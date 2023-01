Fussball FCSG-Spektakelmacher Lawrence Ati Zigi über die WM in Katar, Cristiano Ronaldo und die Skepsis seiner Landsleute St.Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi lässt im Trainingslager in Spanien die WM Revue passieren. Der 26-jährige Ghanaer hat mit drei starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und seine zuvor kritisch eingestellten Landsleute von sich überzeugt. Wie lange ihn der FC St.Gallen wohl noch halten kann? Patricia Loher, Algorfa Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lawrence Ati Zigi im Trainingslager seines Teams im spanischen Algorfa. Die Schulter bereitet ihm keine Sorgen mehr. Bild: Manuel Nagel

Es herrschte ein grosses Hallo, als Lawrence Ati Zigi zwischen Weihnachten und Neujahr in St.Gallen wieder ins Training einstieg.

In der Ostschweiz kann nicht alle Tage ein Spieler begrüsst werden, der soeben eine WM bestritten hat. «Schaut, wer zurück ist», schrieb etwa Stürmer Emmanuel Latte Lath auf Instagram.

Es schien, als müsse Zigi die WM abhaken

Speziell ist die Geschichte des 26-jährigen Zigi vor allem deshalb, weil es für ihn trotz starker Leistungen in St.Gallen nicht selbstverständlich war, mit Ghana auf der Weltbühne aufzutreten.

In der westafrikanischen Heimat sah er sich lange mit skeptischen Stimmen der Fans konfrontiert. Die Auftritte Zigis in der Schweiz waren kaum von Interesse und die Nationaltrainer zogen ihm immer wieder andere vor.

Für das letzte Vorbereitungscamp der Ghanaer vor der WM war Zigi, den selbst das renommierte deutsche Fussballmagazin «11 Freunde» als einen der weltweit spektakulärsten Torhüter bezeichnete, nicht einmal aufgeboten worden. Es schien, als sei an eine Reise nach Katar nicht mehr zu denken.

«Es stimmt, es war ein harter Kampf», sagt Zigi im Trainingslager des FC St.Gallen in Algorfa. «Aber ich wusste immer: Wenn ich ein paar Spiele nacheinander auf diesem Niveau bestreiten darf, kann ich mich auszeichnen.»

Otto Addo spricht Zigi Mut zu

Der damalige Interims-Nationaltrainer Otto Addo sprach dem Goalie Mut zu. Er rief Zigi an und teilte ihm mit, dass er seine Auftritte und guten Leistungen in St.Gallen genau verfolgt. «Da wusste ich, dass meine Chance kommen wird.»

Nachdem sich mit Richard Ofori vom südafrikanischen Klub Orlando Pirates und Joe Wollacott vom englischen 3.-Ligateam Charlton kurz vor der WM zwei Goalies verletzt hatten, tat sich das Feld für St.Gallens Publikumsliebling plötzlich auf.

«Alles ging schnell. Da musste ich bereit sein», sagt Zigi. Schliesslich bestritt er als Nummer eins alle drei WM-Partien. Dem jungen Afrikaner gelangen überzeugende Auftritte. «Vor allem die Aktion gegen Cristiano Ronaldo, als er alleine auf mich zulief, bleibt mir in Erinnerung. Schade, konnte ich seinen Penalty nicht parieren», so der Goalie.

Lawrence Ati Zigi interveniert an der WM erfolgreich gegen Cristiano Ronaldo. BIld: Lukasz Skwiot/Freshfocus

Nicht vergessen wird er auch die Schlussphase gegen Uruguay, als die Südamerikaner zwar mit 2:0 führten, kurz vor Ende des Spiels aber plötzlich ein Tor mehr brauchten, um weiterzukommen.

«Da war sehr viel Feuer drin», sagt Zigi, der mit starken Aktionen gegen die anstürmenden Uruguayer weitere Gegentore verhinderte und so Südkorea dazu verhalf, in den WM-Achtelfinal aufzusteigen.

Für Ghana war die WM nach der Vorrunde allerdings vorbei. Das jüngste Team in Katar hatte Lehrgeld bezahlt.

Zigi geht mit Landsleuten, die sich über seine WM-Nomination noch gewundert hatten, nachsichtig um. «Verliert Ghana ein Spiel, haben die Leute das Gefühl, dass alles schlecht ist.» Dem Torhüter wurde im eigenen Land lange nachgetragen, dass er im Frühsommer beim 1:4 in einem Testspiel gegen Japan unglücklich agiert hatte.

«Er erhält nun die Anerkennung, die er verdient»

Doch seit den WM-Partien gegen Portugal (2:3), Südkorea (3:2) und Uruguay (0:2) ist die Stimmung in der Heimat trotz sieben Gegentoren deutlich positiver. «Zigi erhält nun die Anerkennung, die er verdient», sagte Landsmann Alex Tachie-Mensah nach dem Sieg gegen Südkorea, den Zigi mit drei starken Paraden in der Schlussphase festgehalten hatte. «Das war ein grosser Tag für uns», so der Torhüter.

Lawrence Ati Zigi während eines Interviews in St.Gallen. Bild: Donato Caspari

In St.Gallen hat sich Zigi gleich bei seinem ersten Auftritt in einem Testspiel bei Union Berlin vor drei Jahren in die Herzen der Fans gespielt. In seiner Heimat dauerte es etwas länger. Als Zigi nach der WM in Ghana ankam, wurde er von seiner Familie mit Musik begrüsst.

Einige Leute am Flughafen erkannten den Torhüter. «Wohl vor allem wegen meiner Haare», sagt er. Die Bescheidenheit und Zurückhaltung sind Zigi geblieben.

Wie lange kann St.Gallen Zigi halten?

In St.Gallen verfügt der Spektakelmacher, der zum Ende eines aussergewöhnlichen Jahres von den Fans zum besten Super-League-Spieler der Hinrunde gewählt wurde, über einen Vertrag bis 2025.

«Ich bin froh, zurück bei meinen Teamkollegen zu sein», sagt er in Spanien. Offen ist, wie lange Zigi noch in St.Gallen spielt. Ein konkretes, prüfenswertes Angebot soll dem Klub bislang nicht vorliegen.

Am Sonntag trifft Zigi mit St.Gallen im ersten Testspiel des Trainingslagers in Spanien auf das Bundesligateam von Werder Bremen. Die Partie beginnt um 15.30 Uhr und wird im Stream auf tagblatt.ch und fcsg.tv übertragen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen

Mehr zum Thema: