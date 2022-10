Schock in der Schlussphase: FCSG lässt gegen Lugano Punkte liegen

Fussball Lugano schockt die Espen in der Schlussphase: Der FC St.Gallen gibt die Führung aus der Hand und muss sich mit einem 1:1 begnügen Grünweiss geht gegen Lugano früh in Führung, verpasst es aber, diese auszubauen. Die Partie ist über weite Strecken ausgeglichen. Die St.Galler können die Entscheidung trotz Chancenplus nicht erzwingen und werden in der 83. Minute dafür bestraft. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 16.10.2022, 17.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lange Gesichter beim FC St.Gallen: Jordi Quintillà und Matej Maglica nach dem 1:1-Unentschieden. Bild: Freshfocus

Der FC St.Gallen spielt eine ausgesprochen attraktive Partie: In der Defensive leistet man sich kaum Fehler, in der Offensive lässt man bis auf die letzte Konsequenz nichts vermissen. Dass es am Ende 1:1 steht, ist selbstverschuldet. Hier hätte man durchaus auch siegreich vom Platz gehen können. Spielnote: 5

1:0, 9. Minute, Chadrac Akolo: In der Konterbewegung der St.Galler legt Captain Lukas Görtler an der linken Strafraumgrenze für Daouda Guindo auf, der seinen Gegenspieler mustergültig hinterläuft. Guindo spielt einen scharfen, flachen Pass vors Tor, den Chadrac Akolo nur noch einzuschieben braucht. Einfach, aber effektiv.

1:1, 83. Minute, Zan Celar: Die St.Galler Hintermannschaft ist unaufmerksam. Lukas Görtler leitet mit einem Fehlpass den Lugano-Konter ein. Dann geht alles schnell. Bottani spielt auf Haile-Selassie, der mit seiner Hereingabe Zan Celar findet. Der Neuner verwandelt eiskalt in Zigis rechte Ecke.

Der FC St.Gallen startet wie so oft mit einem gnadenlosen Offensivpressing in die Partie. Die Luganesi kommen in der Startviertelstunde mehrmals in Bedrängnis. In der siebten Spielminute kann Lugano-Goali Samir Aipi eine Direktabnahme von Jordi Quintillà noch in extremis klären.

Nur zwei Minuten später folgt dann ein spielerisch ansehnlicher Konterfussball der Grünweissen. Lukas Görtler schickt mit einem vermeintlich schwach getretenen Pass Daouda Guindo in die Lücke. Dieser legt im Strafraum von links für Chadrac Akolo auf, der seine Form bestätigt – 1:0 für St.Gallen. So einfach kann Fussball sein.

Daouda Guindo legt für Chadrac Akolo auf, der zum 1:0 für den FC St.Gallen trifft. Bild: Keystone

Wenn die Tessiner einmal einen Hauch von Torgefahr ausstrahlen, dann geschieht dies fast ausschliesslich über Standardsituationen. Erst in der 18. Minute versuchen es die Gäste in der Person von Renato Steffen mit einem Schuss aus der zweiten Reihe. Zigi hält gewohnt akrobatisch.

Die St.Galler haben die Zügel in der Hand. Nicht unbedingt, was die Spielanteile angeht. Wie es der FC St.Gallen vermag, mit knapp 40 Prozent Ballbesitz dominant zu wirken, ist ein Rätsel. Doch er tut es. Man kommt trotzdem nicht umher, die Hausherren punkto Kaltschnäuzigkeit zu tadeln. Nach 45 Minuten dürften die St.Galler durchaus höher führen.

Beide Mannschaften kommen mit deutlich gesteigertem Offensivdrang aus den Katakomben. Es ist ein Schlagabtausch, ohne jegliche Deckung. Zu nennenswerten Torchancen kommen allerdings nur die Grünweissen. Einmal in der 52. Minute mit Görtler, dann in der 55. mit Guindo. Die Abschlüsse sind unplatziert, aber die Botschaft unmissverständlich. Den St.Gallern ist ein 1:0 nicht genug.

Der FC Lugano hat in der Schlussphase genug gesehen. Die Gäste versuchen mit aller Macht, den Ausgleichstreffer zu erzwingen. Lugano-Stürmer Zan Celar kommt dem am nächsten. Er kombiniert sich im Doppelpassspiel in den St.Galler Strafraum, steht alleine vor Lawrence Ati Zigi und schiesst den Ball aus spitzem Winkel nur wenige Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Auf der anderen Seite kommt der eingewechselte Julian von Moos zu einer ähnlichen Chance. Er vergibt praktisch identisch.

Die Luganesi werden in der 83. Minute für ihr Durchhaltevermögen belohnt. Görtler lädt mit einem fatalen Fehlpass, die Gäste zum Konter ein. Diese schalten schnell um. Bottani spielt auf Haile-Selassie, der von links in den Strafraum flankt. Die Hereingabe findet Zan Celar, der mutterseelenalleine zum Abschluss kommt und verwandelt.

Luganos Zan Celar gleicht in der 83. Minute aus. Bild: Keystone

St.Gallen wirkt in der Folge erst einmal aufgelöst, muss froh sein, dass die Luganesi die Partie nicht drehen. Dafür kann sich Grünweiss bei Schlussmann Zigi bedanken, der Schlimmeres mit einer Glanzparade in der 87. Minute verhindert.

Den heimischen Fans gefallen die jüngsten Entwicklungen offenkundig nicht. Jeder Ballkontakt der Gäste wird mit Pfiffen, jede vermeintliche Fehlentscheidung des Unparteiischen mit Buhrufen quittiert. Das Feuer im Espenblock schwappt bis zum Schluss nicht auf den Rasen über. Die Mannschaften teilen sich die Punkte – und trennen sich friedlich.

Daouda Guindo: Der Linksverteidiger ist offensiv wie defensiv ein sicherer Wert. Beim 1:0-Führungstreffer überzeugt er durch sein Stellungsspiel und sein Auge für den Mitspieler. In der Rückwärtsbewegung fängt er gefühlt jeden zweiten Ball ab, der über seine Seite läuft.

Daouda Guindo bejubelt das Tor von Chadrac Akolo. Bild: Keystone

Jérémy Guillemenot: Für die Nummer 9 ist es ein missglückter Auftritt. Es gelingt ihm weder, den klassischen Mittelstürmer – mit dem Rücken zum Tor – zu spielen und seinen Sturmpartner Chadrac Okolo zu entlasten, noch findet er gute Laufwege, um sich selbst offensiv in Szene zu setzen. Das muss auch Trainer Peter Zeidler gesehen haben, der ihn nach dem ersten Durchgang durch Emmanuel Latte Lath ersetzt.

Jérémy Guillemenot konnte gegen Lugano keine Akzente setzen. Bild: Freshfocus

Sven Wolfensberger und sein Gespann haben die Partie im Griff. Der Unparteiische setzt von Beginn an eine ungewöhnlich harte Linie durch und hält daran fest. Krasse Fehlentscheide gibt es nicht. Doch muss zumindest in Klammern erwähnt werden, dass Wolfensbergers Linie in der Startphase vor allem den Gästen zugutekommt. Der Unparteiische pfeift grosszügige Entlastungsfreistösse zuhauf. Die umstrittenste Szene der Partie entscheidet er indes zugunsten der St.Galler, als er den Luganesi in der 23. Minute einen Strafstoss verwehrt.

Wenn man nicht zu den Grossen darf, dann macht man sich eben einen eigenen Fanblock. Hier das «Espenblöckli», direkt neben dem Original:

Bild: Eva Wenaweser

Es dauert, bis sich das Stadion füllt. Über 15'000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden erwartet. Gekommen sind deren 17'059. Darunter nur eine Handvoll Gäste. Aber wer will es ihnen im Nachhinein verübeln. Für höllische Temperaturen muss man den eigenen Kanton nicht verlassen.

Auf der anderen Seite der Espenblock: Beflügelt vom Olma-Sonntag, emotional und zuweilen feindselig, wenn nicht wie gewünscht gepfiffen wird.

In der Schlussphase gingen im Espenblock die Emotionen hoch. Bild: Keystone

«Wir haben die Serie gebrochen», sagt FCSG-Trainer Peter Zeidler in der Pressekonferenz nach der Partie. Dass man durchaus auch hätte gewinnen können, unterschlägt er nicht. Aber:

«Es wäre vermessen, zu sagen, dass wir hätten gewinnen müssen.»

Lugano-Trainer Corci-Torti ist sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. In jüngerer Vergangenheit habe man sich im Kybunpark nicht so gut geschlagen wie heute:

«Wir schiessen in St.Gallen nie so oft aufs Tor, haben nie 60 Prozent Ballbesitz.»