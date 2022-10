Im Live-Ticker: Der FCSG gegen Lugano in der Super League

St.Gallen im Olma-Heimspiel gegen Lugano: Akolo bringt den FCSG früh in Führung +++ Können die Espen gleich nachdoppeln?

Der FC St.Gallen tritt am Sonntag ab 14.15 Uhr gegen Lugano an. Können die Espen im Olma-Heimspiel nach der Niederlage gegen Sion an ihre vorgängige Serie im Kybunpark anknüpfen? Wir berichten live – Vorprogramm inklusive.