Der FCSG verspielt in Basel eine 2:0-Führung und holt ein Remis

Fussball Der FC St.Gallen dominiert lange – für den Coup reicht es aber nicht: Die Achterbahnfahrt der Gefühle der Espen in Basel Der FC St.Gallen spielt trotz 2:0-Führung 2:2 beim FC Basel. Die Leistung ist 45 Minuten lang spitze, aber nicht über 90. Trotzdem zeigt sich über weite Strecken der Partie: Basel hat Einzelspieler, St.Gallen eine Mannschaft. Renato Schatz/Basel Jetzt kommentieren 03.03.2022, 23.20 Uhr

Ein gewonnener Punkt oder zwei verlorene? Bei den St.Gallern kommt nach dem Schlusspfiff nicht die ganz grosse Freude über das Remis in Basel auf. Bild: Freshfocus (Basel, 3. März 2022)

Üblicherweise begleitet die Spieler beim Aufwärmen laute Pop- oder Housemusik. Nicht selten legen es die Stadion-Dj’s auf einen Tinnitus an. An diesem Donnerstagabend ist das anders. Während sich die beiden Mannschaften einlaufen, hört man nur Pfiffe: jene der Flöten von etwa zwei Dutzend Fasnächtlern, die sich am Spielfeldrand postiert haben und nicht mehr warten können, bis es Montag ist, bis der erste Morgestraich seit drei Jahren stattfindet.

Es wird nicht das letzte Pfeifkonzert an diesem Abend gewesen sein. Vielmehr hallen immer wieder Pfiffe durch den St.-Jakob-Park. Weil die Basler mit dem Schiedsrichter hadern, mit der Leistung ihrer Mannschaft, oder weil St.Gallen mal wieder trifft, zweimal in der ersten Halbzeit, in der 20. und in der 22. Minute. So, als müssten sie noch einmal beweisen, dass 2022 ihr Jahr sein soll.

Tomas Vorlage und Liebe zum Ball

Zuerst, in der 20. Minute, beim allerersten Streich, hat Bastien Toma im Mittelfeld Platz und schickt Kwadwo Duah in die Tiefe. Der scheitert erst an Heinz Lindner im FCB-Tor, doch Jérémy Guillemenot staubt ab. 1:0 für Grünweiss:

Bild: Freshfocus (Basel, 3. März 2022)

Dann, in der 22. Minute, ist Guillemenot über links durch und zwei weitere Sekunden später Assistgeber: Duah drückt seine Hereingabe über die Linie.

St.Galler Jubel nach dem Treffer zum 2:0. Bild: Keystone (Basel, 3. März 2022)

Läck, sind die gut. Vor allem über rechts, über Toma. Der 22-Jährige kann stets angespielt werden. Ob da nun ein Gegenspieler ist oder nicht. Über diese Eigenschaft verfügen nicht viele Fussballer. Man muss den Ball dafür lieben. Und der Ball einen auch. Mut haben, auch das ist wichtig. All das hat Toma, die Liebe zum Ball und den Mut. Ein ums andere Mal behauptet er den Ball auch in schwierigen Situationen. Und in den einfachen? Leitet er ein Tor ein wie beim St.Galler Führungstreffer.

Nach dem Gegentor stehen diese zehn Meter weiter hinten, kontrollieren das Spiel aber weiterhin. Dafür braucht man nicht unbedingt den Ball. Kontrolle heisst auch: zu bestimmen, wohin der Gegner darf, und wohin eben nicht. Und der Gegner des FC St.Gallen darf in der ersten Halbzeit kaum einmal in den Strafraum. Es ist nicht so, dass die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler keine Fehler machen würde.

Dann und wann verlieren sie den Ball, wo sie ihn eigentlich nicht verlieren dürfen: in der Vorwärtsbewegung, tief in der eigenen Hälfte. Doch irgendeiner ist immer da, der den Fehler ausbadet, der zurückeilt und den Ball zurückerobert. Die 43. Minute ist sinnbildlich: Euclides Cabral, der einzige Neue im Vergleich zum 2:0-Heimsieg gegen die Grasshoppers am vergangenen Sonntag, liegt verletzt am Boden, weit in der Hälfte der Basler, die nun den Gegenangriff initiieren. Aber längst ist Mittelfeldspieler Victor Ruiz dort, wo eigentlich Cabral stehen müsste: auf der Position des Rechtsverteidigers.

Duah Klassenbester mit einer 5,5 – eine 3 für Sutter: Das sind unsere Spielernoten für die FCSG-Akteure nach dem 2:2 in Basel:

Lawrence Ati Zigi: Note 4,5. Starke Parade vor der Pause! Lässt damit eine fahrige Startphase vergessen. Euclides Cabral: Note 4,5. Er gibt keinen Zweikampf verloren, ist physisch stark, technisch versiert. Manchmal aber auch etwas ideenlos. Leonidas Stergiou: Note 4,5. Defensiv stabil, zuweilen mit guten Vorstössen. Aber auch er schafft es in der zweiten Halbzeit nur selten, Ruhe reinzubringen. Matej Maglica: Note 4,5. Stilsicherer und selbstbewusster Auftritt, kommt gegen Ende aber einige Male in Bedrängnis. Isaac Schmidt: Note 4,5. Nach vorne mit sehr viel Schwung, defensiv hin und wieder unsicher, wie vor dem 1:2. Bastien Toma: Note 5. Spielfreudig, steht am Anfang des ersten Treffers mit einem Traumpass. Mit ein Grund für die St.Galler Dominanz am Anfang. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Betim Fazliji: Note 4,5. Vor der Abwehr nicht so auffällig wie auch schon, aber einmal mehr abgeklärt und umsichtig. Victor Ruiz: Note 4,5. Fällt vor der Pause mit viel Drive und Wille auf, nach der Pause dann oft einen Schritt zu spät. Julian von Moos: Note 4,5. Viel Spielfreude, viele technische Leckerbissen, viel Laufarbeit. Baut nach der Pause ab. Kwadwo Duah: Note 5,5. Am ersten Tor indirekt, am zweiten als Schütze direkt beteiligt. Wohl in der Form seines Lebens. Jérémy Guillemenot: Note 4,5. Macht sein Tor früh, müsste es aber auch in der 67. machen und das Spiel entscheiden. Müsste. Alexandre Jankewitz: Note 3,5. Kommt nach einer Stunde, wirkt nicht ins Spiel eingebunden. Christopher Lungoyi: Note 3,5. Willig, motiviert, aber irgendwie noch ineffizient unterwegs. Alessio Besio, Note: 3,5. Schafft es nicht, den Ball vorne zu behaupten. Hat hinten zu tun. Basil Stillhart: Note 4. Nur wenig Einfluss aufs Offensivspiel, hilft defensiv aber stark. Patrick Sutter, Note: 3. Denkbar schlechter Einstand. Kommt und verschuldet das 2:2.

Ein Team im Flow

Der FC Basel mit seiner talentierten Mannschaft wirkt in diesem ersten Durchgang dagegen wie eine Villa. Mit vergoldeten Armaturen in den Badezimmern, einem riesigen Fernseher im Wohnzimmer und vielleicht einem Swimming Pool im Garten. Doch irgendwann, wenn man sich das Haus genauer ansieht, merkt man, dass der Wasserhahn nicht an der Wasserleitung angeschlossen ist und der Fernseher nicht am Strom, dass der Pool leer ist. Dass noch viel Arbeit zu tun ist.

Die St.Galler haben keine goldenen Armaturen, keinen riesigen Fernseher und auch keinen Swimming Pool. Doch das Wasser läuft und der Strom fliesst in diesem Jahr und in den ersten 45 Minuten. Das Team ist im Flow. Und der Werkzeugkasten wurde im Winter erweitert. Die Mannschaft hat mit Toma und dem in Basel gesperrten Jordi Quintillà Spieler dazubekommen, die Qualitäten gerade bei eigenem Ballbesitz haben.

Fast 70 Prozent Ballbesitz für den Gegner

Doch auch beim FC St.Gallen stehen noch Arbeiten an. Das zeigt die zweite Halbzeit, in der Trainer Guillermo Abascal seinen FC Basel zum Laufen bringt. Dan Ndoye setzt sich im rechten Couloir gegen Guillemenot und Isaac Schmidt durch, flankt und findet Fedor Chalov, der in der 56. Minute verkürzt. Läck, haben die gute Spieler. Und dann kommt auch noch Adam Szalai, 276 Bundesligaspiele.

Die Basler haben in dieser Phase fast 70 Prozent Ballbesitz. Und die St.Galler: Konterchancen. Einige sogar. In der 67. Minute wird Guillemenot im Strafraum angespielt, schiesst aber freistehend über das Tor. Das Spiel wiegt hin und her und bewegt sich zwischen Ausgleich und Entscheidung, ehe die Gäste die Kontrolle über das Spiel wieder übernehmen. Noch immer mit wenig Ballbesitz, noch immer mit Konterchancen. Nur werden die Strafraumszenen der Basler wieder rarer. Bis die 83. Minute kommt und mit ihr der Ausgleich des FC Basel. Der eingewechselte Michael Lang, in der Ostschweiz aufgewachsen, narrt den ebenfalls eingewechselten Patrick Sutter auf der rechten Seite, spielt den Ball in den Strafraum, wo Chalov zum zweiten Mal trifft:

Bild: Keystone (Basel, 3. März 2022)

Es fliesst nun auch am Rheinknie. Der FCB will den Sieg, tritt Ecken und läuft an. Die St.Galler sind derweil drauf und dran, sich um den Lohn einer starken ersten Halbzeit zu bringen. Es bleibt aber beim 2:2. Nur: Hat der FC St.Gallen einen Punkt gewonnen oder zwei Punkte verloren? Man weiss es nicht so recht. Jedenfalls bleibt er in der Rückrunde ungeschlagen und Pfiffe gibt es auch wieder von den Basler Fans. Für die Ostschweizer, wenn man so will. Er hat es sich verdient.

