Vor dem Heimspiel gegen den FCZ «Ich habe noch nie erlebt, dass ein Klub so eine Bindung zu seinem Publikum hat wie St.Gallen»: Wie FCSG-Stürmer Fabian Schubert nach einem schwierigen Jahr in Schwung kommen will

Der Einstieg beim FC St.Gallen fiel Stürmer Fabian Schubert schwer, am vergangenen Samstag traf er gegen Winterthur aber gleich zweimal. Was den 27-jährigen Kärntner nach seinem Wechsel in die Schweiz verwundert hat – und was auch für seine Frau unerwartet kam.