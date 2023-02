FCSG: Nach dem 3:0-Erfolg gegen Servette – die Analyse

Fussball FCSG reagiert auf schlechte Leistung in Zürich und besiegt Servette mit 3:0 – Trainer Peter Zeidler sagt: «Dieser Sieg ist noch ein bisschen wichtiger als sonst» Der FC St.Gallen sichert sich im neuen Jahr den ersten Sieg. Die Ostschweizer bezwingen Servette mit 3:0 und belegen mindestens bis Sonntag den zweiten Rang. Die Ostschweizer, welche sich erneut auf einen starken Torhüter verlassen können, spielen vielversprechend. Vor der Partie werden Servette-Fans kontrolliert, die Anhänger aus Genf bleiben dem Spiel schliesslich fern. Patricia Loher Jetzt kommentieren 04.02.2023, 23.39 Uhr

St.Gallens Lukas Görtler (links) bejubelt das 1:0, Servette-Goalie Jérémy Frick ärgert sich über seinen Fehler. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Die erste Halbzeit war äusserst unterhaltsam: Zwei St.Galler Treffer, ein gehaltener Penalty von Goalie Lawrence Ati Zigi und ein gutes Pressingspiel, das den Gegner überforderte. In der zweiten Halbzeit nahm sich St.Gallen zurück und Zigi konnte sich drei weitere Male auszeichnen. Den Ostschweizern gelang ganz am Schluss aber doch noch ein drittes Tor. Spielnote: 5

1:0, 8. Minute, Lukas Görtler: Nach einem Corner behalt Albert Vallci den Ball mit viel Einsatz in den eigenen Beinen, von rechts bringt Neuzugang Leon Dajaku eine Flanke scharf in den Strafraum. Servette-Goalie Jérémy Frick kann diese nicht festhalten, Lukas Görtler steht bereit und trifft zur frühen Führung. Es ist das sechste Saisontor des Captains.

2:0, 39. Minute, Jérémy Guillemenot: In einer starken St.Galler Phase holt Servette-Torhüter Frick St.Gallens Stürmer Guillemenot unsanft von den Beinen. Schiedsrichter Sven Wolfensberger entscheidet ohne zu zögern auf Penalty. Der Gefoulte übernimmt selber die Verantwortung und trifft souverän zum 2:0. Es ist für den 25-Jährigen das sechste Saisontor.

3:0, 89. Minute, Willem Geubbels: Der Neuzugang, in der 70. Minute eingewechselt, verwertet ein perfektes Zuspiel von Chadrac Akolo in die linke untere Ecke zum 3:0. Geubbels Abschluss wird noch leicht von einem Servettien abgelenkt.

Servette überrumpelte die St.Galler in der Startphase. Die Genfer zogen gleich ein forsches Angriffsspiel auf und drängten die Ostschweizer in die eigene Hälfte zurück. St.Gallen kämpfte sich aber in dieses Spiel und Servettes Anfangsschwung war schnell einmal verpufft.

Nach einem Corner gingen die Ostschweizer schliesslich durch Captain Lukas Görtler in Führung. Das 1:0 gab St.Gallen nach dem verkorksten Auswärtsspiel beim FC Zürich Sicherheit.

Die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler trat nun wieder so auf, wie man es von ihr eigentlich kennt: Angriffslustig und spielfreudig, das Pressing funktionierte einwandfrei.

Einer der auffälligsten Spieler war Neuzugang Leon Dajaku. Der Leihspieler von Sunderland gab ein vielversprechendes Début in der Startformation. Er war wirblig und bissig, die Gegner bekamen ihn jedenfalls kaum in den Griff. In der 28. Minute wäre ihm beinahe der zweite Assist geglückt nach einem starken Lauf der Grundlinie entlang. Doch Jérémy Guillemenot scheiterte aus guter Position.

St.Gallens Trainer Peter Zeidler bekommt von Schiedsrichter Sven Wolfensberger die gelbe Karte gezeigt. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Danach überschlugen sich die Ereignisse: In der 29. Minute intervenierte der Videoschiedsrichter, Pechvogel Leonidas Stergiou war wie schon gegen Basel im Strafraum ein Ball an die Hand gegangen: Penalty. Trainer Zeidler reklamierte lautstark und erhielt dafür die gelbe Karte gezeigt.

Verlassen konnte sich St.Gallen allerdings einmal mehr auf Torhüter Lawrence Ati Zigi: Der Ghanaer parierte den scharfen, aber nicht platzierten Penalty von Dereck Kutesa souverän. Anschliessend erhielt St.Gallens Teammanager Ramin Pandji die rote Karte und musste auf der Tribüne Platz nehmen. Er hatte wohl auch zu lautstark reklamiert.

Wenig später hätte Görtler auf 2:0 erhöhen können, scheiterte aber knapp. Es war nun viel los, der FC St.Gallen machte vergessen, dass seine Verletztenliste eigentlich sehr lang ist. Immer wieder lief er an und stellte den Gegner vor Probleme. Eine gute Leistung gegen seinen früheren Klub zeigte auch Ricardo Alves als hängende Spitze. Und Alberto Vallci, für den gesperrten Jordi Quintillà auf ungewohnter Position im zentralen Mittelfeld, lieferte ebenfalls eine auffällige Partie.

Gut in Form: Stürmer Jérémy Guillemenot. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

In der 39. Minute bekam St.Gallen nach einem Foul von Goalie Frick einen Elfmeter zugesprochen, Guillemenot erhöhte souverän auf 2:0. Kurz vor der Pause annullierte der Schiedsrichter ein Tor der Genfer wegen einer Abseitsposition.

Nach der Pause verwaltete St.Gallen den Vorsprung einige Zeit geschickt. Die Gastgeber agierten nicht mehr mit demselben Tempo wie noch zuvor. In der 59. Minute kam Servettes Nicolas Vouilloz zu einem Kopfball, den Zigi aber parierte. Das Spiel war nun nicht mehr so aufwühlend und plätscherte eher dahin.

In der 64. Minute allerdings traf Servettes Boris Cespedes vorerst zwar den Ball, danach aber auch den Knöchel von Görtler, was der Schiedsrichter mit der gelben Karte bestrafte. Der Genfer musste vom Platz, weil er zuvor schon verwarnt worden war.

St.Gallen schaffte es in Überzahl erneut nicht, einen Zacken zuzulegen. Servette blieb gefährlich, vor allem nach Kontern. Allerdings war Zigi in diesem Spiel einmal mehr einer der besten St.Galler und liess die Gäste mit starken Interventionen verzweifeln.

Die St.Galler erspielten sich zwar im Ansatz vielversprechende Aktionen, aber zu guten Torchancen kamen sie lange nicht. Erst in der Schlussphase legten sie noch einmal zu. Kurz vor dem Schlusspfiff erhöhte der eingewechselte Neuzugang Willem Geubbels auf 3:0.

Nach dem 1:1 gegen Basel und dem 0:1 beim FC Zürich ist es der erste Sieg für die St.Galler in diesem Jahr. Am kommenden Sonntag gastieren die Ostschweizer beim souveränen Leader Young Boys.

Lawrence Ati Zigi ist seinen Teamkollegen einmal mehr ein starker Rückhalt und lässt sich von St.Gallens Fans feiern. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Einmal mehr: Goalie Lawrence Ati Zigi. Er parierte beim Stand vom 1:0 einen Penalty stark und verhinderte auch nach der Pause mit brillanten Reflexen Gegentore. Wie lange ihn der FC St.Gallen wohl noch halten kann? Eine vielversprechende Leistung gelang Neuzugang Leon Dajaku. Auch Albert Vallci zeigte auf der für ihn ungewohnten Sechserposition einen guten Auftritt und spielte den einen oder anderen klugen Pass.

Lawrence Ati Zigi: Note 6

Der Ghanaer ist in Topform. In der 32. Minute pariert er einen Penalty und interveniert insgesamt viermal stark. Matchwinner. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Leonidas Stergiou: Note 4,5

Er ist ein Pechvogel. Wie schon gegen Basel geht ihm ein Ball im Strafraum unglücklich an die Hand. Der Penalty hat allerdings keine Folgen. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Matej Maglica: Note 4,5

Steigert sich im Vergleich zum Zürich-Spiel. Einmal bei einem Kopfball allerdings etwas unkonzentriert, doch Zigi klärt. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Basil Stillhart: Note 4,5

Er unternimmt einige mutige Vorstösse und zeigt vor der Pause eine gute Leistung. In der zweiten Hälfte baut er etwas ab. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Jérémy Guillemenot: Note 5

Er verwertet den Penalty souverän. Auch sonst ein Aktivposten und gut in Form. Zwei, dreimal könnte er gradliniger spielen. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Lukas Görtler: Note 5,5

Ist angeschlagen. Das merkt man ihm allerdings nicht an. Das Führungstor ist der Anfang einer starken Leistung des Captains. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Albert Vallci: Note 5,5

Vertritt den gesperrten Jordi Quintillà auf einer ungewohnten Position tadellos. Einer der Besten. Gute Übersicht. Stark, wie er vor dem 1:0 den Ball behauptet. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus Michael Kempter: Note 4,5

Vor der Pause mit starken Läufen, doch wie Stillhart danach etwas unauffälliger. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Ricardo Alves: Note 5

Gegen seinen früheren Klub zeigt er viel Engagement. Erobert viele Bälle, baut dann ab. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus Stefano Guidotti: Note 4

Wird eingewechselt, nimmt aber kaum Einfluss auf das Spiel. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Christian Witzig: Note 4,5

Kämpft sich nach Anfangsschwierigkeiten ins Spiel. Bleibt aber eher unauffällig. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Willem Geubbels: Note 4,5

Agiert nach der Einwechslung zweimal zu eigensinnig. Trifft dann zum 3:0. Bild: Carsten Harz/Freshfocus Chadrac Akolo: Note 4,5

War krank. Kommt in der 57. Minute, setzt wenig Impulse, bereitet aber das 3:0 vor. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Leon Dajaku: Note 5,5

Ein vielversprechendes Début in der Startformation. Wirblig, schnell und Vorbereiter des 1:0. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Ohne Bewertung, weil nur mit Kurzeinsätzen. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Ohne Bewertung, weil nur mit Kurzeinsätzen. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

St.Gallen überzeugte mit einer starken Mannschaftsleistung. Keiner fiel ab. Auch die eingewechselten Spieler machten einen guten Job.

In der 29. Minute intervenierte der Videoschiedsrichter. Wie schon gegen den FC Basel war Leonidas Stergiou im Strafraum ein Ball an die Hand gegangen, die Regeln sind klar: Penalty. Natürlich reklamierten die St.Galler vehement. Peter Zeidler kassierte die gelbe Karte, der Teammanager Ramin Pandji bekam gar die rote Karte gezeigt, nachdem Zigi den Elfmeter schon entschärft hatte.

Sven Wolfensberger hat an diesem kühlen Winterabend im Kybunpark alles richtig gemacht. Auch die zweite gelbe Karte gegen Boris Cespedes, die zu einem Platzverweis führte, konnte er geben.

Die Fans im Espenblock präsentieren eine prächtige Choreografie. Bild: Patricia Loher

14'806 Fans kamen ins Stadion. Der Espenblock inszenierte eine prächtige Choreografie. Servette-Fans hatte es fast keine in der Arena. Sie mussten sich nach Ausschreitungen nach einem Spiel in St.Gallen im vergangenen Oktober vor dem Stadion von der Polizei kontrollieren lassen und entschieden, den Kybunpark nicht zu betreten.

Lukas Görtler, Captain FC St.Gallen: «So eine Reaktion war unser Ziel. Obwohl uns viele Spieler gefehlt haben und wir wegen Krankheiten und Verletzungen unter der Woche oft dezimiert trainieren mussten, spielten wir befreit, zielstrebig und mutig. Wir brachten sehr viel Energie und Qualität auf den Platz. Von Beginn weg gab es für mich keine Zweifel, dass wir als Sieger vom Platz gehen würden.»

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen: «Ich bin nicht ganz sicher, ob das Resultat das Spiel richtig spiegelt. Wenn der Penalty reingeht, könnte die Partie auch anders verlaufen. Unser Goalie Zigi war einmal mehr sensationell. Wir haben uns gegenseitig geholfen, um eine Antwort zu geben auf die schlechte Leistung in Zürich. Es war noch ein bisschen ein wichtigerer Sieg als sonst.»

