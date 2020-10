Gegentribüne: Beim FC St.Gallen lernen die Spieler mehr als bei anderen Teams

Bei Ancillo Canepa, dem Präsidenten des FC Zürich, stapeln sich die «Kicker»-Ausgaben seit 1952. Eine beachtliche Sammlung. «Eine Illustrierte Fussball-Wochenschrift für Deutschland und die Schweiz», wie das heutige Sportmagazin einst im Untertitel genannt wurde, erschien erstmals allerdings bereits am 14. Juli 1920, also vor hundert Jahren. Das ist an dieser Stelle bemerkenswert, weil dem FC St.Gallen in dem von Walther Bensemann gegründeten und in Konstanz herausgegebenen «Der Kicker» grossen Raum eingeräumt wurde. So ist in Nummer 1 in der Rubrik «Aus der guten alten Zeit» ein zweiseitiger Text (bei total 20 Seiten) betitelt mit «St.Galler Club-Chronik» zu finden. Die gute alte Zeit war damals am 21. Dezember 1892. Da beschrieb ein Willy Lüscher in besagter Chronik das Aufeinandertreffen der Grasshoppers und des FC St.Gallen. Hier ein paar Blüten aus jenem Text:

Matchbericht Grasshopperclub gegen F.C. St.Gallen: «Einer freundlichen Einladung seitens des Grasshopperclub Folge leistend, reiste der F.C. St.Gallen, 15 Mann stark, wenn auch nicht siegesbewusst, so doch mutig, Sonntag, den 6. November, nach Zürich. Der etwas trübe und neblige Morgen mag etwas dazu beigetragen haben, dass die Leute teilweise sich sehr spät am Bahnhofe einfanden und zwei Mitglieder sogar den Armen des Schlummers nicht entweichen konnten, bis der Morgenschnellzug die Gallusstadt verlassen hatte.»

Disziplin, Humor, Gesang: «Mit sichtlicher Befriedigung sah unser rühriger Präsident auf seine von aufrichtigem Sportseifer beseelten Schutzbefohlenen, und indem das Team zusammengestellt wurde, unterliess es derselbe nicht, die Leute neuerdings zu strikter Disziplin zu ermahnen; ist es doch das erst Mal, dass der hiesige Club sich an einem solchen Match auswärts beteiligte. Der gute Humor der andern und die einigen besonders angeborene Sagenlust liess einem die langweilige Eisenbahnfahrt kürzer erscheinen.»

Der Gegner korpulent und schön gewachsen: «Sei es dem Berichterstatter, der als ‘Umpire’ (= Unparteiischer, Red.) für den F.C. St.Gallen funktionierte, gestattet, an dieser Stelle etwas näher auf den Gang und Verlauf des Spieles einzutreten. Die Zürcher, Mann für Mann korpulent und schön gewachsen, gekleidet in praktische Trikots und das Haupt mit einer pompösen Pudelmütze bedeckt, machten einem unwillkürlich den Eindruck richtiger, geübter Sportsmen, denen gegenüber die St.Galler in ihren bescheidenen Kostümen wie Dilettanten erschienen.»

0:6-Niederlage: «Obwohl sich unsere Leute alle erdenkliche Mühe gaben, trat die Überlegenheit der Zürcher bis zur Halftime merklich zutage. Wenn schon die Zurufe des Publikums an die Grasshoppers nicht viel nützten, so haben diejenigen von seiten des Captains E.J. Westermann ihren Zweck sicherlich nicht verfehlt und dürfte dies unserm Captain zur Nachahmung empfohlen werden. Nach dem deutlichen Signal zum aufhören von seiten des Referee ist es den Grasshoppers nicht zu verargen, dass sie sich zu einer Gruppe zusammentaten und in ein kräftiges Hipp hipp hurra einstimmten, da sie mit 6:0 Goals über St.Gallen einen so glänzenden Sieg errangen.»

Kickschuhe besser als gewöhnliche Schuhe: «Wie praktisch das Tragen von Footballschuhen ist, erwies sich nicht nur dadurch, dass man während dem Spielen sicher Halt hat, sondern auch, dass einem das umständliche Reinigen der gewöhnlichen Schuhe an einem öffentlichen Brunnen, zu was wir uns haben hingeben müssen, erspart bleibt, und wäre die Anschaffung von solchen Schuhen von seiten unserer Mitglieder eine gewisse praktische Neuerung.»