Im Live-Ticker: Der FCSG gegen Luzern in der Super League

Literatur «Konservative haben schon immer die besseren Bücher geschrieben»: Autor Thomas Hürlimann im Interview

Für die deutsche Presse ist seinen neuer Roman «Der Rote Diamant» ein Meisterwerk. In der Schweiz fühlt sich Thomas Hürlimann manchmal missverstanden. Er prangert den links-grünen Mainstream in der Kultur an, rät dazu, den Neutralitätsbegriff zu überdenken und verrät, warum er lieber zurück als nach vorne schaut.