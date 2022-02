Ex-Espe Bunjaku stürmt nach Freistellung für den Bonner SC

Fussball Der 38-jährige Abert Bunjaku hat noch nicht genug – neu stürmt er für den Bonner SC Der ehemalige Angreifer des FC St.Gallen spielt nach einer Freistellung bei Voktoria Köln nun eine Liga tiefer in der Regionalliga West. Das muss aber nicht bedeuten, dass danach Schluss ist. Christian Brägger 03.02.2022, 11.01 Uhr

Ein Bild von Dezember 2016: Albert Bunjaku stürmt für den FCSG. Bild: Michel Canonica

Es war im Fussball bloss eine Randnotiz, als es nach Neujahr hiess, Albert Bunjaku sei freigestellt worden bei seinem Klub Vitkoria Köln. Weil er in den Planungen des Klubs der 3.Liga (dritthöchste Spielklasse in Deutschland) keine Rolle mehr spiele. Im Alter von 38 Jahren.

Dabei hatte der Schweizer mit kosovarischen Wurzeln in der Saison 2019/20 noch 20 Treffer erzielt für die Kölner, war damit Zweitbester der gesamten Liga. Eine Spielzeit später waren es noch drei Tore gewesen, und in dieser Saison keines mehr. Bei bloss fünf Einsätzen.

Bunjaku liebt den Fussball und will weitermachen

Aber Bunjaku, mit dem man vor Weihnachten und damit vor der Freistellung Kontakt hatte, sagte damals schon: «Ich fühle mich sehr fit, ich will ganz sich noch länger Fussball spielen und sehe mich nicht unter Zugzwang, aufzuhören.»

Und so ist es nun also gekommen, Bunjaku, der fühere Bundesligaprofi von Nürnberg, hat einen neuen Verein gefunden. Den Bonner SC, in der Regionalliga West ein bisschen im Abstiegskampf steckend.

Bunjaku, der Stürmer und Spieler des FC St.Gallen zwischen Sommer 2014 bis 2016, soll also helfen im Bestreben, die Spielklasse zu halten. Der Vertrag ist vorerst befristet bis zum Saisonende, gut möglich, dass es dann nochmals weitergeht. Ob mit Bonn, oder mit einem anderen Klub.