Fussball Der FCSG im Cupfinal: Letztes Mal interessierte mich das nicht die Bohne ‒ dieses Mal doch ein wenig Am Sonntag ist wieder Cupfinal. Diesmal treten die Espen gegen Lugano an. Die ganze Ostschweiz hofft auf einen Sieg. Warum auch ich das Spiel dieses Jahr mitverfolgen werde ‒ am Rande zumindest. Natascha Arsić 14.05.2022, 05.00 Uhr

Ob die Espen den Pokal dieses Jahr nach Hause bringen? Bild: Raphael Rohner (24. Mai 2021)

Der FC St.Gallen steht im Cupfinal – «schon» wieder. Letztes Jahr wurde der Einzug als «Wunder» und «grosser Moment» bezeichnet, es war die erste Qualifikation für den Cupfinal nach 23 Jahren. Auch wenn es in den Augen einer Nicht-Fussballexpertin (also mir) dieses Mal deshalb weniger speziell scheint, lassen sich die Espen-Fans ihre Begeisterung nicht nehmen.

So stand ein Fan aus Herisau am Montag bereits um 3 Uhr nachts (!) vor der Kasse beim Kybunpark, um auch ja ein Ticket für den Match zu ergattern – der Verkauf ging notabene erst um 19 Uhr los. Weshalb sich das jemand freiwillig antut, kann ich nicht nachfühlen.

Ich durfte mich an dieser Stelle bereits letztes Jahr darüber auslassen, weshalb mich ein Einzug des FCSG ins Cupfinal nicht die Bohne interessierte. Das wäre dieses Jahr wohl nicht anders, wäre da nicht eine Diskussion mit meinem Vorgesetzten während der Arbeit entstanden.

Unterhaltung während des Abstimmungssonntags

Es ging dabei natürlich um die Goaliefrage. Diese wurde in Fankreisen kontrovers diskutiert nach Peter Zeidlers Entscheid, auch im Final nicht auf Lawrence Ati Zigi, sondern auf Lukas Watkowiak zu setzen. Wir sprachen lange über den Druck, der auf Goalie «Nummer zwei» in einem solch entscheidenden Spiel nun wohl lasten würde. Die riesige Erwartung, dass Watkowiak die Bälle auch wirklich hält, sodass der Traum vom Cupsieg nach 53 Jahren endlich in Erfüllung geht.

Und so sagte ich: «Jetzt interessiert es sogar mich, wie Lukas Watkowiak am Sonntag auftreten und wie die Partie ausgehen wird!» Zugegeben, vom Wohnzimmer aus würde ich den Match nicht verfolgen. Doch da ich am Sonntag arbeiten muss – schliesslich ist nebst Cup-Final auch Abstimmungssonntag – werde ich die Berichterstattung auf tagblatt.ch gleich mit im Auge behalten. Ich tippe (natürlich) auf einen grünweissen Sieg.