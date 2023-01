FCSG: Von einem Weckruf und der Suche nach einem Stürmer

Fussball Der FCSG eine Woche vor dem Heimspiel gegen Basel: Von einem Weckruf, fehlender Frische und der Suche nach einem Stürmer Im letzten Testspiel vor Wiederaufnahme der Meisterschaft haben sich die Ostschweizer gegen Altach schwergetan. Auf der Suche nach Gründen mit Peter Zeidler sowie Basil Stillhart, woher ein neuer Stürmer kommen könnte und wer für den abgewanderten Daouda Guindo und den verletzten Patrick Sutter am Sonntag gegen Basel wohl spielen wird. Patricia Loher Jetzt kommentieren 16.01.2023, 05.00 Uhr

Wie hier für Noha Ndombasi gab es für den FC St.Gallen gegen den SCR Altach im letzten Testspiel der Wintervorbereitung eine Bauchlandung. Bild: Manuel Nagel

Der FC St.Gallen beendet die Testspielserie so, wie er sie begonnen hat: mit einer Niederlage.

Zwischen dem 1:4 bei Union Berlin noch im alten Jahr und dem 0:1 gegen Altach vom Sonntag wirkten die St.Galler im Trainingslager in Spanien sowohl beim 2:2 gegen Bremen als auch beim 1:0 gegen Paderborn vielversprechend solid. Jedenfalls kamen sie ohne grössere Durchhänger über die Runden.

Fehlte die Frische?

Im letzten Testspiel vor Wiederaufnahme der Meisterschaft konnten sie sich aber nicht weiter steigern, im Gegenteil: Vor allem in der ersten Halbzeit gegen Altach war die Leistung ungenügend.

Im Hintergrund beobachtet Altachs Trainer Miroslav Klose, der immer noch WM-Rekordtorschütze ist, wie sich Jérémy Guillemenot gegen einen seiner Spieler durchzusetzen versucht. Bild: Manuel Nagel

Der Zehnte der österreichischen Bundesliga hebelte die Ostschweizer Abwehr mit seinem schnellen Umschaltspiel immer wieder aus. St.Gallen, das in der Startphase noch einen Lattenschuss durch Jérémy Guillemenot zu verzeichnen hatte, kam meistens einen Schritt zu spät.

Die Chancen für die Einheimischen während 90 Minuten waren an einer Hand abzuzählen.

Für Altach beginnt die Meisterschaft später

Möglich scheint, dass die Umstände an diesem garstigen Nachmittag eher für Altach denn für St.Gallen sprachen: Während die Mannschaft von Miroslav Klose die Vorbereitung erst vergangenen Donnerstag aufgenommen hat und drei Wochen später in die Meisterschaft steigt als die Ostschweizer, sind die St.Galler am Donnerstag bereits aus dem Trainingslager zurückgekehrt und haben doch deutlich mehr intensive Einheiten in den Beinen als der Gegner.

Trotz garstiger Bedingungen bei Nieselregen und zeitweise leichtem Schneefall wollen rund 2500 Fans den FC St.Gallen im letzten Testspiel der Wintervorbereitung sehen. Bild: Manuel Nagel

St.Gallens Trainer Peter Zeidler sagte jedoch, dass dies nur ein Teil der Erklärung sei für den mässigen Auftritt gegen dominierende Vorarlberger. «Es hätte taktische Mittel gegeben, sie nicht so spielen zu lassen.» Er sei sich jedoch sicher, dass seine Mannschaft in einer Woche zu Hause gegen den FC Basel anders auftreten werde.

Stillhart und Schmidt wohl gesetzt

Man habe dem Gegner zu viel Platz zugestanden, sagte Basil Stillhart. «Wir machten es Altach zu einfach. Doch wir wissen, dass wir es besser können.» Allerdings gestand der 28-jährige Thurgauer auch, dass die Frische «doch ein bisschen gefehlt hat».

Basil Stillhart dürfte auf der rechten Seite gesetzt sein. Bild: Manuel Nagel

Der polyvalent einsetzbare Stillhart, der am Sonntag eine solide Partie ablieferte, dürfte in einer Woche erneut als rechter Aussenverteidiger auflaufen, nachdem sich Patrick Sutter noch vor dem Trainingslager einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen hat.

Kommt ein Stürmer aus Frankreich?

Ebenfalls intern schliessen dürfte Zeidler die Lücke, die Daouda Guindo hinterlassen hat. Gegen Altach gehörte jedenfalls Isaac Schmidt als linker Verteidiger der Startformation an.

Isaac Schmidt spielte gegen Altach als Linksverteidiger. Bild: Manuel Nagel

Der 23-Jährige machte seine Sache gut, aber seine starken Läufe in den Strafraum sind natürlich weniger geworden. Noch nicht entschärft hat sich die Lage im Angriff. Julian von Moos konnte auch gegen Altach nicht spielen, weil er weiterhin Schmerzen im Oberschenkel verspürt. Und seit Freitag ist klar, dass Emmanuel Latte Lath mit Adduktorenproblemen einige Wochen ausfällt.

Sportchef Alain Sutter hat bereits vergangene Woche angetönt, dass St.Gallen im Sturm möglicherweise nochmals aktiv wird. Vor einigen Tagen schrieb «L’Equipe», dass der Klub Bradley Barcola von Lyon ausleihen möchte. Zudem weiss die französische Sportzeitung auch vom St.Galler Interesse an Monacos Willem Geubbels. Allerdings soll der belgische Verein Charleroi beim 21-jährigen Franzosen in der Pole-Position sein.

