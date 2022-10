Der FCSG verliert trotz guter Leistung mit 1:2 gegen YB

Fussball Gegentor kurz vor Schluss: Der FC St.Gallen verliert trotz guter Leistung mit 1:2 bei den Young Boys Die Bilanz der Espen im Wankdorfstadion ist desaströs. Und das bleibt sie auch, weil Leonidas Stergiou in der 87. Minute ein Eigentor unterläuft. Bis dahin ist der FCSG über weite Strecken ebenbürtig, Akolo gelingt gar ein Traumtor. Renato Schatz/Bern Jetzt kommentieren 08.10.2022, 19.33 Uhr

Seit mittlerweile 17 Jahren steht das «neue» Wankdorfstadion. Und jeder Wahrscheinlichkeitsrechnung zum Trotz schaffen es die St.Galler auch dieses Mal nicht, darin zu gewinnen. Mehr noch: Sie verlieren in der 87. Minuten den eigentlich verdienten Punkt durch ein Eigentor von Leonidas Stergiou. Der finale Gegentreffer war Resultat der Berner Schlussoffensive, die sich nur bedingt abgezeichnet hatte.

Denn bis zur 80. Minute zeigte der FC St.Gallen ein gutes Auswärtsspiel. Sieht man von einigen brenzligen Situationen in der Startphase ab. Eine dieser Situationen ereignete sich in der 13. Minute, als Jean-Pierre Nsame die Young Boys nach einer schönen Kombination in Führung brachte. Es war der sechste Saisontreffer des Berners, der damit die Torschützenliste anführt.

Akolos feiner Lupfer führt zum Ausgleich

In der Folge zog sich YB zurück und St.Gallen sammelte sich. Sie stürmten nicht kopflos nach vorne, sondern steigerten sich von Minute zu Minute. Sie schlugen Flanken, kamen zu Abschlüssen. Und in der 38. Minute zum Ausgleich. Chadrac Akolo hatte den Ball tief in der Berner Hälfte erobert und Goalie David von Ballmoos mit einem Lupfer überlistet.

Nach der Pause neutralisierte sich das Spiel, wobei es nie richtig zur Ruhe kam, es gab Chancen auf beiden Seiten. Doch während die Young Boys Spieler wie Kastriot Imeri bringen konnten, schienen den St.Galler in den Schlussminuten Kraft und Ideen auszugehen.

Lesen Sie die Partie im Liveticker nach:

