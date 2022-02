Der Elefant: Lukas Watkowiak, Cup-Goalie des FCSG. Und bald Held?

Fussball Lukas Watkowiak hütet im Cup das FCSG-Tor – das ist seine Geschichte, die ihn auch mit Thomas Tuchel und Heinz Lindner verbindet Eigentlich hat der bald 26-Jährige die Nummer 25 und meist ein sanftes Gemüt, wie ein Elefant, sein Lieblingstier. Der Goalie des FC St.Gallen darf einfach nicht verlieren. Und sonst? Ist er ein Gemütsmensch und oft mit Lukas Görtler zusammen. Christian Brägger 09.02.2022, 05.00 Uhr

Der zweite Goalie des FCSG ist im Cup die Nummer eins und kommt zu seinem sechsten Pflichtspiel. Bild: Tobias Garcia

Ein paar Spieler des FC St.Gallen blödeln nach dem Training herum im Gründenmoos. Der eine Lukas aus Deutschland, der Görtler, wirft einen American Football zum anderen Lukas aus Deutschland, dem Watkowiak. Der Passfänger rennt los, und als er zum Flug ansetzt und den Ball mit seiner Pranke auf den Boden wuchtet, schreit er euphorisch: «Touchdown!»

Die Sequenz beschreibt Lukas Watkowiak ziemlich gut. Immer guter Laune, solange er bloss nicht verliert. Gern in Gesellschaft. Und stets für einen Schabernack zu haben, weil Lachen wichtig ist, besonders in diesem Beruf, wie der Fussballer sagt. Seit eineinhalb Jahren ist Watkowiak nun im Osten der Schweiz, er fühlt sich hier wohl, der Bodensee wie die Berge sind nah. «Dafür fahren andere viele Stunden. Und mit den Fans, der riesigen Tradition und Stimmung ist der FC St.Gallen ja etwas ganz Besonderes – so kannte ich das nicht von früher.»

Privat mit den Görtlers – ein bisschen Heimatgefühl

Watkowiak ist ein Gemütsmensch. Und auch wegen der 1,97 Meter Körpergrösse passt es ganz gut, dass der Elefant sein Lieblingstier ist, was einfach so kam. Wie viele Dinge im Leben einfach so kommen. Die Dickhäuter hat er sich zuletzt intensiv im Zürcher Zoo angeschaut. Watkowiak sagt: «An einem Tier gefällt mir eben das Aussagekräftige.» Es lässt auch ihn mit einem Lächeln antworten, wenn Mitspieler mit «Hau den Lukas!»-Rufen foppen. Zum Glück könne man bei ihm nicht oft draufhauen, sagt er.

Grosse Hände, grosses Herz. Bild: Tobias Garcia

Im März wird Watkowiak 26 Jahre alt, mit seiner Verlobten Lorena hat er einen dreijährigen Sohn, den Eliah, der ihn nach der Geburt zum Haarewachsenlassen verleitete. Dutt inklusive. Das war noch bei Wiesbaden und vor der St.Galler Zeit, heute wohnt die Familie in Bruggen. Sie trifft sich oft mit den Görtlers, es bringt ein Stückchen Heimat wie «Fortnite» auf der Playstation; das Spiel zockt der Hüne häufig mit Freunden aus Deutschland, wenn er nicht gerade mit dem Kleinen oder dem FC St.Gallen unterwegs ist.

Vermutlich hat Watkowiak polnische Vorfahren in Schlesien, jedenfalls geht er davon aus. Was aber ganz sicher ist, als er im Gespräch den Ball mit seiner riesigen Hand hält: Er ist die Nummer zwei im St.Galler Tor und spielt heute im Cup-Viertelfinal gegen Étoile Carouge. Weil Trainer Peter Zeidler das so bestimmt hat, und weil Trainer Zeidler, den Watkowiak nicht duzt, wie er aus Respekt nie einen Coach duzen würde, ihm vertraut nach all den Monaten. Womöglich bis in den Final. Der Goalie ist jedenfalls sehr beliebt im Team, hier hat er nun wieder die Nummer 25, wie früher, er mag sie, ohne Grund. «Unser Sohn wurde zwar an einem 25. geboren», sagt er. Also doch ein Grund, wenn auch erst seit drei Jahren.

Der Grösste muss halt doch ins Tor, und zwar schon früh

In Höchst als älterer von zwei Brüdern geboren, in Sossenheim aufgewachsen, alles in Steinwurfnähe der Wirtschaftsmetropole Frankfurt, geht seine Geschichte tatsächlich in die Richtung, wie man sie bei Torhütern oft hört. Der Grösste solle dann mal ins Tor, und dann findet dieser da nicht mehr raus. Watkowiaks Vater, einst selbst der Mann mit den Handschuhen zwischen den Pfosten, suchte als Juniorentrainer für die Fünfjährigen im soeben im Ort gegründeten Klub einen Torwart. Er kam auf seinen Sohn, der grösser war und davor als Verteidiger gespielt hatte in der Fussballschule von Karl-Heinz «Charly» Körbel, der Klublegende der Frankfurter Eintracht. Es kam, dass der Bub ein Goalie blieb. Auch, weil er das ziemlich gut konnte.

Der Ball, sein Freund Tobias Garcia

Oliver Kahn war längst das Vorbild – später Manuel Neuer –, als der kleine Lukas zum FSV Frankfurt wechselte und als 15-Jähriger in die Mainzer Jugend abbog. «Dort nahm mich im Fördertraining manchmal Thomas Tuchel unter seine Fittiche», sagt Watkowiak. Später trainierte der American-Football-Fan ein halbes Jahr lang mit den Profis, der Schweizer Martin Schmidt war der Coach und Watkowiak die Nummer vier, unter anderen hinter Florian Müller, heute Stammkraft des VfB Stuttgart und Kollege. Als sich zwei Rivalen verletzten, durfte Watkowiak sogar mit ans Auswärtsspiel nach Freiburg, kam aber nicht zum Einsatz. Er sagt:

«Ich wäre brutal nervös gewesen, wenn ich im Dreisamsta­dion eingesetzt worden wäre.»

Watkowiak stieg bald mit der zweiten Mainzer Mannschaft unter Trainer Sandro Schwarz in die Regionalliga ab, und weil er weiter in der 3.Liga spielen wollte, ging er zu Wehen Wiesbaden. Der Klub stieg auf, Watkowiak wurde gelobt und war jetzt Stammgoalie in der 2.Bundesliga, bis nach etwa einem Viertel der Saison Heinz Lindner, der heutige Basler, verpflichtet und ihm vor die Nase gesetzt wurde. «Wir sind dann trotzdem wieder abgestiegen», sagt Watkowiak.

Der gelernte Automechaniker musste es sich dann nicht zweimal überlegen, als sein Berater ihm im Sommer 2020 den FC St.Gallen vermittelte, der davor schon einmal interessiert gewesen war. «Wir schauten uns hier alles an, sofort war klar: Hier will ich hin, zudem plante ja Wiesbaden nicht mehr so richtig mit mir.»

Wenn Zigi hält, feiert ihn Watkowiak auf der Bank

Watkowiak kennt seine Rolle als Nummer zwei, bis heute ist sie unverändert. Sie stört ihn nicht, weil er auch so sich entwickeln kann. Die Konstellation ist top, wie sie jetzt ist, sagt er. Seinen Konkurrenten Lawrence Ati Zigi mag er besonders.

«Ich feiere auf der Bank, wenn Zigi gut hält. Ich weiss nicht, ob das jeder so machen würde. Im Tor kann halt nur einer spielen.»

Der Vertrag läuft im Sommer aus, was danach wird, weiss Watkowiak nicht. Gespräche wurden noch keine geführt, das ist ihm aber gerade nicht wichtig, weil der Fokus auf Gegner Carouge liegt.

Der Grösste, und die Freude für die Mitspieler: Lukas Watkowiak. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Und dann erinnert sich Watkowiak an eine Cuppartie gegen den 1.FC Köln mit Wiesbaden, er hielt im Penaltyschiessen zwei Elfer, sein Gegenüber drei. «Penaltys sind Glückssache. Der Schütze weiss, wohin er schiesst. Ich weiss es nicht und versuche, lange stehen zu bleiben.» Bleibt zu hoffen, dass es heute nicht so weit kommt. Doch hat Watkowiak keine Lust auf die Nummer eins, egal wo? «Ich will schon spielen. Aber manchmal muss man Ruhe bewahren.» Wie ein Elefant, der körperlich längst alle überragt.

Mögliche FCSG-Formation

Watkowiak; Sutter, Stergiou, Stillhart, Cabral; Görtler, Quintillà, Toma; Duah, Besio, Lungoyi.