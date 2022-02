FCSG: In einem verrückten Spiel zum 5:1 gegen Servette

Fussballfest «Complètement fou!» Wie der FCSG dank Glück, Effizienz und zwei Doppeltorschützen Servette mit 5:1 bezwang Doppelpack Guillemenot, Doppelpack Schubert - und geschlagen sind die Servettiens. Für den St.Galler 5:1-Sieg brauchte es aber etwas mehr Glück, als das Resultat glauben macht. Und doch: Er zeigt einmal mehr, dass die Winterpause Wunder wirkte. Ralf Streule Jetzt kommentieren 12.02.2022, 23.02 Uhr

St. Gallens Victor Ruiz (rechts), der erste St.Galler Torschütze des Abends, wird gefeiert. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Was für ein Start! Nach vier Minuten steht es 1:1. Nach zehn Minuten 2:1. Lange ist das Spiel attraktiv und wogt hin und her - und wird am Ende zum grossen St.Galler Fussballfest. Spielnote: 5

0:1, 2. Minute, Alex Schalk: Der holländische Stürmer kommt vor dem Strafraum an den Ball, weil St.Gallens Euclides Cabral ein Fehler unterläuft. Der Torschuss ist trocken und platziert - keine Abwehrchance für Goalie Ati Zigi.

1:1, 4. Minute, Victor Ruiz: Ein starker Pass aus der Verteidigung von Leonidas Stergiou findet Jérémy Guillemenot, der per Brust abprallen lässt. Die restliche Arbeit im Strafraum erledigt der Spanier Ruiz, sehenswert setzt er sich durch und trifft.

2:1, 10. Minute, Jérémy Guillemenot: Lukas Görtler kann eine schwache Rückgabe der Genfer ablaufen und bedient Guillemenot. Der Servette-Junior in Diensten der St. Galler trifft.

3:1, 29. Minute, Jérémy Guillemenot: Wieder ist Görtler der Assistgeber. Seine starke Hereingabe findet den 24-Jährigen, der am hinteren Pfosten lauert und trifft.

4:1, 63. Minute, Fabian Schubert: Mit seiner ersten Ballberührung trifft der Österreicher nach seiner Einwechslung. Torpremiere in der Meisterschaft! Er lenkt den Pass von Alexandre Jankewitz ins Tor ab.

5:1, 77. Minute, Fabian Schubert: Wieder der Kärntner! Auch diesmal lenkt er präzis ins Tor ab, die Hereingabe kommt diesmal von Euclides Cabral.

Der Beginn lässt Erinnerungen wach werden an ein Spiel, das die St.Galler im vergangenen Herbst in die Krise stiess: Im September verloren sie in Genf 1:5 - und mussten in den ersten 20 Minuten vier Treffer hinnehmen. Diesmal geht es nur knapp zwei Minuten, bis die Servettiens zuschlagen. Alex Schalk trifft, nachdem ausgerechnet Euclides Cabral den Ball unter Druck nicht behaupten kann. Cabral war erstmals in dieser Rückrunde für Patrick Sutter in die Startaufstellung gerückt.

Diesmal nimmt das Spiel aber nicht den befürchteten Verlauf. Zu gross ist der Druck, den die Ostschweizer nach dem Gegentor aufsetzen. Es ist Victor Ruiz, der sich nach vier Minuten wuchtig im Strafraum behauptet und zum Ausgleich trifft. Für Ruiz ist es eine besondere Genugtuung, nachdem er in den ersten zwei Meisterschaftsspielen der Rückrunde nicht von Beginn weg dabei war, und nun, seit dem Cupspiel in Carouge, Alexandre Jankewitz den Platz wieder streitig macht.

1:1. Alles wieder offen.

St. Gallens Victor Ruiz lässt sich nicht abdrängen und trifft in der vierten Minute zum 1:1. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

St.Gallen drückt und reüssiert weiter. Keine zehn Minuten sind vergangen, als Lukas Görtler eine schwache Rückgabe erlaufen kann und Guillemenot bedient. Dieser schliesst etwas nonchalant ab, trifft aber zum 2:1.

Wer nun eine weitere Druckphase der St.Galler erwartet, wird abermals überrascht. Servette kann reagieren. Und nur dank Glück, Goalie Ati Zigi und einer Rettung auf der Linie durch Isaac Schmidt bleibt das Resultat auch nach 20 Minuten weiter bestehen. Beide Teams kommen danach zu Chancen - St.Gallen aber gelingt das 3:1. Guillemenot lässt sich direkt vor dem Espenblock zum zweiten Mal feiern:

Euclides Cabral und Victor Ruiz beglückwünschen Jérémy Guillemenot zu seinem zweiten Tor. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Es ist zu diesem Zeitpunkt eine glückliche Führung für die St.Galler. Weil die Servettiens immer wieder zu Chancen kommen, die Ostschweizer Verteidigung vor Probleme stellen.

Zeidler hat vor der Pause in Sachen Taktik und Personal ähnlich aufgestellt wie im Cupspiel gegen Étoile Carouge. Mit der Raute im Mittelfeld - Ruiz und Bastien Toma ergänzen Jordi Quintillà und Lukas Görtler - schaffen die St.Galler im Mittelfeld ein Übergewicht. Nach der Pause wechselt Zeidler wieder ins 4-3-3, verschiebt das Pressing aber etwas nach hinten. Diese neu gewonnene Flexibilität steht den St.Gallern gut an.

In der St. Galler Vorwärtsbewegung passiert dafür nach der Pause eine Zeitlang wenig. Nach einer Stunde erst weckt Kwadwo Duah die Ostschweizer Offensive auf, mit einem scharfen Geschoss, das Frick sehenswert abwehrt. Gleich darauf geht Duah raus - für ihn kommt Fabian Schubert, der noch nie in der Meisterschaft für die St.Galler getroffen hat. Dies ändert sich Sekunden nach seiner Einwechslung. Mit der ersten Ballberührung lenkt der Kärntner einen Jankewitz-Pass stark zum 4:1 ins Tor. Dass ihm ein Stein vom Herzen fällt, ist bis auf die Tribüne zu hören. Das beste an der Geschichte: Es bleibt nicht sein einziges Tor, in der 77. Minute lässt er sich abermals feiern. Man spürt: Die Zuschauer («Schubi, Schubi!») gönnen dem Österreicher die lange erwarteten ersten Treffer.

Torpremiere! Fabian Schubert bejubelt sein 5:1. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Plötzlich also führen die St.Galler mit 5:1 - wirklich in diesem Mass überlegen waren sie aber zu keinem Zeitpunkt des Spiels. Nun ist Servette bedient, die Ostschweizer spielen die Partie konzentriert zu Ende. Die langen und lauten Feierlichkeiten nach dem Schlusspfiff zeigen: Nach diesem Start in die Rückrunde ist bei den St.Gallern wieder viel Feuer drin. So gewinnt man auch Spiele, die man eigentlich nicht dominiert hat. «Complètement fou» sei dieser Sieg, sagte Zeidler am Ende.

Ein Assist, zwei Tore: Man kommt definitiv nicht an Jérémy Guillemenot vorbei. Auch wenn beide Tore das Prädikat «einfach verwertbar» erhalten: Der Stürmer steht am richtigen Ort, das muss er zuerst einmal schaffen. Wie auch Fabian Schubert... alles richtig gemacht!

Nicht einfach an diesem Abend. Bastien Toma knüpft nicht ganz an seine vorherigen Leistungen an. Und Euclides Cabral erwischt einen schlechten Start.

In der 39 Minute fordern die Servettiens Elfmeter. Moussa Diallo gelangt per Doppelpass in den Strafraum, wo Basil Stillhart mit dem Bein etwas spät zurückzieht. Tatsächlich schaltet sich der VAR ein - stützt aber den Entscheid des Schiedsrichters Sandro Schärer, keinen Penalty zu geben. Es ist womöglich eine entscheidende Situation. Die Genfer scheinen in dieser Phase immer besser ins Spiel zu kommen - ein 2:3 vor der Pause hätte weiteren Mumm gebracht. Stillhart sagt: «Ich habe das Bein stehen lassen, Diallo lässt sich aber auch schnell fallen.»

Die 1:5-Niederlage bei Servette im vergangenen Herbst ist auch an diesem Abend noch nicht vergessen - auch wenn die St.Galler bereits im Oktober-Heimspiel mit einem 2:1 ein klein bisschen Revanche hatten nehmen können. In Erinnerung beim 1:5 vor allem: Die vier Gegentore in den ersten 20 Minuten. Und Jérémy Guillemenot, der damals in den Startminuten Rot sah. Diesmal? Kommt Guillemenot gut ins Spiel, legt zum 1:1 auf und trifft zum 2:1 und 3:1 gleich selbst. Locker rehabilitiert, möchte man sagen. Übrigens: Guillemenot genoss bei Servette seine Grundausbildung.

Eine andere Randgeschichte, die sich vor eineinhalb Jahren zutrug und haften blieb: Servette-Goalie Jérémy Frick, der die St. Galler Fans provozierte und sich zum Ende des Spiels dafür entschuldigte. Frick wird diesmal freundlich empfangen. Macht aber freundlicherweise auch nicht sein bestes Spiel.

Servettes Goalie Jérémy Frick dreht nach dem 2:1 enttäuscht ab. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Und, aufgefallen zum Dritten: Vor dem Spiel lässt ein Match-Fotograf seine Drohne steigen. Wir finden: hübsch!

Der Kybunpark wartet am frühen Samstagabend auf Zuschauer und Spieler. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Zwar ist es ein bei vielen Fans beliebtes Flutlichtspiel. Da das Spiel live auf SRF übertragen wird, verzichtet wohl der eine oder andere potenzielle Zuschauer auf einen Stadionbesuch. Enttäuschende knapp 13000 sind da. Der Espenblock ist aber bis zuoberst gefüllt. Und sorgt von Beginn weg für viel Stimmung. Der Spielverlauf tut seines dazu. Immer wieder wird es laut. Es ist ein Spiel, das mehr Zuschauer verdient hätte. Lange Standing Ovations schliessen den Abend ab.

Rauch zur Begrüssung: Der Espenblock vor dem Spiel.

Nur mit Trommelklang und drei Fahnen kann die Servette-Fanecke kontern. Gut 100 Genfer sind angereist.

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen: «In der ersten Halbzeit sind wir eigentlich hinterhergelaufen. Wir hatten defensive Probleme und benötigten Glück und einen starken Zigi, um im Spiel zu bleiben. Auch der VAR war nicht gegen uns, denke ich. Eine Erklärung für unseren Auftritt zu Beginn gibt es: Ich wollte die gleichen Spieler wie in Carouge im Cup drin lassen, damit die Automatismen spielen. Aber man sah schon, dass ein paar Spieler nicht so frisch waren. Das hat sich mit den Einwechslungen geändert. Wir waren froh, als der Pausenpfiff kam. Danach standen wir tiefer. Aber es war schon ein verrücktes Spiel, wenn man den Spielverlauf und das Resultat sieht.»

Basil Stillhart, Spieler FC St.Gallen: «Man muss ehrlich sein: Dieses Resultat ist etwas zu hoch ausgefallen. Wir hatten in der ersten Halbzeit auch Glück, dass wir nicht weitere Gegentreffer erhielten. Und der Schiedsrichter könnte auch Penalty gegen uns pfeifen. Es war nicht unser bestes Spiel, aber in unserer Situation nimmt man auch gerne solche Siege. In der zweiten Halbzeit standen wir jedenfalls gut - die Servettiens kamen nicht mehr zu grossen Chancen.»