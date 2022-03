Im Live-Ticker: Der FCSG gegen Sion in der Super League

INTERNATIONALER FRAUENTAG Frauenrevolution in Rojava: Wie sich die Kurdin Gülistan Aslan in St.Gallen und im Nahen Osten für Frauen einsetzt

Vor sechs Jahren flüchtete sie in die Schweiz, heute lebt die Kurdin Gülistan Aslan in Herisau und engagiert sich für Gleichstellung der Geschlechter in der Schweiz – und in der autonomen kurdischen Region Rojava.