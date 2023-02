Im Live-Ticker: Der FCSG bei Sion in der Super League

Fussball Munteres Toreschiessen im Tourbillon, Part 2: Der FC St.Gallen kantert den FC Sion mit 4:0 nieder Gleich mit 7:2 fegte der FC St.Gallen Sion im vergangenen November aus dem Tourbillon. Auch dieses Mal fügen die Espen den Wallisern eine deutliche Heimpleite zu. Für die Treffer zeichnen Akolo, Stillhart, Karlen und Guillemenot verantwortlich. Daniel Walt, Sion Aktualisiert 25.02.2023, 20.26 Uhr

«Wir brauchen Punkte, Punkte, Punkte!» Das sagte Sion-Boss Christian Constantin vor dem Heimspiel gegen den FC St.Gallen zum Tagblatt. Was seine Mannschaft im Duell am Samstagabend dann aber abliefert, reicht weder zu einem Sieg noch zu einem Remis: Innerhalb von rund drei Monaten kassieren die Walliser beim 0:4 bereits die zweite Heimklatsche gegen St.Gallen.

Akolo muss nur noch den Fuss hinhalten

In der ersten Hälfte deutet vorerst wenig auf eine Duplizität der Ereignisse im Vergleich zum 7:2 der Espen im vergangenen November hin. Die Walliser bemühen sich, kompakt zu stehen, den Ostschweizern nicht ins offene Messer zu laufen und ab und zu Nadelstiche zu setzen. St.Gallen seinerseits hat zwar mehr vom Spiel, lässt im Angriff aber sowohl Passgenauigkeit als auch Zielstrebigkeit vermissen.

Bis auf eine Szene, die prompt zum 1:0 für die Espen führt: Guillemenot jagt einem Sittener den Ball ab und lanciert sofort Dajaku, der abzieht. Sion-Goalie Heinz Lindner kann nur abklatschen lassen, und der frühere Sittener Chadrac Akolo braucht bloss noch den Fuss hinzuhalten.

Tempoverschärfung und drei Treffer innert 20 Minuten

In der zweiten Halbzeit verschärfen die St.Galler während 20 Minuten das Tempo derart, dass das ohnehin schon instabile Walliser Kartenhaus komplett in sich zusammenbricht. Basil Stillhart per Kopf nach einem Quintillà-Corner, Grégory Karlen nach schönem Zusammenspiel mit Emmanuel Latte Lath und Jérémy Guillemenot per Foulelfmeter stellen zwischen der 49. und der 69. Minute auf 4:0 für die Gäste.

Die Sittener, bei denen Mario Balotelli in der zweiten Hälfte unter gellenden Pfiffen vom Feld geholt wird, geben in der Folge jegliche Offensivbemühungen auf und konzentrieren sich darauf, nicht noch mehr Gegentore zu kassieren. Nur dies und die mit der Zeit etwas erlahmende Angriffslust der Espen führen dazu, dass St.Gallen hier nicht mit 5:0 oder gar 6:0 gewinnt.

Der Liveticker der Partie zum Nachlesen:

