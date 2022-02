FCSG und sein Comeback des Jahres – das ist wahre Fussballmagie

Fussball Der FCSG und sein Comeback des Jahres – das ist die wahre Magie des Fussballs 0:3 liegt der FC St.Gallen zurück, und schiesst dann gegen den Schweizer Meister YB in 31 Minuten drei Tore. Wie konnte das passieren? YB-Trainer Wagner verabschiedet sich jedenfalls ohne Handschlag. Und grusslos. Christian Brägger Jetzt kommentieren 07.02.2022, 05.00 Uhr

Da begann die Aufholjagd: St.Gallens Doppeltorschütze Kwadwo Duah nach dem 1:3. YB-Goalie Anthony Racioppi ist zum ersten Mal geschlagen. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Jetzt keimt doch so richtig Hoffnung auf. Zumindest unter den grünweissen Fans, die mindestens 95 Prozent der 16305 Zuschauer ausmachen. Alessio Besio hat soeben in der 85.Minute seine achteinhalb Monate andauernde Torlosigkeit in der Meisterschaft mit einem satten Schuss via Innenpfosten beendet, es ist das zweite Tor für die St.Galler an diesem Sonntag. Deren drei bis zu einem vermeintlich komfortablen 3:0 hat der Gast aus Bern erzielt, der jetzt überhaupt nicht mehr jene Abgeklärtheit der ersten 60 Minuten besitzt. Geschweige denn die Ausstrahlung. Geht also noch was? Sogar der Stadionspeaker glaubt daran, als er die Nachspielzeit ankündigt:

«Uns bleiben jetzt noch fünf Minuten, um den Ausgleich zu schiessen. Hopp Sanggalle!»

Der FC St.Gallen braucht keine zwei Zeigerumdrehungen. Dann ist es Kwadwo Duah, der im Kybunpark tatsächlich alle Dämme brechen und nach dem gewonnenen Punkt die Mannschaft vor der Kurve hochleben lässt. Der Stürmer erwischt mit seiner Direktabnahme aus elf Metern den neuverpflichteten YB-Goalie Racioppi auf dem falschen Fuss, die Hand kommt nicht mehr richtig an den Ball. Was für eine Aufholjagd, vom 0:3 zum 3:3. Das ist den Ostschweizern letztmals gegen Vaduz gelungen, am 23.November 2014 ist das gewesen. Und nun gelingt das Husarenstück – oder ist es ein Husarenritt – gegen keinen geringeren als den Schweizer Meister.

Tor, 3:3, der FC St.Gallen zwingt das Glück auf seine Seite. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Thody Élie Youan hat seinen kurzfristigen Weggang zu Mechelen unter der Woche als «Magie des Fussballs» bezeichnet. Damit ist er an diesem windig-frostigen, regnerischen Nachmittag nicht mehr Teil eines Ereignisses, das man getrost als wahre Magie des Fussballs betiteln, ja loben kann. Da passt hinein, dass die beiden Trainer, David Wagner von den Young Boys und Peter Zeidler vom FC St.Gallen, sich im Nachgang nicht viel zu sagen haben. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie in der Schlussphase einmal verbal aneinandergeraten, wie das halt vorkommt im Fussball, wenn Emotionen drin sind und ein Team seine Felle davonschwimmen sieht.

Lawrence Ati Zigi: Note 4,5. Wenn Zigi nicht machtlos ist wie bei den Gegentoren, dann ist er der gewohnt sichere Rückhalt. Leonidas Stergiou: Note 4. Stergiou lässt sein Antizipationsvermögen im Stich beim 0:2, als er Siebatcheu verpasst. Beim 0:3 ist das ebenfalls der Fall. Danach ist er aber bärenstark. Fabian Schubert: keine Bewertung. Jordi Quintillà: Note 4,5. Er ist wieder zu Hause, das schon. Aber sein Einfluss aufs Spiel muss wachsen, immerhin Assist beim Anschlusstor. Jérémy Guillemenot: Note 3,5. Fällt früh mit einer gelben Karte auf. Und mit einer Halbchance per Hacke. Sonst aber nicht. Kwadwo Duah: Note 5,5. Nächster Doppelpack! Besser, wenn aus der Tiefe kommend. Bringt St.Gallen heran, und per Direktabnahme den Ausgleich. Matej Maglica: Note 3. Müsste den Fassnacht-Kopfball beim 0:2 wohl abfangen. Und vor dem 0:1: ein katastrophaler Fehlpass. Auch sonst: Nicht gut. Lukas Görtler: Note: 4,5. Doppelchance in der 38. Minute, als auf links ausweicht. Schöner Pass in die Tiefe zum 1:3. Julian von Moos: Note 4. Agil, hat jedoch wenig Bälle am Fuss, was seinem Spiel entspräche. Muss angeschlagen raus. Christopher Lungoyi: Note 3,5. Für von Moos, nicht gesehen. Patrick Sutter, Note: 4,5. Der Rheinecker spielt unauffällig – gegen YB ein gutes Zeichen. Alessio Besio, Note: 5. Für Guillemenot. Sorgt gleich für mehr Gefahr. Prachtstor zum 2:3. Isaac Schmidt: Note 3,5. Unaufmerksam beim 0:1, vor dem 0:2 ungenügend im Kopfball-Zweikampf. Das 0:3 kommt auch über seine Seite. Steigert sich am Schluss, als er offensiver wird. Assist zum Ausgleich. Alexandre Jankewitz: Note 3. Gegen die alten Teamkameraden bemüht, taucht aber nach 15 bis 20 Minuten total ab. Bastien Toma: Note 4,5. Für Jankewitz. Bringt Schwung. Ein toller Kicker, das sieht man. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Kein Handschlag an der Pressekonferenz

Normalerweise verabschiedet man sich ja per Handschlag nach der Pressekonferenz – er findet dieses Mal nicht statt, auch kein Gruss. Dafür sagt Wagner: «Wir haben die Räume bespielt, die man gegen St.Gallen bespielen muss. Und geben danach das Geschehen aus der Hand. Das ist wahnsinnig ärgerlich. Wir hätten gewinnen können, wenn nicht sogar müssen.» Zeidler hat Minuten davor in der Mixed-Zone seine St.Galler ebenfalls dem Sieg näher gesehen. «Wir waren ja eigentlich auch in der ersten Halbzeit besser. Agierten aber zu ängstlich.» Und an der Pressekonferenz sagt er:

«Der Ausgleich ist klar verdient. Klar.»

Man erinnert sich: St.Gallen und YB, da ist zuletzt immer wieder etwas drin und los, früher mit Trainer Gerardo Seoane und Zeidler wie dieses Wahnsinns-3:3 vor der Pandemie im Februar 2020, dann in der letzten Saison ein 4:1 im Cup-Achtelfinal, jetzt erneut ein Wahnsinns-3:3. Tore und Spektakel sind in dieser Affiche garantiert.

Auch die Sichtweisen der beiden Trainer haben durchaus ihre Richtigkeit. Während die St.Galler eigentlich gut beginnen, beweisen sie bei den Gegentoren ihre Verletzlichkeit in der Defensive und ein trotz zahlreicher Abgänge noch immer gut besetztes YB seine Kaltschnäuzigkeit. Der Berner Führung durch Fassnacht geht ein unnötiger Fehlpass von Matej Maglica voraus. Das zweite St.Galler Gegentor ist sowieso eine Verkettung mangelnder Defensivarbeit, beim dritten die Rückwärtsbewegung schlecht. Man glaubt danach kurzzeitig gar Zerfallserscheinungen zu erkennen, aber der VAR greift ein, als YB bald den vermeintlich vierten Treffer bejubelt.

Zwei Trainer, zwei Meinungen. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Ebendiesen müsste die Wagner-Elf dennoch erzielen, weil Kanga aber allein vor Goalie Lawrence Ati Zigi scheitert, schaffen die Ostschweizer im direkten Gegenzug Sekunden später das 1:3; Duah ist nach dem Görtler-Ball in die Tiefe in dieser Szene schneller als alle. Die Geschichte des St.Galler Stürmers mit zwei Treffern gegen seinen früheren Arbeitgeber und Ausbildungsverein in der Juniorenzeit gehört in diese Kategorie: Das ist die Magie des Fussballs. Weil man Duah in Bern einst als ungenügend eingestuft hat. Er sagt:

«Ich sehe das nicht als Rache. Es ist einfach bemerkenswerter, dass meine beiden Tore gegen diesen Widersacher gelungen sind.»

Zeidler hat eine gute Hand bei den Wechseln

Zeidler darf sich zum Ende auf die Schulter klopfen, weil seine Einwechslungen die Wende bringen. Nach der eingehandelten Hypothek haben die St.Galler immer an diese Magie geglaubt, wie Leonidas Stergiou betont: «Wir wollten noch mutiger sein, ja nicht aufgeben.» Vor allem zeigen und tanken die Ostschweizer Moral, und auch wenn die Bäume in der Rückrunde nach zwei Auftritten mit vier Punkten nicht in den Himmel wachsen, offenbart die stark besetzte Ersatzbank bedeutend mehr Potenz. Dennoch hebt Jordi Quintillà den Mahnfinger: «Ich bin nur halb zufrieden. Wir haben viel Talent. Aber wir müssen intelligenter agieren als in der ersten Halbzeit.»

Das können die Ostschweizer schon am Mittwoch umsetzen im Cup gegen Étoile Carouge, wenn es um den Halbfinaleinzug geht. Eines ist klar, und das betonen sie immer wieder: Der Cup, das soll heuer noch mehr ihr Wettbewerb sein.

