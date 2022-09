FCSG gegen YB: Die Geschichte einer grossen Rivalität

Fussball Die grosse Rivalität: Wie immer mehr Feuer in die Affiche zwischen dem FC St.Gallen und YB kam Wenn der FC St.Gallen am Sonntag gegen die Young Boys zum Tanz bittet, wird abermals eine emotionale Partie erwartet. Wie kommt’s, dass es derart knistert, wenn diese beiden Mannschaften aufeinander treffen? Ein Blick zurück auf Wortgefechte zwischen den Trainern, wiederholte Elfmeter und den Abgang von Espen-Captain Silvan Hefti nach Bern. Christian Brägger Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Die Young Boys. Früher ein Gegner von vielen für den FC St.Gallen, die Begegnungen national allenfalls versehen mit der Etikette: manchmal aufmuckender Osten gegen erfolglosen Klub aus Bundesbern. Geliebt wurden hier in der Randregion andere «Fehden», wie das Usus ist im Fussball, wenn man sich als Kleiner über 90 Minuten mit dem Grössten messen kann. Mit dem FC Basel, Serienmeister, davor mit den Grasshoppers, Rekordmeister. Dann kam im Sommer 2018 Peter Zeidler als Trainer zum FC St.Gallen. Und mit ihm das Feuer.

Barnettas Abschiedsshow

YB hatte sich verändert, seine jahrzehntelange Irrfahrt und sein «Veryoungboysen» soeben beendet. War jetzt Meister und Topklub, schien entrückt. In der dritten Begegnung der Saison 2018/19 setzte es für Zeidler in der hektischen Schlussphase die rote Karte wegen Meckerns und die nächste Niederlage ab. Doch dieses 2:3 war anders, bis zur 80.Minute hatte der mutige Gast beim souveränen Leader geführt. Keine Rede mehr von einem «Klassenunterschied».

Im letzten Aufeinandertreffen 2018/19 zwei Runden vor Schluss dann der erste Sieg und eine Barnetta-Show bei seinem letzten Heimauftritt: 4:1. Mit dem Makel, dass YB gedanklich und körperlich wohl noch im Ibiza-Modus seines meisterlichen Kurztrips war. Wovon Zeidler allerdings nichts hören wollte. Er wusste nun, was er längst gespürt hatte – YB ist zu schlagen.

Die Balljagd mehr und mehr verinnerlicht

In der Saison 2019/20 verinnerlichte der FC St.Gallen mehr und mehr Zeidlers Balljagd-Fussball, in der vierten Runde reichte es beim 2:3 im Kybunpark nur knapp nicht. Es fehlte, was YB besass: Effizienz. Die Partie bot Unterhaltungswert, Zeidler sagte:

«Wer es schafft, gegen YB so viele Chancen he­rauszuspielen, kann einmal ein richtig gutes Team werden.»

Richtig gut waren die St.Galler dann im November und auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze. Weil sie nach ihrem Ausgleich zum 3:3 weiter voll auf Sieg spielten, ging eine atemberaubende Partie 3:4 verloren. In Bern. Beim Leader. Kritiker monierten: «Das ist Harakiri!» Und Zeidler sagte: «Wir können gar nicht anders.»

Jener Auftritt steht wohl am Ursprung der aufkeimenden Rivalität und Ostschweizer Hoffnungen, dem neuen Grossen das Bein zu stellen. Plötzlich war das Gefühl präsent, auf Augenhöhe sein zu können. Es gab ein offensives Pressing, mit dem sogar die Young Boys Mühe hatten. Mit Zeidler einen Trainer, der unerschrocken blieb, frech auftrat. Und sein Pendant Gerardo Seoane (heraus-)forderte.

Das legendäre 3:3 vor der Corona-Zwangspause

Die Tage zogen ins Land, mit ihnen Corona. Noch einmal sollte am 23.Februar 2020 alles Explosive der letzten Begegnungen getoppt werden. Das 3:3 bei voller Hütte und Powerfussball pur wurde zur Partie fürs Geschichtsbuch des FC St.Gallen, des Schweizer Fussballs gar. Weil in der hektischen Schlussphase auch wegen strittiger, letztlich richtiger Schiedsrichterentscheidungen die Systeme kollabierten. Und die Spieler auf dem Platz wie die Fans auf den Rängen ihren Emotionen freien Lauf liessen. Später sagte Zeidler: «Wir wollten zeigen, dass wir den Bernern nicht nur nähergekommen, sondern ebenbürtig sind. Das ist gelungen.»

Heisse Diskussionen: Schiedsrichter Alain Bieri beim 3:3 der Espen gegen YB im Februar 2020. Bild: Urs Bucher

Das ganze Land bewegte das Ende jenes Rendezvous. In Zeitungen oder Podcasts gab es für den FC St.Gallen Applaus für das mitreissende Spiel wie Kritik zu seinem Verhalten, er blieb Tabellenführer und träumte vom dritten Meistertitel. Es wurde Platz zwei. Nach dem 1:3 bei den Bernern im letzten Saisonspiel stand der Vizemeister nicht Spalier, was den neuerlichen Titelträger erzürnte. Dann wechselte auch noch das Eigengewächs Silvan Hefti dahin, ausgerechnet; der Transfer stiess bei der St.Galler Klubführung auf grosses Unverständnis.

Wechselte zu YB: Silvan Hefti (links), hier im Duell mit Isaac Schmidt. Bild: Keystone

Zeidler vs. Seoane

Im dritten Zeidler-Jahr schaukelte sich die Affiche weiter hoch, beim emotionalen 2:2 vor leeren Rängen kam es im März 2021 zum Déjà-vu. Weil ein von Lawrence Ati Zigi gehaltener Penalty erneut wiederholt werden musste. Es folgte der legendäre Auftritt Seoanes an der Pressekonferenz, bei der er von seinem Zettel trocken diese Sätze vorlas: «Die Partie hat Erinnerungen an den 23.2.2020, 3:3, tolles Spiel, es hatte aber keinen Einfluss, wie die Saison ausgegangen ist. YB am Schluss mit acht Punkten Vorsprung Meister. Dieses Jahr ist es ein 2:2, wir haben 22 Punkte Vorsprung vor dem Mitkonkurrenten zum heutigen Tag. Ich ziehe ein positives Fazit, alle Schiedsrichterentscheide waren richtig.»

Zeidler konterte sofort: «Ich weiss nicht, ob es unsere Aufgabe ist, über berechtigte oder unberechtigte Entscheide zu reden. Es gilt für alle alles in Ruhe zu analysieren, dann kommt man sehr weit. Gratulation an YB für den letzten Meistertitel mit acht Punkten Vorsprung, ich glaube aber nicht, dass das heute noch ein Thema sein muss.»

Zwei wie Feuer und Wasser: Peter Zeidler (links) und Gerardo Seoane. Bild: Freshfocus

Daraufhin fragte diese Zeitung, was zwischen den Teams los ist. Aus Berner Kreisen war zu hören, dass Zeidler nicht der beliebteste St.Galler sei. Seine emotionale Art des Coachings käme schlecht an. Die Antwort lieferte der FC St.Gallen auf dem Platz, als er einen Monat später YB im Cup-Achtelfinal mit 4:1 aus dem Stadion fegte. Aus der Berner Traum des Doubles. Dieser Stachel sass tief.

Zeidler und Wagner sind ebenfalls keine Freunde

In der Vorsaison hiess der Berner Coach David Wagner. Das Gefühl wurde man nie los: Wagner und Zeidler mögen sich nicht besonders. Erneut endete ein aufwühlendes Aufeinandertreffen 3:3, nach 3:0-Vorsprung für YB. Was geschieht diesen Sonntag?

Die Geschichte zwischen den Teams ist jene einer beidseitig gewachsenen Rivalität. Das verdient Lob wie Respekt für den FC St.Gallen. Weil man sich stets vergegenwärtigen muss, woher er kommt. Welche Finanzwucht YB hat. Und jetzt ist sogar der Kybunpark, in dem die Fans am Spieltag FCSG-Aktien zeichnen können, zu klein.

