Fussball Der böse Vallci: St.Gallens Verteidiger über eine Vollbremsung und seine Ziele mit den Espen Albert Vallci befand sich in Salzburg auf dem Höhepunkt seiner Karriere, als er sich schwer verletzte. Nun will der 27-jährige Verteidiger in St.Gallen wieder in Form kommen. Er verfügt über Fähigkeiten, die dem Team guttun könnten. Patricia Loher, Algorfa Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

Stets emotional: Trainer Peter Zeidler muss Albert Vallci zurückhalten. Bild: Christian Merz/Keystone

Albert Vallci verwirft die Hände. Erneut hat der Österreicher im Training in Algorfa im Vergleich mit Goalie Lukas Watkowiak den Kürzeren gezogen. «Wichtig ist, dass Vallci nicht trifft», ruft der Torhüter mit tiefer Stimme und lacht.

Es herrscht eine aufgeräumte Stimmung. St.Gallens Trainer Peter Zeidler hat die zweite Übungseinheit auf spanischem Boden angesetzt. Hinterher sagt Vallci: «Dieses Trainingscamp ist für mich die Chance, wieder auf hundert Prozent zu kommen.»

Nach einer mehr als einjährigen Verletzungspause wechselte der 1,91 m grosse Verteidiger erst Anfang August zum FC St.Gallen und damit zu einem Zeitpunkt, als die Saison schon lief. Vallci kam in Meisterschaft und Cup bislang zu sechs Einsätzen und einem Tor.

Vallci kann böse sein und kommunizieren

In diesen paar Spielen hat er bereits unter Beweis gestellt, dass er für die St.Galler nicht bloss wegen seiner fussballerischen Fähigkeiten noch wertvoll sein könnte: Vallci ist keiner, der sich versteckt.

Er ist ein Spieler, der auf dem Platz böse sein kann, Energie einbringt, dem Gegner keinen Zentimeter schenkt und stets kommuniziert. Er rede viel, bestätigt der 27-Jährige.

«Und wahrscheinlich nerve ich meine Teamkollegen damit schon.»

Dreieinhalb Jahre hat Vallci für den österreichischen Ligakrösus Salzburg gespielt. Für einen Klub also, der dank der Alimentierung durch Red Bull Aussergewöhnliches aufgebaut hat und junge Spieler aus der ganzen Welt ausbildet, die den Sprung in die Top-Ligen Europas schaffen.

Ein Beispiel der geglückten Talentsuche in Salzburg ist Ausnahmestürmer Erling Haaland, mit dem Vallci zusammengespielt hat. Auch Vallci hatte eine grosse Karriere vor sich, er war Stammspieler in der Meisterschaft, kam in der Champions sowie Europa League zu Einsätzen und erhielt ein Aufgebot für das österreichische Nationalteam.

Vallci war auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft, als er sich im März 2021 in einem Testspiel schwer verletzte: Gegen Vorwärts Steyr riss er sich die linke Achillessehne, musste operiert werden und fiel mehr als ein Jahr aus.

«Es kamen viele Gedanken auf: Hätte ich etwas anders machen sollen? Wäre die Verletzung zu verhindern gewesen?»

«Irgendwann aber merkt man, dass es nichts bringt, zu hadern. Solche Verletzungen gehören zum Sport. Mein einziges Ziel war es, wieder dorthin zu kommen, wo ich einmal war.»

Albert Vallci (links), hier im Gespräch mit Jérémy Guillemenot, hat in St.Gallen einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Bild: Manuel Nagel

Die Perspektiven waren schlechter geworden

Als es nach vielen anstrengenden Monaten in der Reha wieder aufwärtsging und Vallci für Einsätze bereit gewesen wäre, stellte er fest, dass seine Perspektiven in Salzburg schlechter geworden waren. «Ich spürte, dass der Verein schon weiter geplant hatte.» Deshalb habe er sich entschieden, trotz eines noch gültigen Vertrags nach einer neuen Herausforderung zu suchen.

Das erste Gespräch führte er Ende Juli mit St.Gallens Trainer Zeidler. «Mir gefällt der Fussball, den er spielen lässt», sagt Vallci. Zudem sei der FC St.Gallen für ihn kein unbekannter Verein gewesen. «Ich wusste um die grosse Fanbasis und merkte schnell, dass es passen könnte», so der auf der Innen- als auch auf der Aussenverteidigerposition einsetzbare Spieler.

Vallci dachte daran, Lehrer zu werden

Vallci ist mit einem Bruder in der Weststeiermark im 2700-Einwohner-Wallfahrtsort Maria Lankowitz aufgewachsen. Mit 14 Jahren scheiterte er knapp an der Aufnahme in die Akademie von Sturm Graz, «weil dreissig andere dasselbe wollten».

Vallci schaffte den Sprung ins Internat schliesslich in Kapfenberg. Vier Jahre lang widmete sich der junge Mann ausschliesslich der Schule sowie dem Fussball und absolvierte dann die Matura.

Das Début im Profifussball gab er für Kapfenberg in der zweithöchsten Liga, doch wegen der Pläne des Klubs, vermehrt auf ältere Spieler zu setzen, verliess er den Verein und ging in die 3. Liga zu Lafnitz. In Graz zog er in eine Wohngemeinschaft.

Und weil nur viermal pro Woche trainiert wurde, begann Vallci ein Studium in Sport und Geografie auf Lehramt. Er hätte sich damals durchaus vorstellen können, Pädagoge zu werden. Doch die Pläne haben sich geändert. Unterdessen sieht sich der Österreicher nach der Fussballkarriere im Sportmanagement.

Aus der 3. Liga ging es für Vallci zum SV Horn in die zweithöchste Spielklasse, schliesslich meldete sich Wacker Innsbruck, das endlich wieder in die Bundesliga aufsteigen wollte.

«Es war fünf Jahre das Ziel von Innsbruck gewesen, doch der Klub war stets gescheitert. Dann glückte uns der Sprung.»

Nach einem halben Jahr in der Bundesliga klopfte Salzburg an. Es war der Beginn einer guten Beziehung: Viermal wurde Vallci mit dem Klub Meister und viermal Cupsieger. «Ich habe stets versucht, aus jeder Situation das beste zu machen, auch wenn es schlecht gelaufen ist. Die Bestätigung ist immer gekommen. Das möchte ich den jungen Spielern mitgeben.»

St.Gallens Albert Vallci (rechts) diskutiert mit Lukas Görtler. In der Auswärtspartie gegen die Young Boys im Oktober spielt Vallci für St.Gallen erstmals von Beginn an. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Die Hunde sind das grosse Hobby

St.Gallen ist für den Fussballer die erste Station im Ausland. Er und seine Freundin wohnen in Haslen in Innerrhoden. Die zwei Hunde sind das grosse Hobby der beiden.

Vor Beginn der Wintervorbereitung hat das Paar die Schweiz entdeckt: das Tessin, Grindelwald und Zermatt. Doch nun zählt das Trainingslager unter der Sonne Spaniens. Vallci sagt: «Ich will mit St.Gallen etwas erreichen.» Der Österreicher weiss, wie Titel gewonnen werden.

