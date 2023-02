FCSG: Zigi? Watkowiak? Dieser Goalie spielt im Cup-Viertelfinal

Fussball FCSG-Trainer Peter Zeidler setzt im Cup-Viertelfinal gegen Basel auf Lukas Watkowiak Lawrence Ati Zigi? Oder Lukas Watkowiak? Bis dato wollte sich St.Gallens Trainer Peter Zeidler nicht in die Karten blicken lassen in der Frage, wer im Cup-Viertelfinal am Mittwoch gegen Basel im Tor steht. Nun hat sich der Deutsche entschieden. 28.02.2023, 18.21 Uhr

Der Entscheid ist gefallen: FCSG-Trainer Zeidler setzt im Cupspiel auf Lukas Watkowiak. Bild: Claudio De Capitani/freshfocus

Grünweiss fiebert einem weiteren – hoffentlich in dieser Saison nicht letzten – Cup-Höhepunkt entgegen. Nach dem 4:0-Sieg beim FC Sion in der Meisterschaft am vergangenen Samstag empfangen die Espen im Viertelfinal des K.O.-Wettbewerbs den FC Basel. Alles ist angerichtet für ein Fussballfest im Kybunpark. Doch wer wird das Tor hüten?

Nun ist der Entscheid gefallen: Peter Zeidler setzt im Knüller gegen die Bebbi auf Lukas Watkowiak.

Heisse Diskussionen vor dem Cupfinal

In der vergangenen Saison hatte die Cupgoalie-Frage vor dem Final gegen Lugano für heisse Diskussionen gesorgt. Peter Zeidler hatte damals schon frühzeitig betont, sein Cupgoalie heisse Lukas Watkowiak. Auf diesen Entscheid kam St.Gallens Cheftrainer vor dem Final denn auch nicht mehr zurück – obwohl zahlreiche Stimmen forderten, der in der Meisterschaft überragende Lawrence Ati Zigi solle in Bern das Tor der Espen hüten. Im Final gingen die Espen dann mit 1:4 gegen die Tessiner unter, ohne dass Lukas Watkowiak allerdings eine Schuld an einem der Gegentore traf. Der Deutsche lieferte eine gute Leistung ab.

In der laufenden Saison vermied Peter Zeidler in den ersten Runden die Aussage, dass Watkowiak im Cup gesetzt sei. Dies, auch wenn er ihn immer spielen liess. Der Deutsche kam zuletzt auch gegen Luzern, als Zigi mit Rot vom Platz musste, und in Sion, wo der Ghanaer gesperrt war, zum Einsatz. (dwa)