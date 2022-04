Im Live-Ticker: Der FCSG bei Sion in der Super League.

Fussball Gegen diese Espen ist kein Kraut gewachsen: Der FC St.Gallen gewinnt in Sion diskussionslos mit 3:0 und bleibt 2022 unbesiegt Der FC St.Gallen ist weiterhin die Mannschaft des Jahres. Das Team von Trainer Peter Zeidler fährt im Sittener Tourbillon den nächsten Dreier ein und ist mittlerweile das beste Team der Rückrunde. Für die Espen trafen Ruiz per Penalty, Guillemenot und von Moos. Daniel Walt, Sion 1 Kommentar Aktualisiert 02.04.2022, 22.45 Uhr

FC Sion 0, FC St.Gallen 3: Das Schlussresultat der Partie vor 4800 Fans im frostig kalten Tourbillon lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Victor Ruiz per Handelfmeter und Jérémy Guillemenot nach einem traumhaften Konter auf Flanke von Ruiz brachten die Ostschweizer zwischen der 26. und der 30. Minute auf die Siegerstrasse.

Julian von Moos machte mit dem 3:0 nach knapp einer Stunde dann den Deckel drauf.

Ein starker Zigi und etwas Glück

Es scheint ein Zeichen des FC St.Gallen, Ausgabe Rückrunde 2021/22, zu sein, dass er nicht einmal herausragend spielen muss, um eine Partie mit drei Längen Unterschied für sich zu entscheiden. Die Ostschweizer zeichnen sich derzeit durch eine Top-Chancenauswertung aus.

Bei ihrem Auftritt im Wallis erzielten sie ihre Tore zudem in wichtigen Phasen des Spiels: die ersten beiden, ohne dass sie die Partie zuvor klar dominiert hatten und zu grossen Chancen gekommen waren. Und das dritte nach einer Druckphase der Walliser. Hätte der erneut hervorragende Espen-Keeper Lawrence Ati Zigi nicht mehrfach entscheidend eingegriffen und das Glück den Espen nicht auch zur Seite gestanden, wäre Sion in jener Phase zum Anschlusstreffer gekommen.

St.Gallens Rückrundenbilanz: Sieben Siege und drei Unentschieden

So durften die St.Galler Akteure nach dem Abpfiff aber die Punkte 22, 23 und 24 in dieser so erfolgreichen Rückrunde bejubeln. St.Gallen bleibt das Team der Stunde – nein: der Rückrunde 2021/22. Nach dem Punktverlust des FCZ im Zürcher Derby vom frühen Samstagabend und dem Sieg im Wallis sind die St.Galler jetzt nämlich die erfolgreichste Mannschaft des Jahres 2022.

Der Liveticker aus dem Tourbillon zum Nachlesen:

