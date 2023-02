FCSG: Espen laufen YB mit 1:5 ins Messer – die Zusammenfassung

Fussball Verfluchtes Wankdorf! Wie der FC St.Gallen YB trotz eines Blitzstarts ins Messer lief Der FC St.Gallen kann im Wankdorf einfach nicht mehr gewinnen: Das bleibt auch 25 Jahre nach dem letzten Sieg so. Die Espen bringen den Leader zunächst zwar Mal um Mal in Verlegenheit, geraten wegen fünf desaströser Minuten aber in Rückstand. Und müssen am Ende froh sein, nicht ein halbes Dutzend oder noch mehr Gegentore kassiert zu haben. Trainer Peter Zeidler ist nach dem Abpfiff komplett bedient. Daniel Walt, Bern Jetzt kommentieren 12.02.2023, 19.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Chancen und Tore teils im Minutentakt, zwei Mannschaften, die für Spektakelfussball stehen: Fussballherz, was willst du mehr? Natürlich, als St.Gallen-Aficionado hat man es eigentlich satt, als Verlierer aus dem Wankdorf abzuziehen. Und auch die fünf Gegentreffer tun aus Espen-Sicht so richtig weh. Trotzdem hat es rein fussballtechnisch Spass gemacht – den Neutralen und allen YB-Fans sowieso. Spielnote: 5,5

0:1, 3. Minute, Lukas Görtler: Jordi Quintillàs Corner wird von Basil Stillhart per Kopf verlängert und kommt aufs Tor. YB-Ersatzgoalie Anthony Racioppi kann nur seitlich nach vorne abwehren. Dort steht Lukas Görtler goldrichtig, er schiesst zur St.Galler Führung ein.

Jordi Quintillàs Corner wird von Basil Stillhart per Kopf verlängert und kommt aufs Tor. YB-Ersatzgoalie Anthony Racioppi kann nur seitlich nach vorne abwehren. Dort steht Lukas Görtler goldrichtig, er schiesst zur St.Galler Führung ein. 1:1, 12. Minute, Cedric Itten: Die Berner kombinieren sich stilsicher durchs Mittelfeld. Das Leder gelangt auf die linke Seite zum freistehenden Cedric Itten. Der Ex-St.Galler bezwingt Zigi mit einem platzierten Flachschuss.

Die Berner kombinieren sich stilsicher durchs Mittelfeld. Das Leder gelangt auf die linke Seite zum freistehenden Cedric Itten. Der Ex-St.Galler bezwingt Zigi mit einem platzierten Flachschuss. 2:1, 17. Minute, Kastriot Imeri: Jérémy Guillemenot lässt sich im Aufbau den Ball abluchsen. Christian Fassnacht setzt mit einer Massflanke Imeri in Szene, der trocken zur Führung für YB trifft.

Jérémy Guillemenot lässt sich im Aufbau den Ball abluchsen. Christian Fassnacht setzt mit einer Massflanke Imeri in Szene, der trocken zur Führung für YB trifft. 3:1, 54. Minute, Cedric Itten (Elfmeter): St.Gallens Ex-Stürmer mit dem Doppelpack. Er verwertet einen Handelfmeter, der von Lukas Görtler verschuldet und nach VAR-Intervention verhängt worden ist.

St.Gallens Ex-Stürmer mit dem Doppelpack. Er verwertet einen Handelfmeter, der von Lukas Görtler verschuldet und nach VAR-Intervention verhängt worden ist. 4:1, 62. Minute, Christian Fassnacht. Die St.Galler können nicht befreien. Der Ball gelangt auf der linken Seite zu Loris Benito, der komplett unbedrängt flanken kann. Fassnacht vollendet in der Mitte technisch gekonnt.

Die St.Galler können nicht befreien. Der Ball gelangt auf der linken Seite zu Loris Benito, der komplett unbedrängt flanken kann. Fassnacht vollendet in der Mitte technisch gekonnt. 5:1, 66. Minute, Fabian Rieder (Elfmeter): Der Berner bezwingt Zigi nach einem erneuten Penalty. Urs Schnyder hat eine Intervention von Leonidas Stergiou geahndet, die sich fernab des Spielgeschehens ereignete.

4:3 für YB, 3:3, 4:1 für St.Gallen: Wenn die Espen und die Berner aufeinandertreffen, fallen die Treffer oftmals wie reife Früchte. Beim jüngsten Duell wird schon nach wenigen Sekunden klar: Das wird wieder ein Spektakelspiel:

Nach sieben Sekunden der erste Ballverlust der Espen, die das Anspiel hatten

Nach 53 Sekunden der erste Abschluss der Berner durch Cedric Itten

Nach knapp zwei Minuten die erste Riesenchance für Grünweiss zur Führung: Guillemenots Kopfball wird von YB-Goalie Racioppi mirakulös pariert. Dieser steht für den verletzten von Ballmoos im Tor

Bei Grosschancen bleibt es nicht – natürlich, ist man versucht zu sagen: Nach drei Minuten gehen die Gäste tatsächlich in Führung. Captain Lukas Görtler erbt nach einem von Racioppi ungenügend abgewehrten Kopfball Stillharts:

Bild: Keystone (Bern, 12. Februar 2023)

Beflügelt von der frühen Führung, spielen die Espen in der Folge rotzfrech auf und bringen die YB-Defensive Mal um Mal in Verlegenheit. Die grösste Chance zum 2:0 hat Matej Maglica: St.Gallens Abwehrturm setzt einen Kopfball an die Latte. Doch YB bleibt den Gästen nichts schuldig, erhöht die Kadenz – und kommt durch Cedric Itten zum schnellen Ausgleich. Der Ex-Espe wird auf halblinks wunderbar von Monteiro freigespielt und bezwingt St.Gallen-Keeper Zigi mit einem präzisen Flachschuss:

Bild: Keystone (Bern, 12. Februar 2023)

Nur fünf Minuten später nutzt Kastriot Imeri ein Tohuwabohu in der Abwehr der Gäste zur Führung aus. Vorangegangen ist ein Ballverlust Guillemenots im Aufbau. Gespielt sind zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 17 Minuten. Zu diesem Zeitpunkt haben wir schon mehr spektakuläre Szenen gesehen, als sie in anderen Partien teils über 90, ja gar 120 Minuten vorkommen. YB gegen den FCSG halt.

In der Folge beruhigt sich das Spiel etwas. St.Gallen kommt in den nächsten 20 Minuten nicht mehr so leicht vors gegnerische Tor, gesteht im Gegenzug YB aber auch nur noch wenig zu. Trainer Peter Zeidler seinerseits muss den verletzten Matej Maglica (Verdacht auf Hirnerschütterung) durch Ricardo Alves ersetzen, der keinerlei Akzente setzen kann. Und St.Gallens Cheftrainer zieht Jordi Quintillà, der auf der Position des Zehners begonnen hat, ins defensive Mittelfeld zurück.

Jordi Quintillà zeigt sich gegen YB nach seiner verbüssten Gelbsperre stark verbessert. Peter Schneider / KEYSTONE

In den rund zehn Minuten vor der Pause haben die St.Galler wieder klar mehr vom Spiel als das Heimteam. Ein Abschluss von Christian Witzig streift am Tor vorbei, Lukas Görtler schiesst aus aussichtsreicher Position den YB-Goalie an – und Albert Vallci setzt einen schön getretenen Corner Quintillàs per Kopf wuchtig an die Latte. Gemessen sowohl an den Spielanteilen als auch an den Chancen dürfte der FCSG zur Pause hier nie und nimmer im Rückstand liegen.

Die erste Grosschance nach der Pause gehört dem Heimteam. Joël Monteiro bringt im Laufduell mehr PS auf den Boden als Leonidas Stergiou. Irgendwie wurstelt sich der Berner auch an FCSG-Goalie Zigi vorbei. Er schliesst ab, trifft das Leder aber nur halbbatzig, sodass Basil Stillhart auf der Linie klären kann. Kurze Zeit später schlägt es dann aber doch hinter Zigi ein: St.Gallens Goalie ist machtlos gegen den Elfmeter von Cedric Itten. Auslöser für den Penaltypfiff: ein Handspiel von Lukas Görtler, das den Augen von VAR Stefan Horisberger nicht entgangen ist.

Da ist selbst Zigi machtlos: YB hat soeben auf 3:1 erhöht. Bild: Keystone (Bern, 12. Februar 2023)

1:3 in Bern: Die Aufgabe für den FC St.Gallen entwickelt sich ein weiteres Mal in Richtung einer «Mission impossible». Auch Peter Zeidler steht mittlerweile eher mit verschränkten Armen als wild fuchtelnd an der Seitenlinie. Chancen auf den so wichtigen Anschlusstreffer haben die Espen aber definitiv: Eine davon setzt Leon Dajaku, etwas nach rechts abgedrängt, ins Aussennetz.

In der Folge kommt es dann knüppeldick für die Espen: Sie kassieren zwei weitere Gegentore. Zunächst trifft Fassnacht nach einem schnörkellos vorgetragenen Angriff, bei dem Assistgeber Benito auf der Seite komplett unbedrängt flanken kann; danach zeigt Schiedsrichter Urs Schnyder nach einer Intervention von Stergiou fernab des Spielgeschehens zum zweiten Mal auf den Punkt.

Dem FC St.Gallen bleibt somit nur noch, Schadensbegrenzung zu betreiben. In zwei, drei Szenen benötigen die Espen tatsächlich Glück, um nicht mit sechs oder gar sieben Gegentoren aus dem Wankdorf geschossen zu werden. Der Mannschaft, die in den ersten zehn Minuten und in der Phase vor der Pause derart stark aufgetreten ist, gelingt nun praktisch nichts mehr.

Enttäuschung pur bei Isaac Schmidt, Jordi Quintillà und Chadrac Akolo. Bild: Keystone (Bern, 12. Februar 2023)

Lukas Görtler ist in der ersten Halbzeit omnipräsent und erzielt gar die frühe Führung für die St.Galler. Seine Aktion, die zum Handelfmeter führt, ist unglücklich, hier müsste der Captain cleverer agieren.

Auch Jordi Quintillà zeigt sich nach seiner verbüssten Gelbsperre deutlich verbessert. Der Spanier bringt insbesondere gefährlichere Corner als zuletzt zur Mitte.

Ricardo Alves. Bereits früh für Matej Maglica eingewechselt, findet er nie ins Spiel und bleibt ohne auffällige Aktionen. Auch Jérémy Guillemenot gelingt nicht viel – zudem leitet der Romand mit einem Ballverlust den zweiten Gegentreffer ein. Leonidas Stergiou und Michael Kempter erwischen ebenfalls keinen guten Tag.

Die ungefährlichen Eckbälle der St.Galler sorgten in den letzten Wochen und Monaten immer wieder für Gesprächsstoff. In der ersten Halbzeit kommt es zu einem wahren Eckball-Festival für die Espen. Jordi Quintillà bringt mehrere Corner gefährlich zur Mitte. Einmal Maglica und einmal Vallci treffen daraufhin per Kopf die Latte. Darauf lässt sich aufbauen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen von sport.ch – musste das wirklich sein?

Ja, ja, schon gut. Natürlich gibt es ihn, diesen ominösen Wankdorf-Fluch: Der FC St.Gallen hat am 26. September 1998 den bis dato letzten Sieg eingefahren in diesem Stadion (das zwischendurch für ein paar Jahre Stade de Suisse hiess). Der Torschütze damals: Hakan Yakin.

Allerdings lässt die Überschrift «Letzter Sieg in Bern» in dieser Grafik gleich in zweierlei Hinsicht aufhorchen:

Den bis dato letzten Sieg in Bern holten die Espen nämlich nicht 1998, sondern am 20. März 2005 – einfach nicht im Wankdorf, sondern im temporären Ersatzstadion Neufeld. Torschützen fürs damalige Team von Heinz Peischl waren Julio Lopez, Moreno Merenda und Dusan Pavlovic. Für die Berner traf damals unter anderem ein gewisser Stéphane Chapuisat. Bei der Kombination der Elemente «Sieg in Bern» und «1998» dürfte es bei so manchem Espen-Fan klingeln. Und zwar schmerzhaft. Cupfinal 1998 – 2:0-Führung – Vurens’ Fehlschuss, der das 3:0 bedeutet hätte – Ausgleich, Verlängerung und der ganze weitere Mist, Sie wissen schon...

Ein am Boden zerstörter St.Gallen-Fan nach dem verlorenen Cupfinal 1998. Bild: Ralph Ribi (Bern, 1. Juni 1998)

Die Stimmung beim Meisterschaftsspiel YB – FCSG vom Sonntag ist natürlich nicht um einen Bruchteil so elektrisierend wie damals, im Frühling 2022, als weit über 10'000 Espen-Fans ihre Lieblinge im Cupfinal im Wankdorf unterstützten:

Alles anzeigen

Die angereisten Espen-Anhänger legen sich aber auch heute voll ins Zeug. Und sie feiern ihre Mannschaft auch nach dem 1:5.

Peter Zeidler, Cheftrainer FC St.Gallen Bild: Freshfocus

Peter Zeidler, Cheftrainer FC St.Gallen: «Gratulation an YB zu diesem verdienten Sieg. Zum Glück haben wir unser gutes Torverhältnis mit einem sechsten oder gar siebten Gegentor nicht völlig zerstört. Für uns geht es jetzt darum, schnell nach Hause zu kommen und das Spiel zu analysieren. Mehr sagen kann ich im Moment nicht. Ansonsten besteht immer die Gefahr, dass man etwas Falsches sagt.»

Raphael Wicky, Cheftrainer Young Boys. Bild: Keystone

Raphael Wicky, Cheftrainer Young Boys: «Wir haben ein wildes, spektakuläres Spiel gesehen mit sehr vielen Torchancen. Dieses 5:1 entspricht nicht den tatsächlichen Leistungsverhältnissen: St.Gallen hat zu Beginn unglaublich viel Druck aufgesetzt und uns das Leben schwer gemacht. Die Ostschweizer hatten gute Chancen und zwei Lattenkopfbälle. In der zweiten Halbzeit haben wir dann stabil gespielt.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen