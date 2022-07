Im Livestream: Der FCSG im Testspiel gegen den SC Freiburg

Jetzt im Livestream: Der FC St.Gallen geht gegen den SC Freiburg 2:1 in Führung

Am Samstagnachmittag testet FCSG-Cheftrainer Peter Zeidler zum letzten Mal vor dem Start in die Meisterschaft den Formstand seiner Mannschaft. Wir zeigen den Auftritt der Espen in Schruns gegen den SC Freiburg im Livestream.