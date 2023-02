Im Live-Ticker: Der FCSG bei YB in der Super League

Fussball Gute erste 45 Minuten, desolate zweite Hälfte – der FC St.Gallen geht in Bern mit 1:5 unter Einmal mehr ein Besuch zum Vergessen im Berner Wankdorf. Nach einer guten ersten Hälfte, in welcher die St.Galler die Berner über weite Strecken dominieren, fallen die Ostschweizer in den zweiten 45 Minuten völlig in sich zusammen. Tim Naef, Bern Aktualisiert 12.02.2023, 18.43 Uhr

Die Partie beginnt vielversprechend, Lukas Görtler bringt seine Farben in der dritten Minute in Führung. Und auch in der Folge drängen die Ostschweizer das Heimteam tief in die eigene Hälfte. Doch ab der 12. Minute hören die Espen für fünf Minuten auf mit dem Fussballspielen. Die Berner gleichen aus und nur wenig später führen sie gar mit 2:1. Anschliessend hat der FCSG wieder Oberwasser und kommt zu mehreren guten Ausgleichsmöglichkeiten, scheitert aber entweder am Aluminium oder am guten YB-Goalie Racioppi.

Eine Halbzeit zum Vergessen

Die zweite Hälfte ist schnell erzählt. Lukas Görtler lässt Schiedsrichter Urs Schnyder keine Wahl, als er den Ball in der 52. Minute im eigenen Strafraum mit der Hand spielt. Cedric Itten verwandelt den Elfer, und das Unheil nimmt seinen Lauf. Christian Fassnacht erhöht in der 62. Minute auf 4:1, Fabian Rieder nur vier Minuten später auf 5:1. In den Schlussminuten hätten die Berner gar noch mehr Tore erzielen könnten, scheitern aber glücklicherweise immer wieder an sich selber.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen