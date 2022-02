Fussball «Ich war der beste Spieler beim FCSG»: Thody Élie Youan über die Gründe für seinen Last-Minute-Transfer Kaum in Belgien, gibt der vom FC St.Gallen verliehene Stürmer ein Interview. Er übt Kritik, auch am Trainer, und war unglücklich. Christian Brägger Jetzt kommentieren 04.02.2022, 08.40 Uhr

Eineinhalb Jahre lang spielte Youan für den FCSG. Bild: Pascal Müller/Freshfocus

Wie das gang und gäbe ist, wenn ein Klub einen Neuzugang offiziell vorstellt, dann interessieren sich neben den Fans auch die Medien für ihn. Man möchte einen Augenschein nehmen, dies und jenes wissen, zum Beispiel, was der neue Spieler bisher geleistet hat, was besser werden soll, worin er gut ist, was er nicht kann. Und nicht ganz unwichtig: Man möchte auch erfahren, wie er den früheren Verein erlebt hat.

Das ist bei Thody Élie Youan nicht anders, dem vorerst temporären Neuzugang des KV Mechelen, der ja weiter dem FC St.Gallen gehört. So stand der Franzose, der noch am Sonntag gegen Lausanne 30 Minuten für die Ostschweizer absolvierte, der «Gazet van Antwerpen» Red’ und Antwort.

Am Montagmittag vom Interesse erfahren – Youan war sofort überzeugt

Vom Interesse der Belgier erfuhr Youan erst am Montag nach dem Morgentraining. «Mein Berater rief mich an, ich war sofort überzeugt», sagt der Franzose in diesem Interview. Dann sei ein Angebot gekommen, er habe zugesagt und sei nach Zürich zum Flughafen gefahren. Dort musste der 22-Jährige zwei Stunden lang warten ab 17 Uhr. Er brauchte eine Einreisebewilligung, die aber nicht kam; es gab ja noch keinen Vertrag.

Also fuhr Youan wieder nach Hause, dachte, alles sei gelaufen. Dort beschied man ihm, sofort ins Stadion des FC St. Gallen zu kommen; in der Zwischenzeit hatte Mechelen nämlich vom Ligarivalen Beerschot den Stürmer Musashi Suzuki nicht verpflichten können. Also kam es mit Youan doch noch zur Einigung, man schickte sich die Verträge, unterschrieb, alles war vor Transferschluss in trockenen Tüchern. Die Leihe mit Kaufoption wurde schliesslich 13 Minuten vor Mitternacht registriert.

Youan rief danach die Eltern an, sie seien überrascht gewesen und aus allen Wolken gefallen, wie er sagt. Er selbst sieht im Wechsel «die Magie des Fussballs.» Am Dienstagmorgen flog Youan dann nach Brüssel. «Nun bin ich hier. Es war stressig, aber ich bin froh, dass alles geklappt hat.»

Die Kritik am FC St.Gallen, und das eigene Selbstverständnis

Das eigentlich Spannende folgt erst mit der Frage, weshalb Youan den FC St.Gallen verliess. Er sagt:

«Ohne arrogant sein zu wollen, aber ich war in St.Gallen der beste Spieler und der beste Torschütze. Nur ist es schwierig, hundert Prozent zu geben, wenn man nicht glücklich ist.»

Das sei bei ihm der Fall gewesen. Aus mehreren Gründen. Youan sagt: «Bei meinem letzten Einsatz kam es zu einem Zwischenfall zwischen mir und dem Trainer. Das brachte bei mir das Fass zum Überlaufen. Ich will mich nicht an dem Verein oder dem Trainer rächen, ich habe immer noch grossen Respekt vor allen, aber wenn ich die beste Version von mir selbst sein will, dann war es besser, dass ich nun gegangen bin.»

Im Januar ein Angebot aus Spanien

Auf die Ereignisse in Lausanne geht Youan nicht näher ein. Dafür sagt er, es habe im Januar ein Angebot eines spanischen Vereins aus der zweithöchsten Liga für ihn gegeben, nur habe St.Gallen es abgelehnt. «Nun änderten sie ihre Meinung nach dem letzten Spiel.»

Ursprünglich wollte Youan erst im Sommer einen «schönen Transfer» tätigen. Diese Ambition habe er noch immer, er müsse aber zuerst bei Mechelen gute Leistungen bringen. «Danach werden wir sehen, was passiert.»

Es ist Youan egal, wo er in der Offensive spielt

Youan, ein ausgebildeter linker Flügelspieler, wurde in den vergangenen Monaten hauptsächlich als Stürmer eingesetzt, was für den Franzosen aber kein Problem darstellt. «Um ehrlich zu sein, macht das für mich kaum einen Unterschied. Im heutigen Fussball kann man als Flügel genauso gut ein Tor erzielen wie als Stürmer. Schauen sie sich nur Messi, Neymar oder Ronaldo an. Ich zumindest kann auf jeder offensiven Position spielen. Auch als Mittelstürmer.» Er sei schnell, habe Ausdauer, ein gutes Dribbling, manchmal aber eine gewisse Nonchalance im Spiel und mit dem Rücken zum Tor noch Mängel. Und eine gewisse Eigensinnigkeit könne er nicht leugnen.

Man braucht kein Prophet zu sein, wenn man sagt: Youan und der

FC St.Gallen, das wird kaum noch gutgehen, selbst wenn Mechelen die Kaufoption nicht ziehen wird.

