Im Live-Ticker: Der FCSG bei Yverdon im Cup

Zusammenfassung Der FC St.Gallen zwingt Yverdon mit 2:0 in die Knie – und zieht in den Cupfinal ein! Das war eine Achterbahnfahrt der Sonderklasse. Die Espen starten verhalten in die erste Halbzeit, zu clever und abgebrüht spielt das Heimteam aus Yverdon auf. Nach der Halbzeit-Ansprache von Peter Zeidler kann der FC St.Gallen den Knopf lösen. Guillemenot verwertet nach einer Duah-Hereingabe zum 1:0, Quintillà setzt mit seinem Freistosstreffer nur wenige Minuten später noch einen drauf. Linus Hämmerli/Yverdon Aktualisiert 21.04.2022, 21.48 Uhr

Es ist vollbracht: Der FC St.Gallen steht im Cupfinal und wird seiner Favoritenrolle gerecht. Doch so Favoriten-like ist der Start der Espen nicht. Yverdon stellt die Räume clever zu und schenkt der Zeidler-Elf rein gar nichts. Auch hält Yverdon Schlussmann Kevin Martin die Schotten dicht und pariert Bälle, bei welchen er wohl an normalen Spieltagen hinter sich greifen müsste. Ende der ersten Halbzeit drehen Görtler und Co. auf, ein vielversprechendes Zeichen für die kommende Halbzeit.

Doch auch der Start in die zweite Halbzeit ist verhalten, ehe die Espen nach 54 Minuten den Knopf definitiv lösen. Duah und von Moos spielen sich auf der Seite schön durch, der anschliessende Ball findet Guillemenot: flach, scharf, präzise. Zuerst lenkt der Espen-Neuner an den Pfosten, bringt diesen dann aber doch noch im Tor unter. Mit dem 1:0 entfacht auch die Stimmung auf den vollen Rängen im Stade Municipal. Die Yverdon-Fans pushen, die FCSG-Anhänger feiern. Und das Feiern nimmt kein Ende. Schlappe sechs Minuten später wird Isaac Schmidt von einem Yverdon-Mann gefällt, Schiedsrichter Fähndrich pfeift Freistoss – und dies am Rande des Sechszehners. Ruiz und Quintillà nehmen Anlauf. Ersterer täuscht den Schuss an, Letzterer haut den Ball mit viel Schmackes links an der Yverdoner Mauer vorbei und macht das verdiente 2:0.

Yverdon will den Anschluss, St.Gallen die vorzeitige Entscheidung

Auch danach pressen die Espen munter weiter. Immer wieder ruft Zeidler seine Elf nach vorne, die frühzeitige Entscheidung soll her. Dass dies nicht dem Gusto des Heimteams entspricht, ist selbstredend. Die Mannschaft rund um Uli Forte versucht mit aller Kraft, den Ball in die St.Galler Gefahrenzone zu bringen – mit Konzept, aber ohne Erfolg. Auch zahlreiche Eckbälle bleiben ungefährlich und werden von Keeper Watkowiak pariert. In den Schlussminuten könnte St.Gallen den Deckel zumachen, doch die Bälle in die Tiefe verspringen oder werden von der Yverdoner Aberreihe noch reichzeitig abgefangen. So bleibt es beim 2:0 und die Espen ziehen in den Cupfinal ein.

Lesen Sie unseren Liveticker zum Finaleinzug des FC St.Gallen nach:

