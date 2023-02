Fussball Jetzt muss St.Gallens Nummer 2 ran: Doch Lukas Watkowiak schweigt nach seiner Topleistung gegen Luzern St.Gallens Goalie Lawrence Ati Zigi ist nach dem Platzverweis gegen Luzern für ein Spiel gesperrt worden. Lukas Watkowiak hat den Ghanaer am Sonntag gut vertreten. Nun erhält der 26-jährige Deutsche mindestens eine weitere Bewährungsprobe. Dies in einer für den FC St.Gallen wegweisenden Phase. Patricia Loher Jetzt kommentieren 20.02.2023, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lukas Watkowiak ist seit zweieinhalb Jahren beim FC St.Gallen. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Es war ein Kaltstart für Lukas Watkowiak. Bereits nach 20 Minuten musste der Deutsche im Heimspiel gegen Luzern einspringen, nachdem Lawrence Ati Zigi wegen eines Handspiels ausserhalb des Strafraums von Schiedsrichter Fedayi San des Feldes verwiesen worden war.

Während die Swiss Football League am Montagmittag das Strafmass gegen St.Gallens Nummer eins bekanntgab – der Ghanaer muss ein Spiel aussetzen – mochte sich Watkowiak laut dem FC St.Gallen zu seinem Auftritt vom vergangenen Sonntag nicht äussern.

Etwas Pech beim Ausgleichstreffer zum 1:1

Dabei müsste sich der 1,97 m grosse Torhüter nicht verstecken. Ohne seine Paraden hätten sich die Ostschweizer gegen Luzern wohl kaum einen Punkt gesichert.

Der 26-jährige Watkowiak war in diesem schwierigen, wilden Spiel in 70-minütiger Unterzahl oft gefragt. Nur beim 1:1 hatte er Pech, weil der Abschluss von Luzerns Martin Frydek noch leicht abgelenkt wurde.

Das zwischenzeitliche 1:2 durch Nicky Beloko war zu schön herausgespielt, als dass der Goalie eine Abwehrchance gehabt hätte. Aber weil der Referee nach einer Intervention des Videoschiedsrichters wegen eines Fouls an Lukas Görtler aus St.Galler Sicht etwas glücklich auf einen zweiten Penalty entschied, kamen die Gastgeber mit einem blauen Auge davon.

Lukas Watkowiak pariert gegen Luzern einige Abschlüsse stark. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

So steht Watkowiak, der vor zweieinhalb Jahren von Wehen Wiesbaden nach St.Gallen gewechselt ist und über einen Vertrag bis 2025 verfügt, wohl auch in den nächsten zwei Partien zwischen den Pfosten: am Samstag im Auswärtsspiel in Sitten und vier Tage später möglicherweise auch im Cup-Viertelfinal zu Hause gegen Basel.

Trainer Peter Zeidler hat es in dieser Saison zwar tunlichst vermieden, von einem «Cupgoalie» zu sprechen, allerdings hat Watkowiak alle bisherigen K.-o.-Partien dieser Saison absolviert.

Der FC St.Gallen steht vor richtungsweisenden Tagen. Um den Anschluss an Rang zwei nicht zu verlieren, benötigen die St.Galler im Wallis einen Sieg. Und der Traum von einer dritten Cupfinal-Teilnahme in Folge soll nicht ausgerechnet in einem Heimspiel platzen.

Die gute Erinnerung ans Tourbillon

Der FC Sion ist schon länger in der Krise und wartet unterdessen seit zehn Meisterschaftspartien auf einen Vollerfolg. Am vergangenen Wochenende sicherten sich die Walliser beim letztklassierten Winterthur ein 1:1. Ihr Vorsprung auf den letzten Rang beträgt bloss einen Punkt.

St.Gallen hat die Partie vom vergangenen Herbst im Tourbillon noch in guter Erinnerung. Mitte November, im letzten Spiel vor der langen Winterpause, setzten sich die Gäste gleich mit 7:2 durch.

Zigis zweiter Platzverweis

Für Watkowiak sind es in dieser Saison nicht die ersten Einsätze in der Meisterschaft. Im August hatte Zigi nach einer Tätlichkeit an GC-Spieler Petar Pusic einen Platzverweis und drei Spielsperren kassiert.

Die Meisterschaftspartien zu Hause gegen Luzern und auswärts in Lugano gewann St.Gallen jeweils mit dem Deutschen im Tor mit 4:1, beziehungsweise mit 3:2. Dazwischen war die Cuppartie gegen Rorschach-Goldach eine klare Angelegenheit (15:0).

Der im Team äusserst beliebte Watkowiak kennt seine Rolle als Nummer zwei des FC St.Gallen. Sie stört ihn nicht. Die Konstellation sei top, wie sie sei, sagte er einst gegenüber dieser Zeitung.

Seinen Konkurrenten Zigi mag er besonders. Bezeichnend dafür war Watkowiaks Reaktion nach dem Heimspiel gegen die Grasshoppers im vergangenen November: Sieben Partien in Folge hatten die Ostschweizer zuvor nicht mehr gewonnen. Gegen die Zürcher hielt Zigi den 2:1-Erfolg mit einer Glanzparade ganz am Schluss fest, die Talfahrt war gestoppt. Erster Gratulant nach dem Abpfiff war Watkowiak.