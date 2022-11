Fussball-WM «Zigi erhält nun die Anerkennung, die er verdient» – der frühere FCSG-Stürmer Tachie-Mensah erklärt, weshalb der Goalie in der Heimat einen schweren Stand hatte Alex Tachie-Mensah sagt, Lawrence Ati Zigi sei der beste Torhüter seines Landes. St.Gallens früherer Stürmer leistete in der Heimat Ghana Überzeugungsarbeit. Und die starken Auftritte von St.Gallens Publikumsliebling an der WM in Katar geben Tachie-Mensah recht. Patricia Loher Jetzt kommentieren 29.11.2022, 17.00 Uhr

Die kritischen Stimmen sind verstummt: Lawrence Ati Zigi überzeugt an der WM. Bild: Julio Cortez/AP (Al-Rayyan, 28. November 2022)

Alex Tachie-Mensah hat aus der Heimat viele Anrufe erhalten. Nachdem Ghanas Interims-Nationaltrainer Otto Addo das Aufgebot für die WM in Katar bekanntgegeben hatte, wunderten sich die Journalistinnen und Journalisten aus dem westafrikanischen Land: Hat Addo tatsächlich Lawrence Ati Zigi nominiert?

St.Gallens früherer Stürmer Tachie-Mensah bekam unter anderem die seltsame Frage gestellt:

«Ginge es um ein Menschenleben – würden sie Zigi im Tor vertrauen?»

Natürlich, liess Tachie-Mensah seine Landsleute ohne zu zögern wissen. «Zu tausend Prozent.»

Der ehemalige ghanaische Internationale sagt, er habe in jedem Interview für Zigi ein gutes Wort eingelegt: «Er ist der mit Abstand beste Torhüter unseres Landes.»

Alex Tachie-Mensah Bild: Rudolf Steiner

Zigis bisherige Leistungen in Katar geben Tachie-Mensah recht: Beim 2:3 gegen Portugal war St.Gallens Publikumsliebling und Spektakelmacher bei den Gegentoren machtlos, intervenierte aber gegen Cristiano Ronaldo zweimal erfolgreich.

Den 3:2-Erfolg gegen Südkorea hielt Zigi in einer wilden Schlussphase mit drei starken Paraden fest. Auch dank ihm hat Ghana weiter eine reelle Chance, die Achtelfinals zu erreichen. Am Freitag spielt die jüngste Mannschaft an dieser WM die entscheidende Partie gegen Uruguay.

Zu viele Gegentore, zu kleine Liga, keine Lobby

Die kritischen Stimmen in der Heimat sind unterdessen verstummt. Die heissblütigen Fans aus dem Land mit 32 Millionen Einwohnenden lassen den Goalie, der am Dienstag den 26. Geburtstag feiert, in den sozialen Medien hochleben.

Landsmann Tachie-Mensah, in der jüngeren Vergangenheit mit 81 Toren in 194 Spielen noch immer Rekordtorschütze des FC St.Gallen, sagt:

«Zigi erhält in Ghana nun die Anerkennung, die er verdient.»

Zigi hatte in seiner Heimat lange einen schweren Stand. Für das letzte Camp vor der WM war er gar nicht aufgeboten, was darauf hindeutete, dass der Nationaltrainer am wichtigsten Sportanlass der Welt auf Zigi verzichten würde.

Da schienen ihm auch die teilweise überragenden Leistungen in St.Gallen nicht weiterzuhelfen. «In dem einen oder anderen Spiel mit Ghana hatte Zigi zu viele Tore kassiert», sagt Tachie-Mensah.

«Und die Ghanaerinnen und Ghanaer vergessen nicht so schnell. Was sie aber wissen sollten: Ein junger Goalie wie Zigi muss internationale Erfahrungen sammeln können, um überhaupt auf diesem Niveau anzukommen.»

Erschwerend für Zigi sei gewesen, dass seine Landsleute der Schweizer Liga keine allzu grosse Beachtung schenkten. «Die Schweizer Liga ist für sie eine kleine Liga.»

Nur, auch im fussballverrückten St.Gallen sei es nicht so einfach, gute Leistungen zu erbringen, er wisse, wovon er spreche, sagt Tachie-Mensah, der sieben Jahre für die Ostschweizer gespielt hat, die Karriere 2009 nach einer schweren Verletzung aber beenden musste. Und weiter.

«Was Zigi zuletzt in St.Gallen gezeigt hat, war Sonderklasse. Er hat sich auch dank Goalietrainer Stefano Razzetti stark entwickelt. Ich habe das den Medienschaffenden in Ghana immer wieder erklärt.»

In St.Gallen nahm man erstaunt zur Kenntnis, dass Zigi in der Heimat oft übergangenen wurde. «Manchmal spielen in Ghana auch politische Gründe eine Rolle», so der 45-jährige Tachie-Mensah, ohne weiter darauf eingehen zu wollen.

Aber ein Geheimnis ist es nicht, dass sich im westafrikanischen Land oft auch Berater in Verbandsangelegenheiten einmischen, um die Marktwerte ihrer Spieler zu steigern. Zigi hatte da offenbar keine allzu grosse Lobby. Die Partie gegen Südkorea war erst sein zwölftes Länderspiel.

Ghanas Spieler feiern den Erfolg gegen Südkorea. Bild: Julio Cortez/AP

Zigi nutzt die Gunst der Stunde

Aber natürlich spielte Zigi schliesslich auch in die Karten, dass sich just vor der WM mit Richard Ofori vom südafrikanischen Klub Orlando Pirates und Joe Wollacott vom englischen 3.-Liga-Verein Charlton Athletic zwei Goalies verletzten, die der Nationalcoach normalerweise vorzog.

Nun hat Zigi auf der Weltbühne in Katar die Gunst der Stunde genutzt. «Wir sind sehr stolz auf ihn und auf unsere Nationalteam», sagt Tachie-Mensah. Die tanzenden Ghanaerinnen und Ghanaer auf den Tribünen sind jedenfalls ein wohltuender Farbtupfer an dieser umstrittenen WM auf der arabischen Halbinsel.

Alex Tachie-Mensah 2006 im Dress des FC St.Gallen und noch im Espenmoos. Bild: Ralph Ribi

Die guten Auftritte wecken wohl Begehrlichkeiten

Aber es gibt aus Sicht des FC St.Gallen auch die Schattenseiten. Die guten Leistungen von Zigi im grössten sportlichen Schaufenster der Welt dürften Begehrlichkeiten wecken. Tachie-Mensah sagt:

«Ich stelle mir vor, dass die Verantwortlichen in St.Gallen nun um ihren Goalie zittern.»

Zigi hat seinen Vertrag erst im September bis 2025 verlängert. Der Marktwert des jungen Afrikaners, den St.Gallen im Winter 2020 einst für geschätzte knapp 100'000 Franken vom FC Sochaux übernommen hatte, dürfte deutlich ansteigen. Vor der WM betrug er laut Transfermarkt.ch 2,5 Millionen Franken.

Finanziell lohnen sich Zigis Auftritte an der WM für die St.Galler bereits jetzt. Der Weltfussballverband Fifa bezahlt für jeden abbestellten Spieler pro Tag rund 9000 Franken.

Die Erinnerungen an die WM 2006 Lawrence Ati Zigi ist der erste St. Galler Spieler seit Landsmann Alex Tachie-Mensah im Jahr 2006, der sein Land an einer WM vertritt. Der mit seiner Familie in Frauenfeld wohnhafte Tachie-Mensah pflegt mit Zigi losen Kontakt. Tachie-Mensah kam an der WM in Deutschland zu drei Teileinsätzen. Sowohl beim 0:2 gegen Italien als auch beim 2:1-Erfolg gegen die USA in der Vorrunde wurde er eingewechselt, auch bei der 0:3-Niederlage gegen Brasilien im Achtelfinal kam er zu einem Teileinsatz. Die Partie gegen die Südamerikaner wurde in Dortmund ausgetragen. «So etwas vergisst man nie», sagt der frühere St.Galler Stürmer. Ghana verfügte damals über eine goldene Generation um Michael Essien, Stephen Appiah oder Sulley Muntari. Auch der aktuelle Nationaltrainer Otto Addo gehörte Ghanas Mannschaft an. Addo betreut das Team an der WM in Katar interimistisch, angestellt ist er bei Borussia Dortmund als Talente-Trainer. (pl)

