Gegentribüne: Der FC St. Gallen erntet, was vor wenigen Jahren gesät wurde

Der Video Assistant Referee (VAR) war diesmal kein Thema. Bravo. Er hat sich zurückgehalten. Dabei hätte er durchaus in Versuchung geraten können, sich sowohl beim Ausgleich der Basler als auch in der Penaltyszene vor dem 2:1 zu melden. Vor dem 1:1 durch Kemal Ademi hatte Kevin Bua den Ball mit der ausgestreckten Hand und dem Oberschenkel berührt. Nach längerer Betrachtung im Teleclub-Studio kamen die Experten dort zum Schluss, dass es sich wohl um Handspiel gehandelt hat. Aber ganz sicher war es nicht. Und wie schwierig wäre erst der Entscheid für Schiedsrichter Adrien Jaccottet gewesen, wenn ihm der VAR diese Bilder zugemutet hätte. Die Frage war: Flog der Ball zuerst an die Hand oder an den Oberschenkel? Im zweiten Fall wäre es klar kein Penalty gewesen, nach neuer Auslegung für diese Saison: Das hätte sozusagen als unabsichtliche technische Unbeholfenheit gegolten. Klarer präsentierte sich die Situation beim Foul von Eray Cömert an Jérémy Guillemenot. Es war ziemlich genau eine Kopie des Vorfalls mit Axel Bakayoko im Match gegen Luzern. So wie Cömert auf St. Gallens Angreifer losging, ohne Aussicht den Ball zu treffen, war es eine klare Foulsituation, die Jaccottet auch blitzschnell erkannte. Ob der Verteidiger St. Gallens Stürmer tatsächlich getroffen hat, war aus den TV-Bildern nicht ersichtlich. Aber zudem nicht erheblich: Berührung ist nicht entscheidend. Im Gegenteil: Es gibt sogar Foulattacken, in denen der Angegriffene sogar gut daran tut, Kontakt und damit eine schwere Verletzung zu vermeiden. Das war hier aber nicht gegeben.

Basels Verteidiger Cömert kam im Interview allerdings nicht umhin, seine „Unschuld“ zu beteuern. Wenn so etwas nach 80 Minuten geschehe, müsse sich der VAR das doch ansehen. Aber nicht nach 35 Minuten? Schlimmer als diese Aussage war die Verunglimpfung des Gegenspielers. Er kenne Guillemenot von der U21 und dort versuche er immer wieder, auf diese Art einen Penalty herauszuschinden. Da schwärzt also ein Teamkollege den andern als miesen Schwalbenkönig an. Aber wahrscheinlich – Achtung Ironie! – ist Cömert als moralisches Vorbild dieser Auswahl dazu berechtigt. Wahrscheinlich hat er Gillemenoud mehrfach gebeten, solches Fehlverhalten zu unterlassen, sonst würden der Schweizer U21 ungerechtfertigte Elfmeter zugesprochen.... (th)