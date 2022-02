Julian von Moos ist zurück in der St.Galler Kinderstube

Fussball Der verlorene Sohn Julian von Moos – als Grosser zurück in der St.Galler Kinderstube Eine prächtige Karriere war Julian von Moos, 20-jähriger Neuzugang des FC St.Gallen, vorgezeichnet. Wie so oft sollte es anders kommen. Auch musste er private Schicksalsschläge verarbeiten. Christian Brägger Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Julian von Moos bestritt 20 Pflichtspiele für den FC Basel und erzielte dabei ein Tor. Bild: Michel Canonica

Es war einmal ein kleiner Junge. Er war sportlich begabt, vor allem konnte er gut Fussball spielen, besser als andere. Er trug grünweiss. Bald einmal war er nicht mehr ganz glücklich in der Heimat und suchte sein Heil in der Fremde, bei blauweissen und rotblauen Geschöpfen, die ihn bezirzt hatten. Es folgten Irrungen und Wirrungen, ehe der inzwischen gross gewordene Junge erkannte, dass es zu Hause vielleicht doch am schönsten ist. Der Junge hiess: Julian von Moos. Das ist seine Geschichte, die mehr hergibt als der nüchterne Eintrag über den Fussballer in einer Enzyklopädie wie Wikipedia, von dem Julian von Moos selbst keine Kenntnis hat und der ihn an diesem frühen Donnerstagabend im Kybunpark verlegen macht.

Es ist eine Geschichte mit einem guten Ende, zumindest zwischenzeitlich, weil niemand die Zukunft voraussagen kann. Und natürlich interessieren darin die Irrungen und Wirrungen – wie es zum ersten Auftritt mit dem FC St.Gallen gegen Lausanne kam, dem am Sonntag gegen die Young Boys ein zweiter folgen soll. Erstmals vor eigenem Publikum. Von Moos sagt:

«Das wird riesig. YB, all die tollen Fans hinter uns, das macht einen schon nervös.»

Von Moos vermisst im FC St.Gallen die Durchlässigkeit

Julian von Moos galt schon sehr früh als Talent, als grosses gar. Eine prächtige Karriere war vorgezeichnet, wobei, was heisst schon prächtig. In der Super League für den FC St.Gallen, wo der Bub nach den Jahren beim FC Romanshorn ab dem zwölften Lebensjahr spielte und bald dem Future Champs Ostschweiz angehörte, sah man das Eigengewächs dereinst spielen. Es sollte anders kommen, weil von Moos keine Durchlässigkeit in die erste Mannschaft sah; Hefti, diesbezüglich der Vorreiter, Stergiou, Fazliji, sie wurden spätere Exempel.

Julian von Moos. Bild: Michel Canonica

Der Thurgauer erlag also im Alter von 15 Jahren dem Werben der Grasshoppers. Die Zürcher waren bei den Junioren damals das Mass der Dinge, sie brachten viele eigene ins Fanionteam. Es war für den Offensivspieler ein grosser Schritt und eine gute Zeit, erstmals weg von zu Hause, vom Bodensee, und doch noch so nah.

Als der FC Basel im Sommer 2018 anklopfte, ging von Moos für ungefähr 1,4 Millionen Franken dahin. Am Rheinknie wurde es herausfordernd. Er war erstmals allein in einer Wohnung, die Stadt fremd, die Konkurrenz riesig. Von Moos erhielt kaum Einsatzzeit, das Selbstvertrauen war am Boden. Die halbjährige Leihe im Winter 2019/20 zu Wil, zu Trainer Ciriaco Sforza, sie brachte neue Zuversicht.

Mit Sforza wird es besser

Als Sforza zu Basel kam, war dort etwas zeitversetzt auch von Moos der ersten Mannschaft näher. Als Sforza gehen musste, wurde es auch für von Moos ungleich komplizierter, immerhin machte er in dieser Zeit die kaufmännische Lehre an der United School of Sports fertig; dabei ist es weiter sein Traum, irgendwann zu studieren und als Architekt zu arbeiten. Sollte es mit dem Fussball nicht sein.

Im vergangenen Sommer kam dann die Leihe zu Vitesse Arnheim gerade recht, hier reüssierte von Moos nur bei der holländischen Freundin, nicht auf dem Rasen – andere wurden vorgezogen. Abermals wurde es mental herausfordernd:

«Ich hatte viele einsame Momente. Und wenn du nicht spielst, musst du einen anderen Weg suchen.»

Beim Besitzerklub Basel fühlte er sich schlicht unwohl. Auch fehlte dem Familienmenschen die Nestwärme. Da kam das neuerliche Werben der Ostschweizer gelegen und der FC Basel entgegen.

Es gab keine Erwartungen, keinen Druck

Nun hat der FC St.Gallen also einen Nachwuchsinternationalen, den der «Guardian» weltweit bei den 17-Jährigen einst in den Top 60 sah. Von Moos hatte sich 2018 über jene Listung gefreut, jetzt sagt er: «Es war aber nie so, dass es deswegen Erwartungen gab. Bei mir nicht, auch wenn ich mich oft sehr unter Druck setze. Und von meinen Eltern sowieso nicht. Sie hatten so wenig mit Fussball zu tun wie ich mit Pferden.»

Nun also der FC St.Gallen, nachdem von Moos fünf Jahre weg gewesen ist. Wieder daheim in Salmsach im Kinderzimmer, jetzt aber im kleinsten, weil die beiden Brüder Lorin und Fabrice, sechs und zehn Jahre alt, die grösseren besetzen. Wieder bei der geliebten Mutter, die sein organisiertes Chaos aufräumt, was ihn darauf die Dinge nicht mehr finden lässt. Von Moos sagt, er sei früher so chaotisch gewesen, dass seine Fussballtasche einst auf einer Zugreise das Umsteigen in Frauenfeld verpasste und bis nach Konstanz fuhr.

Im Training mit Assistenztrainer Boro Kuzmanovic. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Nun also der FC St.Gallen, der seinem Spiel entgegenkommt. Von Moos braucht den rechten Fuss zwar nur zum Stehen, doch er ist schnell, mag das Pressing, lebt von der Dynamik und dem Unruheschaffen beim Gegner, indem er sich zwischen den Linien bewegt. Auch sein Trainer Peter Zeidler sagt:

«Julian ist ausserordentlich, was Einstellung, Integrationsfähigkeit und Effizienz angeht. Noch fehlte der Durchbruch. Wir wollen alles dafür tun, dass er jetzt durchstartet.»

Als erstes richtiges Essen ein Döner

Von Moos ist kein Fantast, die Wechsel zu GC oder Basel waren einem Realitätssinn geschuldet. Und: Für einen 20-Jährigen wirkt er erstaunlich reif. Was Wunder. Man sagt so leicht, dass das Leben den Menschen prägt, von Moos hat es tatsächlich viel gelehrt und einen innigen katholischen Glauben gegeben. Einst verlor er nach dem Herausschneiden der chronisch entzündeten Mandeln zehn Kilogramm – er brauchte Monate, bis er wieder der Alte war. Und als er endlich keine pürierte Pasta mehr essen musste, gönnte er sich zuerst einen Döner.

Und dann gab es da natürlich die Geschichte mit seinem leiblichen Vater, einem Brasilianer. Dieser hatte die Familie früh verlassen, der kleine Julian war da noch ein Baby und die Mutter nicht einmal 20 Jahre alt, und später musste der Vater wegen Kriminalität und Drogen raus aus der Schweiz, lebte fortan in der brasilianischen Heimat. Kontakt gab es kaum. Von Moos dachte immer, er werde alles irgendwann aufarbeiten.

Die Enttäuschung über den leiblichen Vater

«Ich war enttäuscht von meinem Vater. Das Interesse war nie da an mir. Es gab so viele Fragen.» Eine Eile sah er nicht, die Zeit nie reif, dafür ist ja auch die fast 20-jährige Beziehung zu perfekt zu seinem Stiefvater, der ihn adoptierte. Ihn wünschte er sich immer als leiblichen Papi. Und heute, wo von Moos womöglich bereit wäre für die Begegnung mit dem Vater in Südamerika, wurde diese Möglichkeit bereits vor Jahren genommen: Der Vater war in Brasilien auf offener Strasse erschossen worden. Julian Von Moos sagt:

«Der Mensch hat im Leben immer zwei Möglichkeiten – aufstehen oder liegen bleiben.»

Er hat sich entschieden aufzustehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen