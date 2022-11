Der FCSG gewinnt zu Hause gegen GC - der Liveticker zum Nachlesen

Fussball Der langersehnte Sieg gelingt: Die Espen schlagen GC vor heimischen Publikum mit 2:1 Nach sieben sieglosen Meisterschaftsspielen in Folge erkämpft sich der FC St.Gallen im Heimspiel gegen GC drei Punkte. Über eine misslungene Startphase, sehenswerte Fanchoreografien und eine nervenaufreibende Nachspielzeit. Der Liveticker zum Nachlesen. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren Aktualisiert 05.11.2022, 20.53 Uhr

Mit dem Schlusspfiff kommt die Freude hoch: Goalie Lawrence Ati Zigi nach dem Spiel gegen GC. Bild: Christian Merz / Keystone

Der FC St.Gallen hat es geschafft. Er hat gezittert, phasenweise gewankt, aber er hat es geschafft. Der erste Sieg seit sieben Meisterschaftsspielen ist Tatsache. Doch ganz ohne bitteren Nachgeschmack geht es eben doch nicht.

Was muss der FC St.Gallen in der Startviertelstunde leiden. Unbeeindruckt vom üblichen Offensivpressing der Espen setzen die Grasshoppers zum Konter an. Immer und immer wieder. Die St.Galler haben Glück und einen schier unüberwindbaren Schlussmann. Die Zeidler-Elf übersteht die blauweisse Vorstosswelle vor allem dank Lawrence Ati Zigi.

Dann wird's bitter für die Zürcher: In der 20. Minute gelingt den Espen aus heiterem Himmel der Führungstreffer. Die GC-Welt steht Kopf, die Gäste sind in der Folge sichtlich geschockt. Plötzlich macht der FC St.Gallen das Spiel. Und GC schaut zu.

St.Gallen wird für seine Moral belohnt

Die Zürcher haben die Pause gebraucht. Im zweiten Durchgang sind sie wieder ganz die Alten: organisiert, schnell, gefährlich. Die Espen sind in Gedanken noch bei Zeidlers Halbzeitansprache, als der Ausgleichstreffer fällt. Nach einem Eckball verteidigt die St.Galler Defensive an der Strafraumgrenze nachlässig, Christián Herc kommt ungedeckt zum Abschluss und verwandelt.

Grünweiss lässt den Kopf nicht hängen, bleibt engagiert und angriffslustig. Die Moral wird belohnt. In der 55. Minuten ziehen die Espen einen mustergültigen Konter auf. Jérémy Guillemenot und Basil Stillhart spielen sich in eine Überzahlsituation. Der Neuner legt uneigennützig für seinen Kollegen auf, Stillhart verwandelt sicher. Erneute Führung: 2:1.

Eine Zeit lang wirkt es, als hätten die Hausherren das Spielgeschehen vollkommen im Griff. GC steht zeitweise tief und lässt die St.Galler gewähren. Als die Schlussviertelstunde anbricht, dreht der Wind. Die Zürcher werfen alles nach vorne, stürmen mit Mann und Maus. Hier ein Abschluss, dort ein gefährlicher Vorstoss. Glücklicherweise ist Zigi auch in diesem Spiel wieder der Anker, der das grünweisse Schiff bis zuletzt vor dem Kentern bewahrt.

