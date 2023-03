FCSG: Weshalb die Espen Rang zwei erreichen – und weshalb nicht

Fussball Honigtopf Königsklasse – weshalb der FCSG gute Karten hat, Rang zwei zu erreichen und was ihm einen Strich durch die Rechnung machen kann Der FC St.Gallen hat Chancen, die Saison als Zweiter abzuschliessen und damit in die Qualifikation der Champions League einzuziehen. Wir haben Argumente gesammelt – dafür und dawider. Christian Brägger und Patricia Loher Jetzt kommentieren 10.03.2023, 19.00 Uhr

Dürfen sich die St.Galler auch am Saisonende freuen? Es gibt Argumente dafür... Bild: Urs Lindt/Freshfocus

23 Runden sind absolviert, der FC St.Gallen belegt mit 33 Zählern den dritten Platz. Bei zwei Punkten Rückstand auf das zweitplatzierte Servette. Womit wir mitten im Thema sind: Der Kampf um diesen Platz an der Sonne hinter Leader YB, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt.

Da passt es, dass die Ostschweizer am Sonntag ab 16.30 Uhr auswärts beim FC Basel (5.) antreten, während Servette knapp zwei Stunden davor Luzern (6.) empfängt. Wie gross sind die Chancen, dass das Team von Trainer Peter Zeidler sich am «Honigtopf Königsklasse» versuchen darf?

Wir haben Argumente gesammelt – es ist ein Dafür und Dawider.

Dafür

Die Verletztenliste ist nicht mehr gar so lang. Julian von Moos und Emmanuel Latte Lath sind zurück. Obwohl sie noch Zeit brauchen, um in Topform zu kommen, wird ihre Anwesenheit das Zusammenwachsen des Teams beschleunigen. Es ist gut für Rang zwei, sofern die Automatismen funktionieren. Zudem wird Lukas Görtlers Rückkehr den St.Gallern Schwung verleihen. Auch Fabian Schubert steigt bald wieder ein ins Mannschaftstraining: ein zusätzlicher Schub für die Mitspieler.

Zwölf Skorerpunkte hat Jérémy Guillemenot in dieser Saison auf dem Konto. Das macht ihn zum produktivsten St.Galler Spieler, Görtler folgt dahinter. Was fehlt, ist die zweite etablierte Kraft im Sturm, die Guillemenot mehr unterstützt und mit welcher man getrost sagen kann: St.Gallen hat offensive Wucht. Die Rolle ist von Moos zugedacht, der jüngst gegen die Grasshoppers hierfür eine erste Note lieferte. Es ist so: Das Duo Guillemenot/von Moos hat viel PS.

St.Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi diese Woche im Training. Bild: Carsten Harz/Freshfocus

Er ist St.Gallens Lebensversicherung: Lawrence Ati Zigi. Mit 81 Paraden führt der Ghanaer die Rangliste der Torhüter an. Auf Rang zwei folgt mit 77 Abwehraktionen Sions Heinz Lindner. Der 26-jährige Zigi hat kaum Schwächen und strahlt Selbstvertrauen aus. Ohne ihn hätten die stets voll attackierenden, zuweilen im Abwehrverhalten schwächelnden St.Galler wohl deutlich mehr Tore kassiert. Zigi ist ein Schlüsselspieler auf dem Weg zu Rang zwei.

St.Gallen ist, mit einer Partie mehr als Konkurrent Servette, hinter den Young Boys das zweitstärkste Heimteam der Super League. Aus zwölf Begegnungen im Kybunpark resultierten 23 Punkte. Nur ein Spiel ging verloren, dafür gab es sechs Siege und fünf Unentschieden. Diese starke Heimbilanz hat sicher zu einem grossen Teil auch mit dem Publikum zu tun. Es erscheint in Massen, weil es den attraktiven Fussball würdigt. Der Anhang kann das Team tragen, manchmal, so scheint es, verleiht die Stimmung den St.Gallern eine zweite Luft.

Basel schlingerte, verhielt sich lange selbstzerstörerisch. Nach der Entlassung von Coach Alex Frei erscheint aber alles wieder angenehmer – die Ruhe vor dem nächsten Sturm? Und mit der Dreifachbelastung dürfte das Team von Interimscoach und Sportchef Heiko Vogel bald überspielt sein.

Servette am westlichen Zipfel der Schweiz wirkt keinesfalls souverän, Lugano bleibt farblos, Luzerner sind Luzerner – und die Feinde weiter in den eigenen Reihen. Also blicken wir durch die, zugegeben, grünweise Brille und meinen: Unschlagbar ist kein Konkurrent um Platz zwei, mit viel Positivismus sind es für die St.Galler nicht einmal die Young Boys, welche gegen die Ostschweizer die bislang einzige Saisonniederlage bezogen.

Lassen wir die Berner trotzdem einmal weg. St.Gallen erzielt in jedem Spiel fast zwei Treffer, hat die meisten Torchancen wie Torschüsse, die meisten Zweikämpfe und Kopfballduelle (wobei im Quervergleich nicht signifikant mehr gewonnen oder verloren werden), und obschon bei den angekommenen Schlüsselpässen Basel wie Luzern leicht besser dastehen: Die Ostschweizer sind noch immer wild und verschaffen sich ein Übergewicht.

Das alles führt dazu, dass ihr Verhältnis bei den erwartbaren Treffern und Gegentreffern nur ganz, ganz leicht hinter jenem der Basler ist. Aber vor dem Rest – eben, bis auf die Young Boys.

Oder sind die St.Galler nach der Saison so enttäuscht wie Leon Dajaku nach dem Spiel gegen die Grasshoppers am vergangenen Sonntag? Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Dawider

Hört man sich um, bestätigt sich das Gefühl: Beim FC St.Gallen ist nach dem Ausscheiden im Cupviertelfinal gegen Basel etwas die Luft draussen, der Saisonhöhepunkt quasi den Rhein hinuntergespült. Hinzu kommt, dass womöglich die Winterpause etwas zu lange gewesen ist, um die Spannung hochzuhalten. Zudem müsste für diesen Gedanken nun der Gegenbeweis auf dem Platz erfolgen: Dass es klitzekleine Abnützungserscheinungen nach all den Jahren mit Trainer Zeidler geben könnte.

Kann St.Gallen auf seine beste Elf setzen, ist genug Qualität vorhanden, um ein Spitzenteam zu sein. Doch Spieler, die eingewechselt werden, haben es bisher nur selten geschafft, neuen Schwung zu bringen. Es sind, sicher auch aus finanziellen Gründen, nicht alle Positionen zweifach gleichwertig besetzt. Zudem hat Daouda Guindo auf der linken Verteidigerposition eine Lücke hinterlassen.

Die Seuchenphase begann mit der schweren Verletzung von Schubert im September, danach fiel von Moos aus und es gab immer wieder Spieler, die nicht regelmässig trainieren konnten. Diese Schwierigkeiten wurden auch über den Winter nicht kleiner.

Lukas Görtler absolvierte in dieser Woche bislang nur Laufrunden. Bild: Carsten Harz/Freshfocus

Und was ebenfalls geblieben ist: Immer wieder mussten Spieler Trainings auslassen. Da passt es ins Bild, dass mit Görtler zuletzt einer der wichtigsten Akteure ausfiel. So ist es schwierig, als Team in Topform zu kommen, das sagte jüngst auch Zeidler. Fraglich bleibt, ob es zeitlich noch reicht, diese Rückstände aufzuholen.

Es sind besonders zwei Rivalen um den zweiten Platz auszumachen: Basel und Servette. Beide Teams erhalten weniger Gegentore als die St.Galler. Die Mannschaft des umtriebigen David Degen ist erstarkt, die Talente finden sich immer besser zurecht, gepaart mit den Routiniers hat sie viel Power. Und Servette etablierte sich trotz eines länger anhaltenden Tiefs zuletzt in der Liga mit fünf Auftritten ohne Niederlage auf dem zweiten Rang. Und wie Basel hat es den Schub des Cuphalbfinals.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: St.Gallen ist auswärts mit zehn Punkten bei elf Partien schwach, nur noch die Grasshoppers und Winterthur machen das auf fremdem Terrain noch schlechter. Und wären in Sitten nicht das 4:0 sowie das 7:2 gewesen, wäre das Torverhältnis ebenfalls miserabel. Fehlt es in der Ferne am Selbstvertrauen? Und: Vielleicht doch einmal die Taktik anpassen?

Vier Spieler haben zwei Platzverweise kassiert. Unter ihnen befinden sich mit Zigi und Isaac Schmidt zwei St.Galler. Insgesamt handelten sich die Ostschweizer vier rote und zwei gelb-rote Karten ein, was zu viel ist und mit den Verletzungen stets Umstellungen erfordert. St.Gallens Spiel ist risikoreich, oft hitzig. Diese Emotionen in die richtigen Bahnen zu lenken ist eine Herausforderung, die gemeistert werden muss.

Zwei Teamstützen sind fraglich Der FC St.Gallen ist weiterhin nicht ohne Sorgen. Captain Lukas Görtler konnte wegen seiner Knieverletzung bis Freitag noch kein Training absolvieren. Es ist fraglich, ob er am Sonntag in Basel bereits einsatzfähig ist. Ebenso ungewiss ist, ob Trainer Peter Zeidler auf den besten Torschützen Jérémy Guillemenot zählen kann. Der Genfer leidet an Zehenproblemen. (pl) Mögliche FCSG-Formation

Zigi; Vallci, Stergiou, Maglica, Schmidt; Quintillà; Karlen, Witzig; von Moos, Latte Lath, Dajaku.

