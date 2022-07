Am Samstag fand im Kybunpark das erste Heimspiel des FC St.Gallen in der neuen Saison statt. Während die Fans am Spiel ihre Freude gehabt haben dürfen, sieht die Situation beim Catering anders aus. Mehrere Fans beklagen sich über lange Wartezeiten bei den Verpflegungsständen.

Marian Märki/FM1Today Jetzt kommentieren 25.07.2022, 14.13 Uhr