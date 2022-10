Fussball «Schade, hat das Spiel nicht länger gedauert»: Auch St.Gallen kann spät treffen – für einen Sieg reicht es gegen Luzern aber dennoch nicht Die Gäste geraten in Luzern nach zwei groben Fehlern mit 2:3 in Rückstand, gleichen aber in einer hitzigen Schlussphase durch Julian von Moos in der 83. Minute aus. Es ist für St.Gallen das zweite Unentschieden in Folge. Am Sonntag empfängt das Team Servette. Patricia Loher, Luzern Jetzt kommentieren 19.10.2022, 23.22 Uhr

In der 83. Minute gleicht der eingewechselte Julian von Moos (rechts) zum 3:3 aus. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 19. Oktober 2022)

Vor allem die Start- und die Schlussphase hatten es in Luzern in sich. Nachdem in den ersten neun Minuten zwei Tore gefallen waren, gelang es für einmal St.Gallen, einen späten Treffer zu erzielen.

Als es hitzig wurde ab der 80. Minute, die Ostschweizer nach zwei individuellen Aussetzern, die zum 2:3 geführt hatten, noch einmal alles riskierten, erzielte der eingewechselte Julian von Moos das 3:3.

Es war am Ende ein gerechtes Resultat nach einem umkämpften Spiel. Für die St.Galler ist es das zweite Unentschieden in Folge. Aber sie sind seit unterdessen fünf Partien ohne Sieg. Immerhin gelang es ihnen, die Luzerner in der Tabelle auf Distanz zu halten. Am kommenden Sonntag empfängt St.Gallen das zweitklassierte Servette.

Ein wildes Spiel und vier Tore

Als Schiedsrichter Luca Piccolo zur Pause pfiff, stand es 2:2. Dieses Zwischenresultat spiegelte ziemlich genau das Spielgeschehen während den ersten 45 Minuten.

Es war vor allem in der Startphase eine wilde Partie. Luzern griff, so wie es ansonsten St.Gallen tut, immer wieder an und ging bereits in der siebten Minute durch Mohamed Dräger in Führung. Die Ostschweizer wirkten überrumpelt und kamen oft einen Schritt zu spät.

Luzern war wacher und entschlossener in dieses Spiel gestartet. Nur gelang St.Gallen dann doch zwei Minuten später der Ausgleich durch Emmanuel Latte Lath, der schön angespielt worden war von Isaac Schmidt. Für den Ivorer war es das dritte Saisontor.

Danach erholte sich die Mannschaft ein wenig und fand den Tritt. St.Gallen beruhigte das Spiel, Luzern konnte jedenfalls nicht mehr so schwungvoll angreifen wie noch zu Beginn.

St.Gallen bleibt ungefährlich

Trotzdem erspielten sich die Zentralschweizer die besseren Chancen: In der 24. Minute bewahrte Goalie Lawrence Ati Zigi seine Kollegen nach einem Corner vor einem neuerlichen Rückstand, wenig später liess auch Max Meyer eine gute Gelegenheit aus und Dräger wurde über rechts auch immer wieder gefährlich.

Auf Seite der St.Galler war es einzig Daouda Guindo, der Torhüter Marius Müller mit einem Weitschuss einer ernsthaften Prüfung unterzog.

St.Gallens Trainer Peter Zeidler setzte auf ein 4-3-3. Der Deutsche verzichtete also auf eine hängende Spitze, nachdem Fabian Schubert in den vergangenen Spielen nicht adäquat hatte ersetzt werden können.

Für den gesperrten Lukas Görtler spielte Christian Witzig. Albert Vallci, der vor seinem Transfer im Sommer nach St.Gallen ein Jahr lang nicht gespielt hatte, erhielt nach zwei Einsätzen über 90 Minuten eine Pause. Für ihn lief in der Innenverteidigung neben Basil Stillhart Matej Maglica auf. Gar nicht zum Einsatz kam Leonidas Stergiou.

2:1 durch Guillemenot, dann aber ein Fehler

Phasenweise wirkte St.Gallens Abwehr allerdings nicht sattelfest. Luzern kam doch ziemlich einfach zu guten Möglichkeiten, vor allem über die Aussenbahnen taten sich für die Gastgeber immer wieder grosse Lücken auf.

St.Gallen gelang es schliesslich, die fehlende Effizienz der Luzerner zu bestrafen. Fünf Minuten vor der Pause unterlief Marco Burch gegen Latte Lath ein Ballverlust mit Folgen. St.Gallens Stürmer bediente Jérémy Guillemenot, der seine Mannschaft mit einem schönen Tor in Führung brachte.

Jérémy Guillemenot bringt die St.Galler in der 40. Minute in Führung – diese hält allerdings nicht lange. Bild: Claudio De Capitani / freshfocus

Aber wie schon ein paar Mal in dieser Saison schafften es die Ostschweizer nicht, eine Führung sorgfältig zu verwalten. Kurz vor der Pause passierte Patrick Sutter ein Missgeschick: Der Aussenverteidiger spielte einen viel zu kurzen Rückpass, Dräger bekundete keine Probleme, Zigi zum 2:2 zu bezwingen.

St.Galler Fehlerquote viel zu hoch

Die zweite Hälfte begann, wie die erste Halbzeit aufgehört hatte: Mit einem groben Fehler. In der 49. Minute unterlief Maglica einen Ball, Torhüter Zigi war auf sich alleine gestellt und holte Dejan Sorgic im Strafraum von den Beinen.

Den Elfmeter verwertete Meyer souverän. Diese St.Galler Fehlerquote war natürlich viel zu hoch. Den Gästen unterliefen individuelle Missgeschicke, die zuletzt selten geworden waren. Danach wirkten sie geknickt. Es war in dieser Phase kein gutes Spiel der Ostschweizer.

St.Gallens Ricardo Alves (rechts) gegen Luzerns Ardon Jashari. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Die eingewechselten Spieler bringen Schwung

Nach den Einwechslungen von Julian von Moos und Débutant Stefano Guidotti sowie wenig später vor allem auch von Ricardo Alves fanden die Ostschweizer wieder etwas besser in die Spur. Guidotti und Alves erarbeiteten sich gute Möglichkeiten, St.Gallen kam nun in Schwung.

Erstmals in diesem Spiel gelang es den Gästen, zu pressen und den Gegner über eine längere Phase unter Druck zu setzen. Und so war es in der 83. Minute ein verdienter Lohn, als von Moos nach schöner Vorarbeit von Alves mit einem abgefälschten Schuss das 3:3 erzielte. Kurz vor Spielende fehlte schliesslich ganz wenig, um sogar noch mehr zu holen in Luzern. Zeidler sagte hinterher: «Schade, hat das Spiel nicht länger gedauert.»

Lawrence Ati Zigi: Note 4,5. Hält mit Händen, Füssen, einmal sogar mit dem Kopf. Hat dann Pech, als er den Fehler Maglicas ausbügeln will und den Foulpenalty zum 2:3 (51.) verursacht. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Matej Maglica: Note 3,5. Präsent bei Kopfbällen und wenn’s emotional wird. Steht beim ersten Gegentor nicht so gut. Sein Zögern als letzter Mann verursacht schliesslich das 2:3. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Basil Stillhart: Note 4. Kämpferisch, aber nicht fehlerlos. Lässt sich beim zweiten Gegentreffer zu leicht düpieren. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Jordi Quintillà: Note 3,5. Viel läuft über Quintillà, aber das Zündende, das Entscheidende fehlt: Der FCSG-Captain ist also weiter auf der Formsuche. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Jérémy Guillemenot: Note 4,5. Trocken zieht der Stürmer nach einem Dribbling am Sechzehner zum 2:1 (41.) ab. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Julian von Moos: Note 5. Kommt für Sutter (61.). Agil, läuft viel, bringt nochmals Power und Emotionen, und trifft zum 3:3. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Daouda Guindo: Note 4. Verliert vor dem 0:1 den entscheidenden Zweikampf gegen Assistgeber Dorn. Sonst okay. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Emmanuel Latte Lath: Note 5. Wunderbarer Schlenzer aus elf Metern zum zwischenzeitlichen 1:1 – sein drittes Saisontor. Pass zum 2:1. Wirblig. Aktivposten. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Ricardo Alves: Note 4,5. Für Witzig (72.) drin. Vergibt wie Guidotti noch eine Ausgleichschance. Und passt zum 3:3. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus Patrick Sutter: Note 3. Riesenbock vor dem Ausgleich zum 2:2. Wird hinten rechts oft alleine gelassen und sieht deshalb oft wenig vorteilhaft aus. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Isaac Schmidt: Note 4. Erobert in der 9. Minute den Ball und gibt den Assist zum 1:1. Immer wieder gefährliche Vorstösse, defensiv hilft er weniger. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Stefano Guidotti: Note 4,5. Kommt zum Début (61.). Wie Alves eine gute Einwechslung. Bringt wieder Feuer ins Spiel, zum Beispiel, als er an Meyer gerät. Hat auch sonst Szenen. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Christian Witzig: Note 3,5. Nach über zwei Monaten zurück in der Startelf. Kann die fehlende Spielpraxis nicht kaschieren. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Chadrac Akolo: Note 4. Sein Trick, den Ball durch die Beine durchzulassen, funktioniert nicht. Speed hat er aber. Und bemüht ist Akolo ebenfalls. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

