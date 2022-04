Im Live-Ticker: Der FCSG gegen Luzern in der Super League

Fussball Was für eine bittere Pleite: Der FC St.Gallen verliert in der Nachspielzeit gegen den Tabellenvorletzten Luzern Wenige Minuten vor Spielschluss sieht der FC St.Gallen in Luzern wie der sichere Sieger aus: Betim Fazliji trifft zum 2:1 für die Espen. Dann überschlagen sich die Ereignisse: Die Innerschweizer sichern sich durch Tore von Sorgic und Ndiaye überlebenswichtige drei Punkte, während die Espen erstmals in der Rückrunde verlieren. Daniel Walt/Luzern 3 Kommentare 18.04.2022, 13.10 Uhr

FC Luzern 3, FC St.Gallen 2: So lautet das aus Espen-Sicht bittere Schlussresultat der Partie vor 13'491 Fans in der Swisspor Arena. Nach einer wilden Startphase, in der beide Teams mehrere Chancen zur Führung haben, eröffnet Victor Ruiz das Skore: Nach 13 Minuten versenkt er einen von Schiedsrichter Sandro Schärer nach VAR-Intervention verhängten Handselfmeter souverän.

Gegen den Nachschuss ist Zigi chancenlos

Während die Espen-Defensive in der ersten halben Stunde in diversen Szenen keinen sattelfesten Eindruck hinterlassen hat, kontrollieren die Gäste die Partie in der Folge über weite Strecken. In ein, zwei Szenen können sie sich zudem auf ihren erneut starken Torhüter Lawrence Ati Zigi verlassen. Dieser Zigi ist es auch, der nach 75 Minuten einen Handselfmeter von Marvin Schulz pariert. Gegen den Nachschuss desselben Spielers ist dann aber auch der Hexer zwischen St.Gallens Pfosten chancenlos.

Fazlijis vermeintlicher Siegtreffer

In der Schlussphase überschlagen sich die Ereignisse dann in ähnlicher Art wie in den ersten zehn Minuten der Partie. Zunächst behauptet der frisch eingewechselte Christopher Lungoyi den Ball im Strafraum. Betim Fazliji kommt ans Leder, schiesst – und trifft zum vermeintlichen Sieg für die Espen. Die abstiegsbedrohten Luzerner stecken allerdings nicht auf. Dank Sorgic und Ndiaye in der Nachspielzeit drehen sie die Partie zu ihren Gunsten.

Der Liveticker der Partie zum Nachlesen:

