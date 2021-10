FUSSBALL Miro Muheim steht mit dem HSV im Achtelfinal des deutschen Cups - nach einer turbulenten Partie Der ehemalige Verteidiger des FC St.Gallen steht im Land des vierfachen Weltmeisters seinen Mann. Er wird im Auswärtsspiel gegen Nürnberg eingewechselt. Ein Nürnberger verliert nach einem Rencontre mit Miro Muheim das Bewusstsein. Daniel Good 27.10.2021, 11.42 Uhr

Miro Muheim im Dress des Hamburger SV, dem er seit Sommer angehört Bild: Thomas Eisenhuth/Freshfocus

Der Hamburger SV setzte sich im Penaltyschiessen mit 24 durch und steht im Achtelfinal des deutschen Fussballcups. Miro Muheim wurde in der 22. Minute beim Stand von 0:0 eingewechselt. Für den früheren HSV-Captain Tim Leibold, der mit einer Knieverletzung länger ausfallen könnte.

Das hiesse für den 23-jährigen Muheim, dass er in nächster Zeit regelmässig auf der Position des linken Aussenverteidigers spielen würde. In der 2. Bundesliga kam Muheim, der im Sommer verletzt war, in elf Runden zu vier Teileinsätzen mit dem Hamburger SV.

In Nürnberg rückte Muheim nach dem Seitenwechsel in den Fokus. Nach einem Kopfballduell mit Tom Krauss gingen beide Spieler zu Boden. Der Nürnberger verlor das Bewusstsein und wurde zur Beobachtung ins Spital gebracht. Die Partie war nach dem Rencontre in der Luft minutenlang unterbrochen. Muheim konnte weiterspielen.

Für den Hamburger SV geht es am Samstag in der Meisterschaft mit der Begegnung mit Kiel weiter. Muheim wäre für diese Partie ohnehin gesetzt gewesen, weil Leibold eine Gelbsperre hätte absitzen müssen.