Der FC St.Gallen schiesst Sion mit 7:1 aus dessen eigenem Stadion

Fussball Machtdemonstration im Wallis: Der FC St.Gallen schiesst Sion mit 7:2 aus dessen eigenem Stadion Der FC St.Gallen zerlegt den FC Sion im Tourbillon nach allen Regeln der Kunst. Früh in Rückstand geraten, überzeugen die Espen in der Folge mit einer Kaltblütigkeit, die ihresgleichen sucht. Acht, neun oder auch zehn St.Galler Treffer wären an diesem Abend möglich gewesen, während sich der FC Sion teilweise komplett gehen lässt. Daniel Walt, Sion Jetzt kommentieren Aktualisiert 12.11.2022, 20.21 Uhr

Was für den FC St.Gallen denkbar schlecht begonnen hat, endet an diesem trüben Novemberabend im Sittener Tourbillon in grünweisser Glückseligkeit: Die Espen bezwingen den FC Sion. Und zwar nicht mit zwei oder drei Toren Differenz, sondern mit deren fünf. Die Walliser sind mit der 2:7-Kanterniederlage gegen die begeisternd aufspielenden Gäste letztlich sogar noch gut bedient.

Jeder Schuss ein Treffer

Nachdem Mario Balotelli im Match gegen Basel mit seinem Stinkefinger und danach mit Mafiavorwürfen gegen die Schweizer Liga für gehörigen Ärger gesorgt hat, macht der Italiener im Spiel gegen St.Gallen zunächst das, wofür ihn sein Präsident Christian Constantin fürstlich bezahlt. Er trifft das Tor, und zwar per Penalty. Vorausgegangen ist ein unglückliches Handspiel von Daouda Guindo im Strafraum.

In der Folge rappeln sich die St.Galler schnell auf, müssen sich zunächst aber vor den schnellen Kontern des Heimteams in Acht nehmen. Zwischen der 27. und der 31. Minute drehen sie die Partie durch Treffer von Emmanuel Latte Lath und Chadrac Akolo. Was danach passiert, ist Spektakel pur: Sions Defensive bricht komplett auseinander, während beim FCSG jeder Schuss ein Treffer ist. Erneut Latte Lath und dann zweimal Görtler – einmal im Nachschuss nach einem Penalty und danach mit einem platzierten Abschluss in die entfernte Torecke – stellen bis zur Pause auf 5:1 für die Espen.

Von einem Aufbäumen in der zweiten Halbzeit ist beim Heimteam wenig bis gar nichts zu sehen. Noch am ehesten tritt Mario Balotelli mit Freistössen oder einigen klugen Zuspielen in Aktion. Die St.Galler ihrerseits bauen ihren Vorsprung bis zur 60. Minute durch den dritten persönlichen Treffer Latte Laths und einen herrlichen Schuss Basil Stillharts unter die Latte auf 7:1 aus.

Danach nehmen die Ostschweizer den Fuss etwas vom Gaspedal. Trotzdem kommen sie zu weiteren Chancen, das Skore auszubauen. Diese verstreichen aber ungenutzt, während Sion kurz vor dem Abpfiff dank Giovanni Sio noch minimale Resultatkosmetik betreiben kann.

