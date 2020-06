Gegentribüne: Der FC St.Gallen ist die bösen Geister schon wieder los – Hefti empfiehlt sich fürs Nationalkader

Bei den Young Boys hat man oft das Gefühl, sie seien wieder einmal glücklich davongekommen. Dabei beweisen die Spieler just mit ihren Reaktionen auf Rückstände meisterliche Klasse. Sie leisten somit auch ausserhalb von Corona effiziente Kurzarbeit und sind Spezialisten für Doppelschläge. Am Samstag trafen sie gegen den FCZ in der 81. und 85. Minute, gegen den FC St. Gallen im Spiel vor der Corona-Pause in der 44. und 47. Minute (beide Tore in der ersten Halbzeit), schon im Wankdorf gegen St. Gallen in der 23. und 30. Minute und in Sion einmal in der 1. und 3. Minute, Torschütze meistens Jean-Pierre Nsamé.