FCSG: Fabian Schubert macht Fortschritte – grössere als erwartet

Fussball «Wir wollen ihn einfach zurückbringen, wenn möglich noch in dieser Saison»: Wie und mit wem FCSG-Stürmer Fabian Schubert für die Rückkehr kämpft Vor vier Monaten hat sich der St.Galler Stürmer schwer verletzt. Im Trainingslager in Spanien macht der 28-jährige Österreicher Fortschritte – grössere als erwartet. Athletiktrainer Simon Storm erklärt, was die Probleme waren und wie es nun weitergeht. Patricia Loher, Algorfa Jetzt kommentieren 09.01.2023, 20.30 Uhr

«Trainings mit dem Ball sind das beste Mittel»: Athletiktrainer Simon Storm (links) mit Fabian Schubert in Spanien. Bild: Manuel Nagel

Es sind gute Tage für Fabian Schubert in Spanien. Am Montagmorgen hat St.Gallens Stürmer bereits zum vierten Mal seit der Verletzung auf dem Platz trainiert.

Erstmals kam mit Randy Schneider auch ein zweiter Spieler zur Übungseinheit mit Simon Storm dazu. Der 21-jährige Schneider leidet an einer Innenbandüberdehnung im Knie und kann, so wie Schubert, ebenfalls noch kein Mannschaftstraining bestreiten. Am Nachmittag erhielt das Team frei.

Schubert bleibt bislang ohne Rückschlag

Die Bedingungen in Algorfa sind auch für verletzte Spieler optimal. Gleich neben dem Trainingsplatz befindet sich ein Kraftraum, den Schubert aufsucht, während die Teamkollegen auf dem Platz Automatismen einstudieren.

Der Österreicher kann sie beobachten. «Schubert hat seit Beginn des Trainingslagers grosse Fortschritte gemacht», sagt Storm, Leiter Physiotherapie und Athletik beim FC St.Gallen. «Und er spürt das auch.»

Der 28-Jährige kam bislang ohne einen Rückschlag über die Runden. «Wir sind nun bereits im Stadium eines normalen Aufbaus angelangt.» Mit Ausnahme von Zweikämpfen darf Schubert wieder alles trainieren, sogar Sprünge. Der Physiotherapeut sagt:

«Es ist schon mehr möglich, als wir zu diesem Zeitpunkt erwartet hatten.»

Fabian Schubert wird am 4. September abtransporiert. Es geht für ihn direkt ins Spital. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Storm: «Er war psychisch immer sehr stabil»

Schubert hat sich am 4. September im Heimspiel gegen die Young Boys bei einem Horrorfoul von Ulisses Garcia das Schien- und Wadenbein gebrochen. Diese Verletzung ist an sich schlimm genug, «doch da gibt es Referenzwerte, die Knochen heilen», so Storm. Bei Schubert ergaben sich allerdings Komplikationen.

Im operierten rechten Unterschenkel trat ein Kompartment-Syndrom auf. Dies ist eine krankhafte Druckerhöhung in den Muskellogen und verursacht eine Mangeldurchblutung des Gewebes; sie musste sofort medizinisch notfallversorgt werden.

Schubert wurde sechsmal operiert und musste drei Wochen im Kantonsspital verbringen, wo ihm zudem Haut transplantiert wurde, um die Wunde zu schliessen. Noch immer ist sichtbar, an welcher Stelle er sich verletzt hat. Dies dürfte auch so bleiben. Storm sagt, Schubert habe nie gehadert und sei psychisch immer stabil gewesen. «Nur die lange Zeit im Spital war hart für ihn.»

Ohne die Komplikationen wäre man im Aufbau schon deutlich weiter. «Der Bruch war nach einer gewissen Zeit stabil, aber die Wunde musste verheilen. Währenddessen konnte Schubert gar nichts tun», sagt Storm.

Weil der Fussballer nach der Rückkehr nach Hause das rechte Bein zwei weitere Wochen lang ruhig halten musste, verlor das Sprunggelenk an Mobilität und die Muskulatur bildete sich zurück.

Danach konnte er sich nur mit Krücken bewegen. Noch sei die Mobilität des Sprunggelenks nicht zu 100 Prozent wiederhergestellt, sagt der Athletiktrainer. «Aber die Muskulatur erholt sich auch dank regelmässigem Krafttraining gut.»

Fabian Schubert im vergangenen Oktober im Kybunpark. Bild: Ralph Ribi

Nach Hause mit einem Programm in der Tasche

Zweimal durfte Schubert nach seiner Verletzung mit seiner Frau in die Heimat zu seiner Familie reisen. «Natürlich mit einem Programm in der Tasche», sagt der 40-jährige Vorarlberger Storm, der, mit einem Unterbruch von acht Monaten, bereits seit 13 Jahren für den FC St.Gallen tätig ist.

Den Wiedereinstieg von Schubert nach der schweren Verletzung begleiteten, nebst den Teamärzten, vor allem auch die St.Galler Physiotherapeuten Stefan Oberli, Eros Parisi und Matthias Auckenthaler. Unter ihrer Aufsicht musste der Spieler vorerst lernen, wieder richtig zu gehen.

Zu Beginn waren auch Einheiten auf dem Velo eine willkommene Abwechslung im Alltag ohne Fussball. Vier Monate sind unterdessen vergangen. «Und nun merkt Schubert, dass es wieder um Fussball geht», sagt Storm. Übungen mit dem Ball am Fuss seien das beste Mittel, «die alten Muster wieder aufzubauen».

«Wollen ihn einfach zurückbringen»

Beim FC St.Gallen unterlässt man es tunlichst, den Zeitpunkt zu definieren, wann Schubert wieder spielen soll. «Wir können ohne Druck weiter mit ihm arbeiten.»

Doch das Ziel von Schubert und dem Physio-Team ist es, dass er noch in dieser Saison wieder für St.Gallen auflaufen kann. «Wir haben nie darüber gesprochen, wie lange es geht, bis Schubert zurückkehrt. Wir wollen ihn einfach zurückbringen», sagt Storm.

