erschallte es von der Gegenseite des Espenblocks, als sich die Ultras auch bei der Welle und Handy-Illumination nicht bewegten. Vor dem An- und nach dem Abpfiff allerdings erwiesen sich die beleidigten Leberwürste als stimmgewaltige A-cappella-Band und als durchaus fähig, auch ohne Feuer und Fahnen in Fahrt zu kommen. Damals, als es sie noch nicht gegeben hat, fanden Spiele auf dem Espenmoos oder im Krontal ebenfalls in toller Atmosphäre statt. Niemand der etwas älteren Anhänger wird behaupten, dass dies bei den Stadtderbys oder in den 1970-ern in der Nationalliga A anders gewesen sei. Immerhin ein Flugblatt der Stimmungsverweigerer nach Spielschluss am Samstag liess einen Hauch von Einsicht erkennen in das falsche Verhalten im Heimspiel gegen Servette. Die weitere Entwicklung ist absehbar: Die Ultras werden sich in nächster Zeit gemässigt verhalten. Die Verantwortlichen werden einlenken. Und Exzesse im, aber vor allem ausserhalb des Stadions werden peu à peu wieder aufflammen. Unter dem Strich wird dann die Erkenntnis bleiben, dass die Ultras den Vereinen mehr schaden als nützen.

Es gibt aber zum Glück auch noch die andere Jugend, jene der aktuellen Mannschaft und jene, die gerne selber Sport betreibt. Früher hatte sie es einfacher, wenn sie im FC spielen wollte. Wir sind am Mittwochnachmittag kurzerhand auf dem Espenmoos erschienen und haben uns bei den Juniorenleitern Högger, Tschumper, Hagmann, Meile, Weishaupt, Specker, Vorreiter, Huser oder wie sie in meiner Erinnerung alle hiessen, gemeldet. Auch von Vereinsseite wurden wir dankbar aufgenommen und entsprechend dem Alter und Talent den Teams zugeteilt. Die C-Junioren waren die Jüngsten. Heute gibt es beim FC St.Gallen den Numerus clausus. Nur wer sich im kantonalen Verband in den Stützpunkttrainings oder Auswahlen bewährt, schafft den Sprung in die Nachwuchsabteilung FCO. Auf städtischer Ebene gibt es Vereine wie Brühl, Fortuna, Rotmonten oder St.Otmar, welche die Basis bilden. Der zahlenmässig stärkste Verbund, die Brühler Krönli-Kids, besteht seit zehn Jahren, gegründet und geleitet vom verdienten SCB-Ehrenmitglied Kurt Isler. Was auf dem Krontal (und bei den andern Klubs) geleistet wird, verdient höchste Anerkennung. Dort sind die Ansprechpartner ehemals bekannte Namen, die in der ersten Mannschaft sowohl des SC Brühl als auch des FC St.Gallen gespielt haben oder sonstwie diesseits und jenseits des Jordans tätig gewesen waren. Zum Beispiel Kurt Scheiwiller, Kurt Brander, Markus Schüepp, Rolf Müller, Hanspeter Wirth. Auf die nächsten zehn Jahre!

Übrigens: In dieser Woche gibt es in St.Gallen live Europa-League-Fussball zu sehen. Am Donnerstag spielt der FC Lugano sein Heimspiel gegen Dynamo Kiew. Für diesen Zweck ist der Kybunpark zur Hälfte geöffnet, mit Haupttribüne und dem Ostblock. Die Preise sind human. Ab 46.50 Franken gibt es schon gute Plätze. Mit Malmö und Kopenhagen als weiteren Gegnern haben die Tessiner auf den ersten Blick nicht gerade das grosse Los gezogen. Aber das täuscht. Dynamo Kiew, der 13-fache sowjetische und 15-fache ukrainische Meister, gewann zweimal den Europacup der Cupsieger, einmal den Uefa-Cup (heute Europa League) und stand dreimal im Halbfinale des Meistercups beziehungsweise der Champions League. Und Malmö erreichte einmal den Meistercup-Final. Den FC Lugano unterstützen kann im Hinblick auf das internationale Klubranking auch dem FC St.Gallen nützen, sollte er einmal. . . Na ja, warten wir noch etwas ab... (th)