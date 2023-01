Fussball Von einem Abgang, der Zeidler missfällt, und einem Top-Rasen: So verlief der Start ins FCSG-Trainingslager Der FC St.Gallen ist mit einer fast 50-köpfigen Delegation ins erste Trainingslager seit drei Jahren nach Spanien gereist. Verletzt hat sich am Freitag Patrick Sutter. Patricia Loher, Algorfa Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

Das erste Training unter der Sonne Spaniens: Leonidas Stergiou (Mitte) und Ricardo Alves, beobachtet von Michael Kempter (rechts) und Jordi Quntillà. Bild: Manuel Nagel

Am Dienstag ist der FC St.Gallen ab Zürich nach Spanien geflogen. In Algorfa, rund 55 Kilometer von Alicante entfernt, bereiten sich die Ostschweizer während neun Tagen auf die zweite Saisonhälfte vor, die am 22. Januar mit dem Heimspiel gegen Basel beginnt.

Bei der Ankunft herrschten frühlingshafte Temperaturen um die 20 Grad. Für die St.Galler ist es nach der Coronapandemie das erste Trainingslager im Ausland seit Anfang 2020.

20 Personen betreuen die 27 Spieler. Es ist für Trainer- und Physioteam eine anforderungsreiche Zeit. Ein Vorbereitungscamp fern der Heimat ist immer auch ein logistischer Lupf. So haben Ramin Pandji sowie Mario Baccaro einen grossen Teil des Materials mit einem Bus und an zwei Tagen ins 1700 Kilometer entfernte Algorfa gefahren.

Das Team hinter dem Team Peter Zeidler, Cheftrainer

Boro Kuzmanovic, Co-Trainer

Orest Shala, Co-Trainer

Simon Falke, Videoanalyst

Stefano Razzetti, Goalietrainer

Simon Storm, Athletiktrainer

Stefan Oberli, Physio

Eros Parisi, Physio

Matthias Auckenthaler, Physio

Ismet Morina, Materialwart

Mario Baccaro, Materialwart

Ramin Pandji, Teammanager

Andreas Bischof, Teamarzt

Manuel Büsser, Praktikant Physio

Peter Germann, Verwaltungsrat

Alain Sutter, Sportchef

Matthias Hüppi, Präsident

Matteo Senn, Multimedia-Designer

Remo Blumenthal, Medienchef

Zeidler nicht ohne Sorgen

Am Dienstag um 16.30 Uhr wurde erstmals trainiert: «Auf einem Top-Rasen», so Trainer Peter Zeidler. Er ist trotzdem weiterhin nicht ohne Sorgen: Seit Freitag ist Patrick Sutter verletzt. Er zog sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zu und fällt mehrere Wochen aus.

Randy Schneider ist angeschlagen, Lukas Görtler und Stefano Guidotti sind erkältet. Trotzdem sind sie alle dabei, auch Fabian Schubert. Zu Hause geblieben ist einzig Musah Nuhu: Er wird wohl ausgeliehen. Etwas später reisen Präsident Matthias Hüppi und Sportchef Alain Sutter an.

Am Mittwoch wird zudem Nachwuchsspieler Mischa Beeli erwartet.

Wie reagiert St.Gallen auf Guindo-Abgang?

Noch offen ist, ob der Klub auf den plötzlichen Abgang von Daouda Guindo mit einem Transfer reagiert. Der Linksverteidiger wurde von seinem Klub Salzburg zurückbeordert. Zeidler macht kein Geheimnis daraus, dass ihm diese Entwicklung um den talentierten 20-jährigen Malier gar nicht gefällt.

Guindo war Stammspieler und hat in St.Gallen gute Leistungen gebracht. Deshalb entschied der Besitzerverein Salzburg, den Spieler bereits im Winter zurückzuholen. Der Afrikaner war seit Sommer in der Ostschweiz.

Auf dieser Position wären auch der wiedergenesene Michael Kempter und Isaac Schmidt einsetzbar.

St.Gallen hält sich zum dritten Mal nacheinander in Spanien auf. Dabei war früher die Südtürkei für Trainingslager hoch im Kurs: Schweizer und Deutsche Klubs bereiteten sich in Side oder Belek auf die zweite Saisonhälfte vor.

Die Türken hatten ihre Hausaufgaben gemacht: Perfekte Trainingsplätze gleich bei den Hotels, ausgewogenes Essen – es war stets der beste Rahmen für Spitzensportmannschaften.

Doch seit den Terroranschlägen und dem Militärputsch gegen die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan im Jahr 2016 kehren die Teams nur zögerlich zurück. Mit Ausnahme des FC Zürich absolvieren alle Schweizer Super-League-Klubs die Wintervorbereitung in Spanien oder Portugal.

Während der Meister in Belek trainiert, geht es für Basel, Luzern und Sion nach Marbella, für die Young Boys sowie Winterthur nach Estepona, für die Grasshoppers nach Jerez de la Frontera, für Lugano nach Benidorm und für Servette ins portugiesische Vilamoura.

Der FC St. Gallen hielt sich letztmals 2016 in der Südtürkei auf, seither reiste er einmal nach Malta und dreimal nach Spanien.

Schlechte Erfahrungen mit Testspielgegnern

Wichtig bei der Auswahl von Trainingsorten in wärmeren Gefilden ist allerdings nicht bloss die Infrastruktur. Entscheidend ist auch, welche anderen Teams in der Region trainieren, um Testspiele unter Wettkampfbedingungen durchführen zu können.

Diesbezüglich hat St.Gallen schon schlechte Erfahrungen gemacht. 2017 auf Malta fand nur eine Begegnung wie geplant statt, der Karlsruher SC reiste schliesslich extra für ein Testspiel an und die St.Galler mussten ihr Trainingslager um einen Tag verlängern.

In diesem Jahr trifft St. Gallen am 8. Januar auf das Bundesligateam Bremen, das in Murcia trainiert, und am 11. Januar auf Paderborn aus der 2. Bundesliga, das sein Camp in der Nähe von Alicante aufschlagen wird. Zu einem speziellen Wiedersehen kommt es für die St. Galler im eigenen Hotel. Augsburg und damit der frühere St. Galler Stürmer Ermedin Demirovic ist im selben Ressort untergebracht.

