FCSG Cupfinal: weitere Tickets erhältlich

Fussball Die nächste Chance für Espen-Fans: Der FC St.Gallen verkauft rund 900 Tickets an Kasse beim Kybunpark – unbestimmte Menge kommt in freien Verkauf Die Tickets für das Cupfinalspiel des FCSG sind heiss begehrt. Seit Donnerstagmittag ist das Vorverkaufsrecht für Fans mit Saisonabo abgelaufen. Nun werden 900 Stück direkt ab Kasse verkauft. Der Rest kommt in den freien Verkauf. 05.05.2022, 19.08 Uhr

Leonidas Stergiou freut sich über den Einzug des FC St.Gallen in den Cupfinal. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Auf Ticketportalen werden die Tickets für das Cupspiel zwischen dem FCSG und dem FC Lugano vom 15. Mai bereits für mehrere hundert Franken gehandelt. Nur erhalten Fans des FCSG eine weitere Chance, an die begehrten Tickets zu gelangen. Wie der Verein auf seiner Website bekannt gibt, kommen ab dem 9. Mai rund 900 weitere Tickets für den Sektor B in den Verkauf. Die Tickets können ab 19 Uhr an der Kasse West beim Kypunpark bezogen werden, wobei ein Ticket 60 Franken kostet.

Eine unbestimmte Menge an Tickets werden zudem online verkauft. Der FCSG schreibt auf seiner Website: «Es werden Tickets in den freien Verkauf kommen. Diese Tickets werden ab nächster Woche online auf ticketmaster.ch erhältlich sein.» Über alles Weitere werde der Schweizerische Fussballverband am Freitag informieren.

Wer dennoch nicht an eines der Tickets kommt, hat immerhin die Chance, den Match beim Public Viewing im Waaghaus in der Stadt St.Gallen mitzuverfolgen. Dort wird das Spektakel auf zwei grossen Leinwänden zu sehen sein.

Freinacht bewilligt

Gewinnt der FCSG den Cupfinal, bewilligt der St.Galler Stadtrat eine gastgewerbliche Freinacht für die Innenbereiche von Lokalen in St.Gallen, wie er diese Woche bekannt gab. «Sollte der FC St.Gallen den Schweizer Cupfinal gewinnen, wäre die Begeisterung in der Stadt St.Gallen grenzenlos», schrieb der Stadtrat in einer Mitteilung. Es sei davon auszugehen, dass auf den Strassen und in den Gastwirtschaftslokalen ausgelassen gefeiert werden würde. Daher wäre im Falle eines Sieges eine gastgewerbliche Freinacht durch den Stadtrat bewilligt.

Diese gastgewerbliche Bewilligung betreffe ausschliesslich den Innenbereich von Lokalen, hiess es in der Mitteilung weiter. Für die Aussenrestaurationen gelten die regulären beziehungsweise bewilligten Öffnungszeiten. Dies insbesondere auch deshalb, weil die Feier in der Nacht von Sonntag auf Montag stattfinden würde. (red)