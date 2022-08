Kultstätte Espenmoos: FCSG-Legenden über ihr altes Stadion

Fussball «Stimmungsvoll, familiär, einzigartig»: Vor dem Cupknaller gegen Rorschach-Goldach – FCSG-Legenden über ihre Zeit im Espenmoos Am Sonntag, 21. August, trifft der FC St.Gallen in der ersten Runde des Schweizer Cups auf den FC Rorschach-Goldach. Ausgetragen wird die Partie im alten Tempel der St.Galler. Was hat es mit dem Zauber des altehrwürdigen Espenmoos auf sich? FCSG-Legenden erzählen. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 18.08.2022, 12.00 Uhr

Hier, im Espenmoos, trug der FC St.Gallen während fast 100 Jahren seine Heimspiele aus. Archivbild: Sandra Sutter (22. November 2000)

Nirgends wie im Espenmoos. Wer sich auf Fanforen die wehmütigen Kommentare der FCSG-Anhänger durchliest, kriegt ein ziemlich gutes Bild davon, was der alte Tempel der St.Galler für einen Stellenwert geniesst. Es ist nun gut 14 Jahre her seit dem Umzug der Espen in die AFG Arena. Was von der Zeit im Espenmoos bleibt, sind vor allem kitschig-romantische Gaukelbilder. Oder war es einst wirklich so unvergleichlich atmosphärisch in diesem Stadion?

Aus Sicht der Fans muss es jedenfalls schicksalhaft sein, am Sonntag, 21. August, wieder Espenmoos-Luft schnuppern zu können. Anlass gibt nicht etwa ein Freundschaftsspiel oder ein öffentliches Training, sondern ein K.o.-Duell in der ersten Cuprunde.

Bei den Aktiven sucht man vergeblich nach jenen, die noch in der alten Wettkampfstätte aufgelaufen sind und die volle Packung an Emotionen miterlebt haben. Alessandro Kräuchi ist mit fünf Jahren im grün-weissen Dress der Dienstälteste. Das Espenmoos kennt er nur rückgebaut. Über den Zauber dieses altehrwürdigen Stadions wissen andere besser Bescheid.

Der in Uster geborene Philippe Montandon war ein Innenverteidiger der alten Schule. 1,90 Meter gross, nicht der Schnellste oder der begnadetste Techniker, aber dafür kompromisslos im Zweikampf. Davon zeugen unter anderem die acht Gehirnerschütterungen, die Montandon in seiner Fussballkarriere erlitten hat. Haben sie die Erinnerungen ans Espenmoos verblassen lassen? Keinesfalls.

Der St.Galler Philippe Montandon im Zweikampf mit Blerim Dzemaili beim Super-League-Spiel zwischen dem FC St.Gallen und dem FCZ im Espenmoos. Archivbild: Keystone

(16. Juli 2005)

Der einstige Captain der Espen schwärmt in den höchsten Tönen vom Stadion an der Heiligkreuzstrasse 16: «Im Espenmoos zu spielen war immer ein Highlight. Unser Stadion war extrem stimmungsvoll, kompakt, einzigartig.»

Für Montandon gibt es nicht die eine Szene, die er auf ewig mit sich trägt. Das Gefühl, als Grünweisser im Espenmoos zu spielen, ist ihm als eine Art Sensation geblieben, die er gar nicht genauer beschreiben kann. Der Charakter der Spielstätte habe unglaublich elektrisierend auf die Heimmannschaft gewirkt.

«Es hatte seinen ganz eigenen Reiz.»

Auf das anstehende Cupspiel gegen Rorschach-Goldach angesprochen, meint Montandon zunächst unaufgeregt, im Fussball könne alles passieren. «Aber klar, in 99 von 100 Fällen setzt sich der Oberklassige durch.» Er weiss noch nicht, ob er das Spiel live im Stadion verfolgen wird. «Reizvoll wäre es natürlich – wie immer bei solchen Partien.»

«Es war schon unheimlich eng dort», sagt Roger Hegi über das Espenmoos. «Nicht zu vergleichen mit den heutigen Arenen. Aber das schaffte auch diese einzigartige familiäre Stimmung.» Er erzählt aus seiner Zeit als Cheftrainer des FC St.Gallen, in den späten Neunzigern. Im Espenmoos sassen – oder standen – ihm die Zuschauer praktisch im Nacken. Bekannte und Unbekannte verstanden sich bei Heimspielen oft genug als Co-Trainer, sagt Hegi.

«Sie riefen mir zu: ‹Du, Roger, willst du den nicht endlich auswechseln?›»

So viel zur Familiarität im alten Stadion. Das sei damals halt einfach so gewesen. Auch spielerisch habe sich seither viel verändert. Früher seien eben ganz andere spielerische Qualitäten zelebriert worden. «Man brauchte nicht drei Tunnels zu schieben, um Beifall zu ernten. Eine gut getimte Grätsche war, was die Leute sehen wollten – Einsatz, Aufopferung, Fleiss.»

FCSG-Trainer Roger Hegi motiviert seine Spieler vor der Verlängerung im Cupfinal gegen Lausanne. Archivbild: Rainer Bolliger (1. Juni 1998)

Zum Spiel vom Sonntag sagt Hegi, er könne sich nicht vorstellen, dass der FC Rorschach-Goldach mit dem Schwung der Espen mithalte. Vorausgesetzt natürlich, dass es Zeidlers Mannen gelingt, den Unterklassigen das Tempo vorzugeben. «Aus sportlicher Sicht hoffe ich, dass es möglichst lange spannend bleibt.» Hegi wird am Sonntag nicht im Stadion sein.

Mit 17 Jahren erkämpfte er sich einen Stammplatz beim FC St.Gallen, mit 19 schaffte er den Sprung in die Bundesliga, wo er den grössten Teil seiner Karriere verbrachte. Tranquillo Barnetta wird oft als erfolgreichstes Eigengewächs des FCSG bezeichnet. Zurecht, stand er doch während Jahren in der Schweizer Nati und mehrmals auf Klubebene auf dem europäischen Parkett. Als er 2017 als gemachter Mann in die Ostschweiz zurückkehrte, zementierte er überdies seinen Ruf als Galionsfigur der St.Galler.

Im Espenmoos: Ein 18-jähriger Tranquillo Barnetta, Mitte, neben Marc Zellweger, rechts, im Super-League-Duell mit dem FCZ. Archivbild: Keystone

(5. Oktober 2003)

Barnetta hat das Espenmoos als Teenager erlebt. Woran er manchmal heute noch denken muss:

«Wenn man die Spiele von der Tribüne aus verfolgt und mit 17 Jahren wirklich selbst auf diesem Rasen steht: Das ist schon ein besonderes Gefühl.»

Auch erinnert er sich, dass die Gegner nicht gerne im Espenmoos zu Gast waren. Das hatte wohl einerseits mit der Beschaffenheit der Einrichtung zu tun. «Die Kabinen waren nicht mehr die neusten», sagt Barnetta. Andererseits hatten die Gegner in diesem Hexenkessel einen schweren Stand.

Ob der Familienvater am Sonntag wieder wie damals, als Jugendlicher, auf der Tribüne sitzen wird, steht noch in den Sternen. Er hofft jedenfalls auf eine spannende Begegnung.

Er trainierte den FC St.Gallen zwischen 1963 und 1966. Noch heute ist der 84-Jährige beim einen oder anderen Spiel der Espen im Kybunpark anzutreffen. Auch im Espenmoos? Otto Pfister verneint. Im gleichen Atemzug lobt er die bisherige Leistung der St.Galler:

«So gut wie die gerade spielen, ist das Spiel vom Sonntag eine klare Sache.»

Er bedauert einzig, dass man gegen GC unnötig Punkte liegen gelassen hat. Andernfalls stünde man jetzt an der Tabellenspitze. «Die Niederlage gegen Servette, am ersten Spieltag, war weniger bitter.»

Immer mal wieder auf der Tribüne im Kybunpark anzutreffen: Otto Pfister beim Spiel zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Luzern. Bild: Urs Bucher

(28. August 2016)

Im kurzen Gespräch mit Pfister haben nostalgische Erinnerungen ans Espenmoos keinen Platz. Vielmehr freut ihn, dass sich der Klub mit seiner jetzigen Wettkampfstätte deutlich professioneller gibt als vor 60 Jahren.

Einnetzen, grinsen, Kontrollblick zurück, Anlauf nehmen, Handstandüberschlag, Rückwärtssalto, landen wie eine Eins: Von Alex Tachie-Mensahs Torjubel konnte man gar nicht genug kriegen. Und das Verlangen danach zu stillen, darauf verstand sich der immerfröhliche Ghanaer am besten. Mit 63 Toren in 166 Spielen – und folglich einer Menge Rückwärtssalti – verzückte er die grün-weissen Fans während sieben Jahren.

Alex Tachie-Mensah springt über den grätschenden Pascal Castillo (GC). Archivbild: Keystone

(29. Februar 2004)

Und wer netzt am Sonntag im Cupspiel ein? Namen nennt Tachie-Mensah keine. Doch eines spricht er unverblümt aus:

«Für mich muss ein klarer Sieg des FCSG her. Es gibt keine Ausreden.»

Dieses Spiel lässt sich der Ex-Stürmer nur ungern entgehen. Aufgrund eines wichtigen Termins ist er an diesem Wochenende aber verhindert.

Zum Austragungsort sagt Tachie-Mensah: «Das Espenmoos wird immer in meinem Herzen bleiben. Jedes Spiel war etwas Besonderes.» Vergleichsweise klein sei das Stadion gewesen, aber «gross genug» für ihn. Ein Spässchen kann er sich denn auch nicht verkneifen: «Und die Bratwurst hat besser geschmeckt als im Kybunpark.»

