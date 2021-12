Der FCSG ist die wertvollste Marke der Ostschweiz

Fussball Der FC St.Gallen ist die wertigste Marke der Ostschweiz – warum macht er sportlich nicht mehr daraus? Der FC St.Gallen zieht Jung und Alt, Zehntausende Menschen in seinen Bann – viele von ihnen sind Grünweiss von Kindsbeinen an verfallen. Doch weshalb übt der Klub eine solche Anziehungskraft aus? Eine Annäherung an seinen monetären und ideellen Wert. Christian Brägger Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grünweisse Wand im Kybunpark – die Stimmung im und um den FC St.Gallen ist trotz sportlicher Baisse hervorragend. Bild: Andy Müller/Freshfocus

Jung und Alt. Frau und Mann. Arm und Reich. Am FC St.Gallen kommt nicht vorbei, wer sich im Osten der Schweiz bewegt. Dort touchiert er irgendwann im Leben. Dann war’s das vielleicht. Oder auch nicht, und der Klub nimmt gefangen, womöglich schon von Kindsbeinen an, zieht rein, lässt nicht mehr los. Als wäre er eine Religion, als wäre da etwas Sektiererisches. Die Währung: Grünweiss. Der gemeinsame Nenner: der Fussball, verbunden mit der Prämisse, wir, die Kleinen, gegen die Grossen. Eine Art Gallier gegen die Römer aus Basel, Bern und Zürich.

Es war im November, die jährlich stattfindende Generalversammlung der Publikumsaktionäre des FC St.Gallen. Nicht ganz 8000 gibt es davon, etwa 700 waren vor Ort in der Olma-Halle. Was geboten wurde, war einzigartig. Als wäre ein grünweisser Schnellzug unterwegs, und ein jeder versucht, aufzuspringen oder zumindest den Bratwurst-Fahrtwind zu spüren. Die präsentierten Finanzen? Gut. Die Zukunft? Hart, aber nicht unlösbar. Das Motto? Gemeinsam schaffen wir das, und eben auch: wir gegen den Rest.

Präsident Matthias Hüppi an der Generalversammlung Mitte November auf dem Olma-Areal. Bild: Michel Canonica

Was ist der FC St.Gallen für eine Marke, die eine solche Bewegung auslöst? Und was ist sie eigentlich wert?

Markenwert dürfte im einstelligen Millionenbereich liegen

Das Marktforschungsinstitut «Brand Finance» schätzt den Vereinswert von Real Madrid mit 1,3 Milliarden Euro weltweit am höchsten ein. Dabei spielen Ligazugehörigkeit, Merchandising-, Spieltags- oder TV-Einnahmen eine Rolle, auch der Fan an sich sowie die Vergangenheit des Klubs zählen. Eine solche Zahl zum FC St.Gallen gibt es nicht, und Dr. Christian Lang, Leiter Sportmanagement an der Universität St.Gallen, sagt:

«Der Schweizer Markt ist begrenzt, es fehlt die internationale Reichweite, die Liga dient der Ausbildung von Spielern. Man müsste sich für eine finanzbasierte Bewertung, neben anderen Faktoren, auf die regionale Reichweite beziehen: Der Markenwert dürfte deshalb in Franken im einstelligen Millionenbereich liegen.»

Doch es gibt auch die ideelle Note, sie ist verhaltenswissenschaftlich geprägt, subjektiv. Dieser Wert entsteht aufgrund einer emotionalen Bindung. Hier sprechen die 10500 auf Rekordniveau abgesetzten Saisonabonnements – ohne das gesicherte Gegenstück, die Partien in Zeiten der Pandemie live vor Ort zu sehen – eine deutliche Sprache. Ebenfalls: sämtliche VIP-Logen verkauft, steigende Businesssitz-Auslastung, zugelegt im Tribünenbranding, beim Verkauf von Fanartikeln sowie bei der Dress-Vermarktung, zudem mit dem Einstieg der Fortimo Business AG frische Millionen in der Event AG. Das alles in dieser gesellschaftlichen Krise.

Matthias Hüppi ist seit Anfang 2018 Präsident des FC St.Gallen. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Als Matthias Hüppi am Donnerstagnachmittag das Telefon abnimmt, steht der Klubpräsident am Trainingsplatz im Gründenmoos und schaut der Übungseinheit des FC St.Gallen zu. Wie geht’s? «Mir kämpfed und kämpfed, mit allem, womer zur Verfüegig hend.» Und nein, zahlenmässig beziffern könne er den Wert des Klubs nicht. «1879, das sagt ja schon alles, das ist so viel Tradition.» Hüppi ist im Element. Aber wann ist er das schon nicht. Der FC St.Gallen bezieht viel Kraft aus seiner Geschichte, die im Jahr 1879 offiziell begann. «Sie ist ein starkes Argument», sagt Lang. Daraus hervorgegangen ist ein Verein, der punktuell über die Ostschweizer Grenzen strahlt, vor allem in Zeiten, wenn wie vor zwei Jahren der sportliche Erfolg da ist. Dann kann es passieren, dass der «Kicker», die Sportfibel der Deutschen, sogar über die grünweissen Gallier berichtet.

Das Gefühl, dem FC St.Gallen nahe zu sein

Für das Ideelle bleibt das Kommerzielle selbstverständlich wichtig, sonst gäbe es keinen Fussball. «Wir sind eine Marke für People’s Business, wir schaffen mit Menschen für Menschen», sagt Hüppi. Mit dem Ziel, dass jene nicht für den Verein arbeitenden Menschen etwas für den FC St.Gallen tun, ihn finanziell unterstützen oder ein Ticket kaufen – wie die 14'300 Fans es am vergangenen Sonntag gegen GC taten; Leader Zürich hatte am Vorabend lediglich 9500. Dabei muss man bedenken: Es wird nichts hergestellt vom FC St.Gallen, kein Baukran oder Rollladen, und er ist nur indirekt eine Kleidermarke.

Ein Mann, er ist Publikumsaktionär, sagt: «Ich fühle mich verbunden mit dem Klub und über meine Aktien als Teil davon. Ich werde auch bei der Kapitalerhöhung mitmachen, damit meine Kinder später ebenfalls etwas davon haben.» Der Mittvierziger steht vielleicht sinnbildlich für die Gedanken eines Grossteils der Region, als Gegenwert erhält man das Gefühl, dem Klub nahe zu sein.

Und so profitiert der FC St.Gallen auch von einem Alleinstellungsmerkmal im Osten der Schweiz. Die Rapperswil-Jona Lakers gehören irgendwie nicht zum Kanton, der HC Thurgau macht das zwar gut wie auch der Handballklub St.Otmar, aber letztlich ist das Trio nicht im Fussball zu Hause, der universellsten Sportart. Der FC Wil spielt eine Liga tiefer und schnödet nicht nur deswegen über sein Dasein im zweiten Glied. Vielleicht müssten sich die Äbtestädter ähnlich positionieren wie ein FC Liefering im Schlepptau Salzburgs, heisst: deutlicher angehängt sein an den FC St.Gallen.

Ivo Forster sieht die erste Mannschaft als «Lokomotive» des Klubs. Bild: PD

Ivo Forster, der CEO der Event AG, sagt: «Der FC St.Gallen ist die wertigste Marke der Ostschweiz.» Für den Verein sprechen seine Attribute: Bodenständigkeit, Ehrlichkeit, Transparenz, Regionalität, Echtheit. Vertrauenswürdigkeit. Das macht ihn für zahlreiche «Partner», wie die sich finanziell engagierenden Leute und Firmen genannt werden, interessant. Es entsteht ein Gefühl von Solidarität. Stützend wirkt überdies die digitale Fanstrategie, in der man schweizweit laut CEO zu den führenden und, trotz des Geburtsjahrs 1879, innovativsten Klubs gehöre mit 10 bis 15 wöchentlichen Videos, eigenem Radio, der Präsenz in den sozialen Medien und personalisierten Newslettern. Forster:

«Die erste Mannschaft bleibt die Lokomotive des Ganzen, je kompetitiver sie ist, desto besser für alle und alles. Für das Publikum, die Sponsoren, das Catering.»

Das alles hat auch Auswirkungen auf die Nachwuchsarbeit, weil Talente nicht mehr verloren gehen sollen wie einst. Also muss die Infrastruktur top und die Durchlässigkeit in die erste Mannschaft gegeben sein, in der derzeit wohl noch nie so viele aus der eigenen Jugend spielen; wenngleich darunter dann und wann die Qualität leidet.

Warum ist nicht ein grösserer sportlicher Erfolg möglich?

Natürlich lauern auch Fallstricke. Der FC St.Gallen muss achtsam umgehen mit seiner Marke, und weil er kein Mäzenatentum, sondern die zwölf Aktionäre – davon zwei Brüderpaare – kennt, denen der Klub theoretisch gehört, wäre der Schulterschluss mit Grosskonzernen manchmal naheliegend. Aber er wäre dem grünweissen Herzen nicht dienlich.

Lang sagt zudem: «Die Spieler sind Botschafter und das Spiegelbild dessen, wofür der Verein stehen soll. Es spielt sogar eine Rolle für die Markenbildung, wie sich die Spielerfrauen auf den sozialen Medien präsentieren.» So gibt es im FC St.Gallen einen internen Kodex, wie der Umgang untereinander und nach aussen zu sein hat. Da passen die roten Karten nicht so recht ins Bild. Immerhin ist im FC St.Gallen das Vereinslabel um Weiten strahlender als die einzelnen Spieler, der Klub ist der Star.

In der Saison 2019/20 stürmte der FC St.Gallen mit begeisterndem Fussball auf Rang zwei. Die Erfolge taten der Marke gut. Bild: Urs Bucher

Schliesslich bleibt die Frage, weshalb der FC St.Gallen sportlich nicht mehr aus seinem Label herauszieht. Warum auf diesem Nährboden nicht grössere Erfolge gedeihen können. Hüppi sagt: «Es gehört zu unserem Plan, zuzulegen. Aber letztlich muss man international spielen, um mehr zu profitieren. Hier ist der Weg schwieriger geworden. Die Super League ist eine Nische. Und wir haben uns in der Nische gut positioniert.» So schaffen es viele Vereine nicht, dass ihre Marke vom sportlichen Erfolg unabhängig ist. St.Pauli dient als Gegenentwurf, und irgendwie tut das auch St.Gallen. Lang sagt: «Die Ostschweizer haben es geschafft, sich stark zu positionieren. Es gibt eine grosse Verbundenheit und Loyalität, unabhängig von sportlichen Meriten.» Es wird also verziehen, wenn es auf dem Rasen gerade nicht so läuft. Vielleicht ist das tatsächlich so. Nur: Zu lange Durststrecken und Miseren haben noch keiner Marke gutgetan.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen