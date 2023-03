Fussball «Nur wenn wir in Winterthur gewinnen, ist es ein guter Punkt»: Der FC St.Gallen nach dem verspielten Sieg in Basel St.Gallen lässt in Basel Chancen aus und muss sich nach einem späten Gegentor mit einem 1:1 begnügen. «Ich bin nicht zufrieden», sagt Jordi Quintillà, während sich sein Trainer Peter Zeidler, der überraschend auf eine Dreierabwehr setzt, mit dem Unentschieden «anfreunden» kann. Diskussionen gibt es einmal mehr um den Videoassistenten. Patricia Loher, Basel Jetzt kommentieren 13.03.2023, 05.00 Uhr

Emmanuel Latte Lath erzielt in der 52. Minute das 1:0. Basels Goalie Marwin Hitz und Kasim Adams haben das Nachsehen. Bild: Claudio De Capitani/Freshfoc

Lange sprach in Basel vieles für den FC St.Gallen. Die Ostschweizer spielten guten Fussball, sie wussten das Glück auf ihrer Seite und verfügten mit Lawrence Ati Zigi einmal mehr über einen glänzend aufgelegten Torhüter.

Als sie in der 52. Minute nach einem starken Zuspiel von Julian von Moos genau in die Schnittstelle durch Emmanuel Latte Lath in Führung gingen, war das verdient.

Doch nach dem Spiel musste Jordi Quintillà, der den verletzten Lukas Görtler als Captain vertreten hatte, konstatieren: «Ich bin nicht zufrieden. Nur wenn wir in Winterthur gewinnen, war das ein guter Punkt. Sonst nicht.»

Es wäre ein Sieg dringelegen

Immerhin ist es den St.Gallern gelungen, den FC Basel in der Tabelle auf Distanz zu halten. Nur wäre es eben auch möglich gewesen, von der 0:1-Niederlage Servettes gegen Luzern mehr zu profitieren und mit einem Sieg von den Genfern Rang zwei zu übernehmen.

Dringelegen wäre gegen schwerfällig wirkende Gastgeber – sie hatten noch am Donnerstag gegen Bratislava gespielt – tatsächlich mehr als nur ein 1:1. Nach dem Führungstor boten sich den Gästen Chancen, die drei Punkte nach Hause zu bringen.

Die beste Möglichkeit liess von Moos in der 63. Minute aus: Der Thurgauer tauchte nach einem Doppelpass mit Christian Witzig alleine vor Basel-Goalie Marwin Hitz auf, setzte den Ball allerdings neben das Tor.

Kurz vor Spielschluss liessen auch die eingewechselten Patrick Sutter sowie Willem Geubbels Möglichkeiten aus, wobei bei einem Torerfolg des Franzosen möglicherweise ein Abseits festgestellt worden wäre.

Seine Mannschaft habe in den meisten Bereichen gut gespielt, sagte Trainer Peter Zeidler. «Und einige Spieler kommen immer besser in Form, andere kehren bald zurück.» In Basel musste der Coach neben Görtler auch auf Stürmer Jérémy Guillemenot verzichten, der an Zehenproblemen leidet.

Enttäuschung bei Albert Vallci und Torhüter Lawrence Ati Zigi. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

«Wir verzeihen ihm diesen Fehler»

Natürlich sei es ärgerlich, den Sieg kurz vor Schluss noch aus der Hand zu geben, so Zeidler. In der 82. Minute verpasste Albert Vallci einen langen Ball und Andi Zeqiri traf über Zigi hinweg zum 1:1.

«Vallci hat bis dahin ein gutes Spiel gemacht. Wir verzeihen ihm diesen Fehler», sagte der Trainer. Der Österreicher Vallci bildete das Herzstück der Dreierabwehr. Es war eine überraschende Umstellung von Zeidler, der bis anhin stets an vier Verteidigern festgehalten hatte.

Man habe gewusst, wie Basel spiele, deshalb habe er sich entschieden, seine Mannschaft in der selben Grundordnung aufs Feld zu schicken. Missglückt ist das Experiment nicht, St.Gallen liess deutlich weniger zu als auch schon. «Diese Massnahme hat uns Stabilität verliehen. Und Vallci ist mit seiner Erfahrung ein wichtiger Mann in der Mitte», sagte Quintillà. Zu Beginn hätten sie zwar einige taktische Probleme gehabt, «doch die lösten wir schnell».

Eine eher zahme erste Halbzeit

Für St.Galler Verhältnisse war es eine eher zahme erste Halbzeit. Zwar kamen die Gäste in der elften Minute zu einer Chance, doch sowohl Latte Lath als auch von Moos brachten den Ball nicht im Tor unter.

Die Gäste gewannen viele Zweikämpfe, schalteten schnell um, verhielten sich dann und wann aber zu hektisch. Es war ein Hin und Her, das lange ohne Ergebnis blieb. Basel tat sich in dieser Phase schwer. Der FC St.Gallen war ein Gegner auf Augenhöhe, der sich in der Rückwärtsbewegung gut verhielt und mit fünf Mann verteidigte.

Heiko Vogel findet deutliche Worte

Trotzdem passierte, was hinterher heiss diskutiert wurde – einmal mehr. Basel kombinierte sich in der 35. Minute prächtig durch St.Gallens Abwehr. Es präsentierte einen Angriff, der kaum zu verteidigen war und Zeki Amdouni traf zum 1:0.

Schiedsrichter Fedayi San. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Doch der Videoassistent (VAR) Lionel Tschudi griff ein, weil er bei der Angriffsauslösung ein Foul an Grégory Karlen festgestellt hatte. Schiedsrichter Fedayi San schaute sich die Situation an und anerkannte das Tor nicht.

Wieder einmal stand im Zentrum: War es ein klarer Fehlentscheid von San, das Foul an Karlen durchgehen zu lassen oder nicht? Mit Sicherheit war St.Gallen im Glück.

Basels Cheftrainer Heiko Vogel Georgios Kefalas/Keystone

Basels Trainer Heiko Vogel wurde deutlich: «Der VAR zerfleddert das Spiel. Ich mache San keinen Vorwurf. Die Schiedsrichter sind arm dran. San war gut positioniert und entschied, dass es kein Foul ist. Interveniert dann der VAR, ist das despektierlich gegenüber den eigenen Leuten.»

Man müsse nun eine Lösung finden. «So, wie es jetzt läuft, ist es für alle schwierig und wir verlieren an Attraktivität», sagte Basels Interimscoach.

Zigi lenkt Abschluss an den Pfosten

Für Basel kam an diesem Nachmittag in der Tat etwas gar viel zusammen. Denn kurz vor der Pause lenkte Goalie Zigi auch noch einen platzierten Abschluss von Zeqiri mit den Fingerspitzen an den Pfosten. «Eigentlich müssten wir mit einer Führung in die Pause gehen», so Vogel.

Trotzdem war St.Gallen nicht das schlechtere Team gewesen. Das Publikum bekam eine ausgeglichene, attraktive Begegnung zu sehen.

Basels Bradley Fink (links) gegen St.Gallens Matej Maglica. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Nach der Pause schafften es die Gäste, einen Zacken zuzulegen. Nach dem Führungstor spielte St.Gallen selbstbewusst und mutig, stellte sich dem Gegner kämpferisch entgegen und erarbeitete sich Möglichkeiten, das Spiel zu entscheiden.

«In der Box agierten wir wohl etwas zu wenig aggressiv. Mindestens eine dieser Chancen muss ein Tor sein», so Quintillà. Insgesamt sei es aber eine gute und reife Leistung gewesen. Sein Trainer sagte, mit einem 1:1 beim FC Basel, der zuletzt in sechs Pflichtspielen hintereinander nicht verloren habe, könne man sich anfreunden. «Wenn dann bei uns noch ein paar Spieler zurückkehren, können wir noch besser sein.»

