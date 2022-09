Ein lachendes und ein weinendes Auge nach dem Sieg gegen YB

Fussball «Ich kann jetzt der Mannschaft leider für eine Weile nur von der Tribüne aus helfen»: Was der Ausfall von «Schubi» für den FCSG bedeutet Die Freude bei den Espen über den Sieg am Wochenende gegen die Young Boys ist gross – und verdient. Was FCSG-Trainer Peter Zeidler, sein Team und auch die Fans dabei dennoch schmerzt: der Schien- und Wadenbeinbruch von Fabian Schubert. Christian Brägger Jetzt kommentieren 05.09.2022, 20.36 Uhr

Ein schlimmes Bild, das sich den Zuschauenden am Samstag bot: Das schmerzverzerrte Gesicht von Fabian Schubert, nach der Grätsche von Ulisses Garcia Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Das Gefühl, Erster in der Super League zu sein, kennen die St.Galler. Am 25. Oktober 2020 mussten sie nach der fünften Runde den Thron wieder verlassen, an den Sonnenplatz kamen die Young Boys, natürlich.

In jener Phase konnte Peter Zeidler gut schlafen, doch was heisst das schon bei ihm: gut. In der Nacht auf Montag fand der Trainer des FC St.Gallen jetzt nach dem Sieg gegen YB fast gar keinen Schlaf, weil stets wieder die eine Szene hochkam, die sich ungewollt in sein Gedächtnis und in jenes der 19200 Fans eingebrannt hatte. «Schlaf ist wichtig, man kann ihn dann in der folgenden Nacht wieder aufholen», sagt er gestern am Telefon.

Statt zum Feiern ging es für einen in den OP-Saal

Für Fabian Schubert gibt es nach dem guten Start in die Spielzeit nichts mehr aufzuholen, weil das Schicksal zuschlug, oder genauer: Ulisses Garcia. Nun geht es für Schubert nach der Operation des gebrochenen Schien- und Wadenbeins darum, sich zu erholen, wenigstens war es kein offener Bruch.

Dann, wenn die Krücken nach sechs bis acht Wochen weg sind, die ersten Schritte zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zu schauen, wie in der Reha und bei Belastung die Knochen reagieren, oder ob der eingesetzte Nagel Schmerzen verursacht. Euclides Cabral beispielsweise, in der Vorsaison ein St.Galler, spielte gar mit einer Platte, die seinen einst gebrochenen Mittelfuss zusammenhielt.

Marknagelung: Damit der Knochen biologisch heilt

Das Prozedere bei Schubert nennt sich Marknagelung und ist ein chirurgisches Verfahren zur Versorgung von Brüchen. Wobei durch das Eintreiben eines langen Metallstifts in das Knochenmark der Bruch von innerhalb versorgt wird, was eine biologische Knochenheilung ermöglicht. Zeidler hatte mit seinem Offensivspieler SMS-Kontakt, anrufen mochte und konnte er ihn noch nicht. Der Trainer sagt, Schubert habe positiv zurückgeschrieben und fast schon wieder Spässchen gemacht. Dass er es schaffe, stand in der Nachricht, und:

«Ich kann jetzt der Mannschaft leider für eine Weile nur von der Tribüne aus helfen. Es wird schon wieder.»

Schubert selbst postete aus dem Krankenhaus ein Bild via soziale Medien mit dick einbandagiertem rechten Unterschenkel und einem etwas gequälten Lächeln im Gesicht. Er bedankte sich für die grosse Anteilnahme wie die vielen Genesungswünsche und schrieb: «Wir sind mehr als ein Verein.»

Von Null zum Publikumsliebling

Tatsächlich war die Geschichte von Fabian Schubert im FC St.Gallen nicht eine von vielen. Der Österreicher kam im vergangenen Sommer mit Vorschusslorbeeren vom FC Blau-Weiss Linz zu den Ostschweizern, weil er die Empfehlung von 57 Toren in 60 Pflichtspielen in der zweithöchsten Liga vorzuweisen hatte.

Die St. Gallen Spieler jubeln am Samstag nach dem Tor zum 1:0 mit dem Trikot von Fabian Schubert. Bild: Claudio De Capitani / freshfocus

Wenngleich es sportlich nicht lief, wurde er zum Publikumsliebling. Weil sich Schubert immer voll reinhängt und mit allem identifiziert, was der FC St.Gallen tut und wofür der Klub steht. Mit der Region, den Zuschauerinnen und Zuschauern und der Stadt, mit dem Spielstil, den Teamkollegen und dem Staff. «Er ist eine Identifikationsfigur des FC St.Gallen», sagt auch Zeidler.

Gewiss gab Schubert sein ureigener Schmäh eine Sympathienote, köstlich der Satz beim Testspiel in Stuttgart: «Des iss mir zu hoass hier.» Mit seiner Art schaffte es der 28-jährige Österreicher, sich in dieser Saison ins Team zu kämpfen, Stammspieler und bis anhin bester Ligatorschütze mit drei Treffern zu sein. Auch Lukas Görtler ist voll des Lobes:

«Schubi hatte eine schwere Zeit. Er ist der mannschaftsdienstlichste Spieler, mit dem ich jemals zusammengespielt habe.»

Umso bitterer ist nun der Ausfall, der mindestens ein halbes Jahr dauern wird, wohl eher länger. Leonhard Münst brach sich im Januar den Knöchel, noch immer ist er nicht der Alte und voll einsetzbar in der ersten Mannschaft.

Peter Zeidler, Trainer des FC St. Gallen. Bild: Reto Martin

Zeidler sagt, er glaube fest daran, dass Schubert zurückkomme. «Ich habe mit ihm voll in dieser Saison geplant. Er war in Form. Aber es muss weitergehen.» So muss der Trainer sich für den Moment Gedanken machen, wie er den Offensivspieler ersetzt. Schubert interpretierte in der Raute den vordersten Mann eher als zurückhängenden, klassischen Mittelstürmer. Einen solchen gibt es im Kader nicht mehr.

Es ist gut möglich, dass Chadrac Akolo oder Jérémy Guillemenot die Position einnehmen, sie aber anders ausfüllen. Auch Basil Stillhart wäre denkbar, aber er spielt derzeit einen starken Part in der Innenverteidigung. Isaac Schmidt wiederum braucht die Seitenlinie neben sich. Und Emmanuel Latte Lath, der in der vergangenen Woche noch an einer leichten Hirnerschütterung litt? Oder Randy Schneider? Item. Einen neuen Spieler wollen die St.Galler jedenfalls nicht holen, das wäre ohnehin nur bei einem arbeitslosen oder einem U21-Akteur möglich.

Der FC St.Gallen zeigt sich derzeit von der besten Seite

Ob all dem Ungemach mit Schubert ging beinahe vergessen, wie formidabel in der Momentaufnahme der FC St.Gallen auftritt. Er ist über das ganze Jahr 2022 mit sieben Punkten Vorsprung vor den Young Boys die klar stärkste Mannschaft und aktueller Leader der Super League; was man hat auf dem Konto, das hat man.

Im Vergleich zur Vorsaison haben die Ostschweizer nach sieben Auftritten nur einen Punkt weniger als damals zur Winterpause nach deren 18. Präsident Matthias Hüppi ist gar davon überzeugt, dass viele Spieler eins zu eins ersetzbar sind, weil das Kader breiter, ausgeglichen und die Achse geblieben ist; dieser Tatbeweis fehlt noch. Weiterhin spielen die St.Galler ein starkes Pressing und Gegenpressing, wie die Tore gegen YB bewiesen.

Die Euphorie des Publikums hilft der Mannschaft

Im Klub herrscht Ruhe, das hilft allen, insbesondere den Spielern. Und es ist bemerkenswert, dass mit Zeidler und Servettes Alain Geiger auf dem dritten Platz just jene Trainer mit ihren Teams vorne stehen, die am längsten im Amt sind.

Auch FCSG-Praesident Matthias Hueppi hatte beim Spitzenspiel zu jubeln. Bild: Claudio De Capitani / freshfocus

Kurzum: Der FC St.Gallen konnte den Schub der vergangenen Rückrunde konservieren und profitiert heute in vielen Punkten, weil er schlicht weiter ist als die Gegner, auch in Sachen Teamgeist. Görtler sagt: «Wir haben keine Egoisten und wissen, was wir als Mannschaft draufhaben können.» Ganz zu schweigen von der Euphorie. Die Zuschauerinnen und Zuschauer setzen bei den St.Gallern Energien frei, und vielleicht tut das nun Schuberts Schicksal ebenfalls. Wer weiss, wohin das führen kann. Doch Hüppi sagt:

«Wir bleiben der Underdog und heben nicht ab.»

Finanziell läuft es ebenfalls gut, die Zeichnung der Aktien hätte kaum zu einem besseren Zeitpunkt kommen können. Bislang hatten die St.Galler 8800 Publikumsaktionäre, wahrscheinlich kommen 4000 neue dazu.

Die Young Boys bekamen den Zustand des FC St.Gallen zu spüren. Zudem will festgehalten sein, dass ihr Verhalten nach dem 1:2 tadellos war und dazu beiträgt, die gewachsene Rivalität, die dem Schweizer Fussball nur recht sein kann, in einem gesunden, emotional schönen, nicht überbordenden Mass zu lassen. Es ist ein schwacher Trost: Aber vielleicht hilft Schuberts Verletzung auch hier. Oder es ist gerade umgekehrt.

