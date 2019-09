«S’isch jo nu ä chliises Träumli gsii»: Dieser Evergreen begleitet den FC St.Gallen auch durch diese Saison. Im Cup will es schon seit Jahren nicht so richtig klappen. Winterthur war so früh wie kaum je zuvor Endstation.

«S’isch jo nu ä chliises Träumli gsii»: Dieser Evergreen begleitet den FC St.Gallen auch durch diese Saison. Im Cup will es schon seit Jahren nicht so richtig klappen. Winterthur war so früh wie kaum je zuvor Endstation.

Gegentribüne: FC St.Gallen im Cup – dasselbe Lied, die alten Strophen «S’isch jo nu ä chliises Träumli gsii»: Dieser Evergreen begleitet den FC St.Gallen auch durch diese Saison. Im Cup will es schon seit Jahren nicht so richtig klappen. Winterthur war so früh wie kaum je zuvor Endstation. Fredi Kurth

Kann sich jetzt ganz auf die Meisterschaft konzentrieren: FCSG-Stürmer Cedric Itten. (Bild: Keystone)

Was den Schweizer Klubs sonst in internationalen Wettbewerben widerfährt, erlebt der FC St.Gallen nun bereits zum fünften Mal hintereinander in der nationalen Cup-Konkurrenz: Er ist im Frühjahr nicht mehr mit von der Partie. Das letzte Mal gelang dies 2014/15, als St.Gallen daheim gegen Basel vor 16'690 Zuschauern in der Arena 1:3 verlor. Es war bereits April. Und noch nie seit der Einführung der Super League sind im Cup die Espenblätter so früh vom Baum gefallen.

Unser Mann auf der Gegentribüne: Fredi Kurth. (Bild: Urs Jaudas)

Denn die beiden grössten Blamagen der jüngeren Cup-Geschichte, gegen Küssnacht am Rigi und Gossau, ereigneten sich im Oktober. Der Heimniederlage daheim gegen Gossau, das auf den Heimvorteil verzichtet hatte, folgte danach der Abstieg 2008 via Barrage gegen Bellinzona.

Annäherung von Challenge League und Super League

So schwarz wollen wir nicht malen. Winterthur war die erwartet harte Nuss, die Umstände ungünstig, die Niederlage vermeidbar. Auch der Sieg der Grasshoppers gegen Servette hat bewiesen, dass die Challenge League in den vergangenen Jahren der Super League näher gekommen ist. Hinauf bis Rang drei der Schweizer Eliteliga besteht kein grosser Unterschied mehr. Wobei die Annäherung auch von der andern Seite her erfolgt ist. Die nun zur Diskussion stehende Aufstockung (siehe «Aufgefallen») auf zwölf Vereine ist angemessen.

Servette-Trainer Alain Geiger hatte schon zu Beginn der Meisterschaft diese «Idee» verbreitet, auch mit dem Hinweis auf den nun wieder häufigeren Lokalcharakter – im Frühjahr lockte das Leman-Derby gegen Lausanne 20 055 Zuschauer an, in der Challenge League wohlgemerkt.

Auch die 8000 vom Freitag im Ostschweizer Derby auf der altehrwürdigen Schützenwiese bildeten eine tolle, zukunftsweisende Kulisse. Winterthur stünde der Super League gut an, ein Kultverein, der nicht jeden modischen Schnickschnack nachäfft.

Rote Karte war gerechtfertigt

Die ungünstigen Umstände betrafen den Platzverweis von Torhüter Jonathan Klinsmann. Nach meiner Auffassung ein korrekter Entscheid von Nikolaj Hänni. Ausschlaggebend war nicht, ob eine Berührung erfolgt ist, sondern wie die Attacke des St.Galler Torhüters auf den ballführenden Roman Buess gewirkt hat, nämlich tatsächlich wie ein Foul, vergleichbar mit den Penaltysituationen, in denen die St.Galler Axel Bakayoko im Heimspiel gegen Luzern und Jérémy Guillemenot in Basel verwickelt waren.

Auch hier waren die Elfmeterpfiffe ohne eindeutig festzustellende Berührung richtig (auch wenn sich der Ref im ersten Fall vom VAR umstimmen liess). Hänni hatte wahrscheinlich bessere Sicht als alle Kameraobjektive. Hätte sich die Aktion im Strafraum ereignet, hätte es Elfmeter, aber keine rote Karte geben, weil die doppelte Bestrafung durch Notbremse nicht mehr praktiziert wird.

Dejan Stojanovic: Note 2. Muss für Klinsmann nach etwa einer halben Stunde übernehmen. Und lässt in der 48. Minute einen harmlosen Schlenzer von Anas passieren. Milan Vilotic: Note 3,5. Hebt das Abseits vor der roten Karte auf, ist nicht immer auf der Höhe und noch nicht der Vilotic der vergangenen Rückrunde. Am Schluss mit zwei Grosschancen.

Silvan Hefti: Note 3,5. Zwei, drei gute Läufe. Hat aber ein paar Stellungsfehler, wie beim Gegentreffer zum 0:1

Leonidas Stergiou: Note 4. Lässt sich in der 20. Minute gar zu leicht ausdribbeln, ansonsten stabil und kopfballsicher.

Victor Ruiz: Note 3,5. Wirkt über weite Strecken agil und kämpferisch, manchmal aber etwas eigensinnig.

Lukas Görtler: Note 4,5. Trifft kurz vor der Pause die Latte, auch ansonsten mit guten Szenen, auch als Vorkämpfer.

Jordi Quintillà: Note 3,5. Tritt wenig in Erscheinung. Von ihm müsste spielerisch bedeutend mehr kommen.

Boris Babic: Note 3,5. Wird in der 63. Minute eingewechselt und verzeichnet zwei ungefährliche Abschlüsse.

Cedric Itten: Note 4. Sehr bemüht, aber glücklos, weil er oft isoliert ist. Vergibt in der zweiten Halbzeit eine Grosschance zum 1:1 und hat Pech, als er Spiegel mit einem Schuss zur Glanztat zwingt.

Vincent Rüfli: Note 3,5. Ein Stolperer im eigenen Sechzehner. Beim Gegentor wirkt er unbeholfen, sonst okay.

Moreno Costanzo: Note 3,5. Versucht viel, ein schöner Schlenzer zu Beginn. Kann das Spiel nicht wie erhofft prägen und muss in der 62. Minute raus.

Jérémy Guillemenot: Note 3,5. Zwei gefährliche Abschlüsse. Muss in der 32. Minute für Stojanovic weichen – und verreisst sich deshalb das Leibchen.

Jonathan Klinsmann: Note 2. Spielt für Stojanovic. Als Klinsmann in der 31. Minute zu spät herauskommt, sieht er nach der Notbremse an Buess die rote Karte. Allein: Hat der Goalie den Stürmer tatsächlich getroffen? Man weiss es nicht wirklich.



Schliesslich fehlte es in Unterzahl auch an der Effizienz im Abschluss. St.Gallen hätte sich sonst mindestens in die Verlängerung retten können.

Zu häufig in Rückstand

Es wäre allerdings unklug, nun einfach zur Tagesordnung überzugehen. Denn die entscheidende Szene mit dem Platzverweis war durchaus symptomatisch für die Auftritte des FC St.Gallen in dieser Saison. Viermal in sechs Super League Spielen geriet St.Gallen 0:1 in Rückstand und fast immer auf dieselbe Weise: Die Mannschaft war hinten nicht bereit, wurde einfach überrumpelt. Auch hier das längst bekannte Déja-vu.

Mehr Routine eingebaut

Nicht bezahlt gemacht hat sich somit der Versuch von Trainer Peter Zeidler, mit dem Einbau von Milan Vilotic und Moreno Costanzo in die Startelf der Mannschaft mehr Routine einzuflössen. Ihn als gescheitert zu betrachten, wäre aber falsch. Das braucht auch ein bisschen Zeit. Die englische Woche ab nächstem Samstag mit Servette (h), Sion (a) und Thun (h) wird vielleicht Aufschluss geben, ob Constanzo auch tatsächlich zu mehr Konstanz verhelfen kann.

Einstweilen können wir uns mit dem Evergreen der Boss Buebe trösten. Die erwachten ähnlich abrupt aus ihrem Träumli:

Gosch mol mit dim liebä Schatz

go bummle übers Land

zum Bänkli uf äm grüene Platz

ganz nöch bim Waldesrand

do woschem no es Chüssli geh

wills Schätzli da gärn het.

Do isch äs plötzli nümä do und du lisch wach im Bett.