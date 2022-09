Der Liveticker zum Nachlesen: FCSG gegen YB in der Super League

Fussball St.Gallen übernimmt die Tabellenspitze: In einer verrückten zweiten Halbzeit ringen die Espen YB mit 2:1 nieder Das Spiel hielt, was es versprach: Nervenkitzel im ausverkauften Kybunpark. In der ersten Halbzeit ist YB ballsicherer und torgefährlicher. St.Gallen macht sich in der Person von Daouda Guindo das Überraschungsmoment zunutze – Traumtor aus gut 30 Metern. Die Führung geben die Espen nur für wenige Minuten aus der Hand. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren Aktualisiert 04.09.2022, 18.43 Uhr

Tor FCSG! Und was für eins: Daouda Guindo hat soeben herrlich zum 1:0 getroffen, YB-Goalie von Ballmoos bleibt nur das ungläubige Staunen. Bild: Keystone

Spiel, Satz und Sieg. Der FC St.Gallen gewinnt zu Hause, im ausverkauften Kybunpark, und stürzt YB in der Direktbegegnung vom Leaderthron. Die Berner, die von der 21. Minute an zu zehnt, ab der 72. sogar zu neunt, gegen die St.Galler angelaufen sind, brauchen sich nach dieser Niederlage nicht zu verstecken. Dennoch wird sich Raphael Wicky die Frage stellen müssen, ob man es mit der Aggression, die in einem solchen Spiel durchaus seinen Platz hat, nicht etwas übertrieben hat.

YB kommt zu Anfang besser in die Partie. Die Pässe sitzen, auch in der gegnerischen Hälfte. St.Gallen tut sich derweil schwer. In der 21. Minute dann die vermeintliche Erlösung: Schubert trifft nach einem sehenswerten Zuspiel von Chadrac Akolo. Doch der Assistent hebt die Fahne. Korrekter Entscheid. Schiedsrichter Fedayi San wird dennoch zum Bildschirm gebeten. Der VAR will etwas gesehen haben. Und tatsächlich: Nach seinem Abschluss wird Schubert mit offener Sohle von Ulisses Garcia angegangen. San zögert keine Sekunde und verweist den YB-Aussenverteidiger des Platzes. Schubert, der nach dem Foul nicht wieder aufgestanden ist, wird vom Feld getragen. Für ihn kommt Julian von Moos ins Spiel.

Irgendwie schafft es YB auch in Unterzahl ebenbürtig zu bleiben. Die letzten zehn Minuten des ersten Durchgangs gehören voll und ganz den Espen. Das 1:0 hätte vor Abpfiff fallen müssen, tat es aber nicht.

YB auch nach Traumtor nicht kleinzukriegen

Der FC St.Gallen kommt gut aus der Halbzeitpause und hält die Berner lange in der eigenen Hälfte. In der 53. Minute ist es Daouda Guindo, der sich etwas einfallen lässt. Er zieht aus gut 30 Metern ab. Sein satter Schuss fliegt an von Ballmoos vorbei ins Kreuzeck – unhaltbar! Und der Kybunpark bebt. Bis zu diesem YB-Eckball in der 61. schien es, als würde die St.Galler nichts mehr von der Tabellenspitze trennen. Dann ebendieser Standard, den YB eiskalt verwandelt. Cédric Ziegler springt am höchsten im Sechsmeterraum und köpft an Zigi vorbei. Er sollte später erneut von sich reden machen.

Zeidler reagiert, wechselt in der 63. Spielminute dreifach. Randy Schneider ersetzt Jérémy Guillemenot, für Chadrac Akolo kommt Emmanuel Latte Lath, Isaac Schmidt für Christian Witzig. Und siehe da, das Näschen des Cheftrainers: Nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung kommt Schmidt unverhofft im YB-Strafraum zum Ball. Er schiesst aus der Drehung, von Ballmoos macht keinen Wank. St.Gallen erkämpft sich die Führung zurück.

Was danach und bis zum Schluss folgt kann allerdings nicht mehr wirklich als Kampf bezeichnet werden; bestenfalls als Kampf gegen die Zeit. YB leistet sich einen weiteren Platzverweis, womit wir wieder bei Cédric Zesiger sind. Er brachte die Berner ins Spiel zurück – und nahm ihnen gut zehn Minuten später jegliche Hoffnung.

YB wagte sich bis zum Schlusspfiff nur noch mit langen Bällen in die gegnerische Hälfte. Und der FC St.Gallen schaffte es partout nicht, die Entscheidung herbeizuführen.

