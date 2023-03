Axel Lehmann CS-Präsident macht sich zur Lachnummer: Hier belehrt er Politiker, während im Hintergrund die Staatshilfe aufgegleist wird

Märchenstunde mit Axel Lehmann, dokumentiert durch ein Video: Ein Auftritt des CS-Präsidenten in Saudi-Arabien wirft rückblickend Fragen auf. Während in der Schweiz die Notrettung durch die Bundesbehörden aufgegleist wurde, sagte er zweimal, Staatshilfe sei kein Thema. In der UBS wird das Video gerade eifrig geteilt.